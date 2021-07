Finisce la seconda settimana del mese di luglio 2021. Scopiamo come andrà la giornata di domenica 11 luglio con l'Oroscopo e le stelle, relativamente all'ambito lavorativo, sentimentale e di salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche della prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in queste giornate potrete recuperare alcune situazioni che negli ultimi tempi vi hanno creato dei fastidi. Per quel che riguarda il lavoro potreste iniziare delle collaborazioni interessanti.

Toro: in amore è possibile dello stress, non riuscite a gestire alcune situazioni con il partner.

Per quel che riguarda il lato professionale avete voglia di fare molte cose, ma cercate di trovare del tempo anche per voi.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da stanchezza. Nel lavoro potrebbe esserci dell'ansia a causa di alcuni progetti da portare a termine. Per quel che riguarda l'amore l'importante è che capiate quelli che sono i vostri reali sentimenti.

Cancro: nel lavoro sono possibili tensioni, cercate di tenerle sotto controllo. Per quel che riguarda il lato sentimentale - con Mercurio dalla vostra parte - alcune situazioni in sospeso potrebbero essere risolte.

Leone: nella giornata di domenica 11 luglio 2021 Venere e Marte sono dalla vostra parte e questo favorisce gli incontri per i single.

Per quel che riguarda il lato lavorativo non mancheranno ottimi progetti da portare avanti.

Vergine: possibili novità a livello sentimentale, le coppie potrebbero però vivere un momento di tensione. In campo professionale alcuni accordi vanno rivisti.

Astrologia giornaliera per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: situazione favorevole a livello sentimentale, potrete vivere delle belle emozioni con la persona che amate.

Nel lavoro alcune situazioni in sospeso potrebbero ripartire.

Scorpione: i nati sotto questo segno zodiacale in questa giornata dovranno cercare di mantenere la calma in campo professionale. In ambito amoroso, se ci sono dei chiarimenti da fare, sarà meglio affrontarli.

Sagittario: in amore in questa domenica 11 luglio potrete prendere delle decisioni importanti e vivere delle emozioni che non vi aspettavate.

Con Mercurio attivo, a livello professionale non mancheranno le idee.

Capricorno: con la Luna in opposizione a livello sentimentale potreste non sentirvi troppo energici, non mancheranno però comunque delle novità. Nel lavoro attenzione alle discussioni.

Acquario: in campo professionale vi sentite particolarmente nervosi, cercate di trovare un modo per scaricare la vostra tensione. Per quel che riguarda l'amore, chi di recente ha vissuto delle problematiche potrebbe prendere delle decisioni definitive.

Pesci: cercate di avere maggiore pazienza per quel che riguarda il lato amoroso, in questo modo riuscirete a comprendere In quale direzione andare. Per quel che riguarda il lavoro siete interessati a nuovi progetti.