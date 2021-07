Per la giornata di domani, giovedì 22 luglio 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo ulteriore dei segni di terra, come la Vergine e il Capricorno. Il Toro rimarrà stabile, mentre lo Scorpione arriverà al primo posto di questa classifica, facendo retrocedere il Sagittario. Agli ultimi posti si troveranno i segni della Bilancia e dei Pesci, insieme all'Acquario alle prese con il malumore. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: amicizie per Ariete

1° Scorpione: farete un investimento importante e impegnativo che sarà di enorme aiuto per il lavoro, ma probabilmente vi porterà anche a sperimentare nuovi orizzonti lavorativi che non avete mai pensato di intraprendere prima, secondo l’oroscopo.

2° Ariete: le amicizie vi daranno quell’armonia significativa che vi permetterà di essere sereni e anche con più tempo libero a vostra disposizione. La serata potrebbe presentare tanta passionalità fra voi e il partner, ma anche molto dialogo.

3° Sagittario: finalmente i guadagni si faranno avanti e potrete fare qualche spesa in più che potrebbe soddisfare non soltanto le vostre esigenze personali, ma anche quelle della famiglia, secondo l’oroscopo. Ottime prospettive di incontri per i single.

4° Capricorno: con gli affetti si raggiungerà una collaborazione ottimale per le vicende di tutti i giorni, mentre per l’oroscopo del lavoro si presuppone una giornata all’insegna di un salto di qualità significativo e remunerativo.

Novità per Toro

5° Vergine: dedicherete molto tempo all’amore e alla passionalità, ma avrete occasione anche di coltivare una amicizia molto sincera che potrebbe regalarvi tante soddisfazioni e una intesa che probabilmente non avete mai trovato in questi mesi.

6° Leone: non ci saranno situazioni negative che possano influire sul vostro lavoro e nei rapporti interpersonali, specialmente con i colleghi, ma allo stesso tempo le scarse prospettive di novità potrebbero seriamente mettere alla prova la vostra pazienza.

7° Toro: avrete qualche piccola novità che vi rallegrerà la giornata, e sarete pronti per una eventuale avventura da condividere con il partner. Il romanticismo non sarà al massimo, ma certamente l’intesa sarà liscia come l’olio, secondo l’oroscopo.

8° Gemelli: oltrepasserete un problema che vi ha tenuti in scacco per un po’ di tempo, sebbene non fosse così pesante come avevate pensato in un primo momento.

Sarà ottimo fare uno strappo alla regola regalandovi un pomeriggio di svago con la famiglia.

Cancro annoiato

9° Cancro: avrete una stabilità che però potrebbe risultarvi noiosa, quindi avrete voglia di avventurarvi in qualche esperienza che vi faccia stare ma soprattutto vi faccia distrarre dalle vicissitudini quotidiane. Cercate di prendervi più cura di voi stessi.

10° Pesci: ci sarà bisogno di una pausa per ricaricare le batterie e rendere il vostro lavoro più produttivo nei giorni successivi. L’oroscopo prevede un po’ di tensione aleggiare all’interno della vostra relazione di stampo amoroso. evitate di portare questo clima anche altrove.

11° Acquario: purtroppo l’ottimismo non proprio brillante di questi giorni potrebbe essere di ostacolo a qualche occasione professionale, mentre per l’amore ci sarà un blocco da entrambe le parti che sarà difficile da “sciogliere”.

fate del vostro meglio.

12° Bilancia: avrete dei dubbi su qualcuno che potrebbero essere difficili da dissipare, quindi potreste risultare più schivi e diffidenti, soprattutto se fate parte di una cerchia lavorativa con cui collaborate spesso. Cercate di tirare su il vostro morale.