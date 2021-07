L'Oroscopo di domani, venerdì 23 luglio, è pronto a regalare speranze, ma anche delusioni, a tutti voi lettori appassionati d'Astrologia. Gli Astri predicono novità e colpi di scena a diversi segni, ovviamente prescelti dalla sestina in analisi nel contesto. Infatti, come da prassi, a finire sotto torchio saranno esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tema su cui vertono le nostre approfondite analisi, come sempre, i settori della vita legati ai sentimenti ed al lavoro.

Questo venerdì ad avere in mano lo scettro di segno "top del giorno" saranno meritatamente gli amici appartenenti alla Vergine.

All'orgoglioso segno di Terra sarà di conforto il pianeta Venere, da poco entrato nel comparto e già pronto ad offrire massima protezione contro eventuali negatività. Poche le chance di successo, invece, per gli amici del Cancro, classificati nelle previsioni astrologiche del 23 luglio con le tre stelle relative ai frangenti "sottotono". Vediamo cosa riserveranno le previsioni ai restanti segni, logicamente dopo aver messo in risalto la scaletta quotidiana.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine;

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete;

4° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 23 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 23 luglio al segno dell'Ariete predice una giornata mediamente positiva, con lievi sconfinamenti sul lato della negatività.

In amore, le stelle vi stuzzicheranno e vi regaleranno i loro influssi caldi e benefici. Se qualche preoccupazione occupa la vostra mente lasciate che si dissolva come neve al sole. Non incaponitevi nel voler trovare soluzioni veloci ad ogni problema ma date tempo al tempo e divertitevi con il vostro partner, che non aspetta che voi.

Presto arriverà una buona notizia a tirarvi su di morale. Single, il cielo potrebbe portarvi a fare delle avances, forse inattese dalla persona alla quale vorrete puntare. Valutate se l'avventura vi tenta per davvero e se è quello che state realmente cercando in questo momento: buon divertimento! Nel lavoro, mirate in alto, datevi da fare per realizzare progetti importanti.

Se possibile, promuovete la vostra immagine e le vostre reali capacità.

Toro: ★★★★★. In arrivo splendide novità in questa giornata di venerdì. Il periodo si prepara a dare soddisfazioni a tutto tondo con le vostre migliori attese: aspettando di poter godere dei buoni flussi generati prossimamente dalla Luna, godetevi pure lo splendido momento favorito dalle stelle. In campo sentimentale, vi converrà seguire il vostro istinto: saprà guidarvi nella maniera migliore, grazie alle vostre ottime intuizioni e al senso pratico che avete in molti del segno. Le stelle intanto vi regaleranno una forte curiosità, acuendo la vostra sensibilità verso cose, situazioni o persone in grado di stuzzicare la vostra mente.

Saprete dare ottimi consigli a chi ve li chiederà e tanto amore al vostro partner. Single, è arrivato il momento di prendere una decisione seria e responsabile, ben sapendo che Venere sarà dalla vostra parte: cercate di essere chiari con la persona interessata e dite quali sono i vostri sinceri sentimenti. Vedrete che la buona predisposizione di cuore porterà tanta fortuna. Nel lavoro, col vento in poppa avrete eccezionali opportunità per lasciare al palo i vostri avversari. Prendere il largo verso un futuro più redditizio sarà facile.

Gemelli: ★★★★★. Partirà in modo più che sorprendente questo vostro quinto giorno della settimana. Certamente, questo è il momento migliore per iniziare a guardarsi intorno alla ricerca dell'anima gemella nel caso foste cuori solitari.

Per le coppie invece, tutto come da solito menù: l'intesa sarà abbastanza buona, ovviamente con i soliti alti e bassi. In generale si consiglia di lasciarsi andare ai sentimenti che state provando, vedrete che non ve ne pentirete. Presto scoprirete che la vita a due si andrà arricchendo sempre più di novità interessanti, a tal punto da spingervi a fare progetti a lungo, anzi lunghissimo termine. Single, situazione complessivamente positiva, con ampie possibilità di mettere la parola 'fine' su vecchi problemi precedentemente irrisolti. Vecchie diatribe potranno essere facilmente superate, antichi conflitti con altre persone essere appianati o chiusi. Non mancheranno neppure occasioni per realizzare buoni affari e divertirvi alla grande in serata con chi sapete voi.

Nel lavoro, spirito pratico ed esperienza, vi aiuteranno a realizzare un ottimo lavoro. Avrete risultati adeguati, prendendo decisioni e accettando proposte molto interessanti.

Oroscopo e stelle di venerdì 23 luglio

Cancro: ★★★. Giornata non troppo promettente, secondo quanto espresso dalle previsioni zodiacali del momento. Il periodo si presume possa portare una certa stanchezza fisica e morale, probabilmente accumulata nei giorni scorsi. Quindi, visto l'andazzo delle attuali stelle, si consiglia di fare solamente il necessario, senza ovviamente rinunciare al relax. Per i sentimenti, non sarà facile gestire armoniosamente la vostra emotività e se il vostro partner ha commesso un errore non colpevolizzatelo, ma spiegategli il vostro punto di vista.

Se un familiare ha bisogno di voi, non negate la disponibilità e la vostra totale comprensione, questo vi aiuterà a ritrovare la serenità anche nella coppia. Single, chissà perché ma al mondo c'è sempre qualcuno che deve gratuitamente impicciarsi degli affari altrui. Questo qualcuno potrebbe fare la sua comparsa nella vostra vita proprio in questi giorni, mettendo un po' di scompiglio in alcune situazioni. E non sarà assolutamente facile per voi togliervi di torno l'intruso: quindi cercate di avere pazienza, fate buon viso a cattivo gioco... Nel lavoro, a volte vi fate troppe domande, che spesso rimangono senza risposta. Cercate di dare un po' di tregua a questo pensare.

Leone: ★★★★★. Venerdì giornata da vivere sicuramente in scioltezza, senza timori o apprensioni.

Gli astri saranno in massima parte favorevoli, dunque no-problem sia in amore che sul lavoro (giustamente per chi in questo periodo è costretto a lavorare). Intanto per quanto concerne affetti e sentimenti, a dare soddisfazioni specialmente in coppia, sarà una bella e ritrovata armonia. In tanti trascorrerete dei piacevoli momenti in dolce compagnia, il che vi farà dimenticare o almeno attenuerà gli affanni quotidiani. Avrete una grande voglia di stare all'aperto e di provare qualche nuova emozione, magari anche di rilassarvi e di divertirvi insieme al partner e agli amici. Single, il vostro modo di fare allegro e ottimista vi renderà belli agli occhi degli altri, amplierete il giro delle conoscenze e gli ambienti che frequenterete saranno interessanti ed accattivanti.

Ci potrebbe essere anche una simpatia da coltivare: iniziate a vedere fin dove vi porterà. Nel lavoro, le soddisfazioni in campo professionale, unite a buone prospettive finanziarie, non mancheranno di certo. Questo giorno sarà caratterizzato da interessanti contatti, positivi per il vostro operato.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 23 luglio, è certo che questo fine settimana lascerà un ottimo ricordo nella memoria. Ad essere favorito sarà l’amore, la voglia di vivere insieme agli altri oppure l'intenzione di emergere nella ristretta cerchia della vostre amicizie. Bene cosi! In campo sentimentale intanto, le stelle prevedono per molti del segno una giornata ricca di influenze stimolanti, tali da far andare a briglia sciolte e a tutta birra la vostra fantasia.

Comunicherete sul piano affettivo con una profondità che raramente avete provato in passato e tutto il rapporto sentimentale sarà particolarmente coinvolgente e ricco di emozioni indimenticabili. Single, sarete ammalianti e circondati da un'aurea seducente che catalizzerà tutte le attenzioni su di voi. Dimostrerete di apprezzare quello che viene fatto per voi e sarete carinissimi con le persone che vi vogliono bene. Fatevi sotto con coraggio e chiedete alla vita tutto ciò che desiderate: un viaggio, un'avventura, un incontro che possa far esplodere la vostra voglia di romanticismo. Nel lavoro, acquisirete un po' di sicurezza nelle vostre potenzialità ed agirete senza farvi troppe domande. La giornata lavorativa procederà così a gonfie vele: i progetti a cui lavoravate supereranno gli ostacoli più ardui grazie a voi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 23 luglio.