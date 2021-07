Il mese di agosto 2021 per l’Oroscopo presenterà una situazione in cui il pianeta Venere nella costellazione della Vergine favorirà considerevolmente i segni di terra, con il sopraggiungere di Marte che incrementerà l’aspetto passionale. Ci saranno buone notizie anche per i segni del Leone e della Bilancia, con tanto ottimismo e romanticismo a illuminare il mese.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per l’amore del mese di agosto 2021.

L’oroscopo di agosto: Vergine in testa

1° Vergine: con Venere nella vostra costellazione e Marte che non farà altro che migliorare la sintonia passionale all’interno della vostra relazione amorosa, il vostro mese di agosto sarà eccellente per l’oroscopo.

Con l’entrata in scena di Mercurio il giorno 12 si faciliteranno anche dialogo ed eventuali chiarimenti. Le incomprensioni saranno finalmente lasciate alle spalle.

2° Capricorno: avrete degli influssi di Venere ottimali per avere una grande sintonia in amore, probabilmente fra le migliori dell’anno corrente. L’amore sboccerà anche in quelle situazioni in cui recentemente ci sono state molte incomprensioni che non hanno fatto altro che minare il rapporto con la persona amata. Le opportunità per i single incrementeranno considerevolmente.

3° Toro: l’ingresso sia di Mercurio che di Venere nella costellazione della Vergine, un segno di terra come il vostro, favorirà anche per voi un clima di amore e serenità, di una complicità che non faticherà a trasformarsi in passionalità.

L’oroscopo dell’amore sarà anche produttivo per le amicizie e la famiglia. Sicuramente anche i single avranno molte più prospettive di incontri.

4° Bilancia: finalmente Venere il giorno 17 sarà favorevole al vostro segno. Dunque si prospettano tante occasioni interessanti secondo l’oroscopo, soprattutto se avete una storia da lasciarvi alle spalle.

Nelle coppie già datate ci sarà tanta armonia e tanto romanticismo, ma il lato passionale sarà quasi assente.

Ariete diviso in due

5° Gemelli: se le prime due settimane del mese si presenteranno in modo alquanto immobile, senza alcuna novità in amore, il giorno 17 Venere sarà favorevole per i segni di aria. Dunque ci sarà occasione di incontri che potrebbero facilmente convertirsi in relazioni e si prospettano tante opportunità di conquistare la persona amata.

6° Leone: avrete tanto ottimismo per quel che riguarda la vostra relazione di stampo sentimentale, perché avrete a che fare con chiarimenti, riappacificazioni, ma al tempo stesso non si potrà parlare di un vero e proprio romanticismo, ancora meno di passionalità. Per l’oroscopo ci sarà una sintonia ottimale in famiglia.

7° Ariete: il mese di agosto per il vostro segno si presenterà letteralmente diviso in due. Nella prima metà del mese non ci saranno scossoni significativi per la vostra relazione, anche se questo potrebbe costituire un periodo alquanto “fermo” per i single. Però quando Venere transiterà in Bilancia e Mercurio nella costellazione della Vergine potrebbero subentrare incomprensioni molto forti.

8° Cancro: avrete una situazione amorosa che se sarà abbastanza facile nelle prime due settimane secondo l’oroscopo, ma poi subentrerà Venere in quadratura al vostro segno e probabilmente le cose all’interno della coppia si complicheranno. Purtroppo dovrete semplicemente tenere a freno le discussioni ed evitare di far riemergere vecchie situazioni poco piacevoli.

Scorpione altalenante

9° Scorpione: avrete un inizio del mese molto buono in amore, perché potrete finalmente sperimentare la complicità di coppia dopo un periodo alquanto burrascoso. Però alla fine del mese vi accorgerete di essere alquanto freddi, forse a causa di qualche malinteso che non avreste voluto prendesse piede.

10° Pesci: non avrete voglia di pensare all’amore in questo mese di agosto, anzi.

Avrete voglia di evitare questo genere di approcci preferendo di gran lunga quelli di amicizia. Con il partner infatti avrete un periodo molto burrascoso, in cui le parole dovrebbero essere meno accese oppure potreste andare incontro ad una rottura.

11° Acquario: non ci sarà una affinità fortissima con il partner, e le occasioni di trovare la persona giusta per voi per il momento non darà risultati. Se si verte l’attenzione verso la passionalità, Marte potrebbe non essere al massimo per il vostro segno. Per il momento anche le energie potrebbero essere poco soddisfacenti.

12° Sagittario: non ci saranno i presupposti per vivere tranquillamente la vostra relazione amorosa. Non ci sarà molto dialogo, dunque anche le incomprensioni potrebbero perpetrarsi piuttosto a lungo.

Alla fine del mese però ci sarà qualche accordo da entrambe le parti per affrontare insieme un problema che si risolverà nel migliore dei modi.