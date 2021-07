L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 luglio è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. Che cosa riservano gli astri ai vari segni nel periodo da lunedì a domenica? Sicuramente una grande voglia di vivere emozioni, passioni e impegni con tanto trasporto ed energia. Lasciando da parte le insicurezze della prima parte di quest'estate, il resto del periodo promette di essere audace, fortunato, generoso e anche un pochino passionale.

Analizziamo di seguito nei minimi dettagli le previsioni zodiacali da lunedì 12 a domenica 18 luglio, valutando i sette giorni prossimi in relazione ai segni dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo settimanale da Ariete a Cancro

Ariete - Settimana eccitante: in programma nuove avventure a livello passionale, grazie alla Luna in congiunzione a Venere. Farete un incontro davvero piacevole, che vi regalerà momenti da favola. Con la vostra fantasia e creatività, poi, potrete colorare di rosa anche le situazioni più grigie. Nel lavoro tutti pendono dalle vostre labbra mentre mettete le carte in tavola. Una volta capito cosa bolle in pentola, si leccheranno i baffi. In amore, ristabilito un clima di feeling e d’intesa, niente e nessuno potrà ostacolare i vostri sentimenti. Perfetto per fare un passo in più. Siete in ottima forma fisica e nessuno può negarlo. Forse attirerete un po’ di invidia, ma niente di insopportabile.

Toro - Settimana redditizia. Con Marte alleato darete del filo da torcere a chi avesse la malaugurata idea di infastidirvi in qualche modo. Trascorrerete una bella settimana in compagnia di quegli amici che vi hanno fin qui dimostrato affetto e stima. Nel lavoro mollate tutto se potete: ci penserete la prossima. Mercoledì vedrete gente e nel weekend forse passeggerete per una nuova città costiera, oppure in un paesello di campagna e vi riposerete.

In amore verificherete che esiste con il vostro partner una tale intesa, che vi troverete ad agire all’unisono senza nemmeno consultarvi. Con Saturno in scomoda posizione, dovreste fare attenzione agli sforzi che potrebbero causarvi antipatici problemi alla schiena.

Gemelli - Sguardi che esprimono amore e complicità, ma a voi questa prossima settimana non bastano.

Prima di procedere, assicuratevi che l’altra persona sia veramente disponibile. Saturno in ostile opposizione continua a pretendere da voi costanza, precisione e determinazione. Nel lavoro il comportamento scorretto di un collega non dovrebbe più disturbarvi. Ormai non può più nuocervi: avete scoperto il suo doppio gioco. In amore momento di riflessione, di crisi nel rapporto di coppia. Trascorrerete giornate di lontananza fisica o solo emotiva dall’amato bene. Serate da passare teneramente in pantofole. Avete bisogno di recuperare le energie spese per sostenere ritmi concitati con un sonno tranquillo.

Cancro - Settimana birichina. La Luna leonina, in opposizione a Saturno vi solleciterà, vi stuzzicherà, tenterà d’innervosirvi, ma voi rimarrete impassibili.

Eviterete scelte affrettate, risposte poco assennate e riuscirete a impegnarvi in cose importanti. Nel lavoro anche se dovrete aspettarvi qualche contrattempo provocato da Plutone nemico, riceverete da Urano delle bellissime novità. In amore il partner si farà più esigente del solito, ma saprete trovare le parole giuste per assecondarlo e trascinarlo in una coinvolgente sensualità. Sintonizzatevi sull’onda del silenzio, della quiete e vedrete che il vostro benessere, come per magia, migliorerà sensibilmente.

Previsioni della settimana da Leone a Scorpione

Leone - La seconda settimana del mese arriva nel segno di qualche dubbio, che dovrete chiarire al più presto. Soltanto così ritroverete l’entusiasmo necessario.

Reagirete poi con tempismo agli stimoli che vi giungono da più fronti, senza perdere altro tempo. Nel lavoro la pazienza è il vostro jolly in più di un’occasione. E dove molti si arrendono voi invece date prova di coraggio e perseveranza. In amore invece, alcuni interessi in comune saranno il fertile terreno su cui seminare i germogli di una storia romantica. Non potete non approfittarne. Col pranzo al fast-food è normale sentire un po’ di pesantezza. Una cena leggera sarà d’obbligo, se non volete passare fastidi.

Vergine - La Luna, in sintonia col vostro segno, vi prospetta alcuni cambiamenti positivi che potrebbero compiersi entro breve nella vostra vita. Accoglieteli con gioia, piuttosto che con il muso lungo di chi non vuole cambiare le sue abitudini.

In generale: le previsioni astrali settimanali per la Vergine prevedono un po' di scaltrezza in più. Analizzando con cura e dovizia di particolari la situazione, sceglierete il meglio per la vostra azienda e vi meriterete un applauso. In amore un breve viaggio distensivo potrebbe portarvi a conoscere una persona speciale. Da cosa nasce cosa e, forse, anche una nuova bella storia. I riflessi sono nel periodo davvero buoni: continuate ad allenarvi con costanza e sarete sempre più competitivi nel vostro sport preferito.

Bilancia - Settimana eccitante e avventurosa, grazie al Sole in trigono ad Urano. Farete un incontro davvero piacevole molto presto, il che vi regalerà momenti da favola. Con la vostra fantasia e creatività, poi, potrete colorare di rosa anche le situazioni più grigie.

In ambito lavorativo, tutti pendono dalle vostre labbra mentre mettete le carte in tavola. Una volta capito cosa bolle in pentola, si leccheranno i baffi. In amore invece, ristabilito un clima di feeling e d’intesa, niente e nessuno potrà ostacolare i vostri sentimenti. Perfetto per fare un passo in più. Intanto siete già in ottima forma fisica e nessuno può negarlo. Forse attirerete un po’ di invidia, ma niente di insopportabile per persone come voi.

Scorpione - Sarà proprio una bella settimana. Un desiderio autentico di compiacere l’altro correrà armoniosamente tra voi e il partner mandando in orbita stellare il vostro rapporto di coppia. Avrete intuizioni, idee e spunti originali specialmente sul lavoro.

Potrete così rafforzare la vostra posizione e i vostri guadagni: sarete efficienti nel programmare iniziative e nel condurre in porto buoni affari. Se siete ancora single tutto andrà per il meglio. Venere porterà una spruzzata di passionalità, facendovi riassaporare grandi entusiasmi. Se siete timidi invece, farete più di una conquista solo usando il sorriso.

Oroscopo della settimana da Sagittario a Pesci

Sagittario - Brillerete in un oceano d’amore, le stelle in gemelli vi renderanno irresistibili. Questa settimana l’atmosfera estiva rende affascinanti e solari. Favoriti i single, i nuovi legami saranno importanti, maggiore stabilità nelle nuove coppie, progetti prossimi. Nei vecchi ménage qualcosa da chiarire, un atteggiamento insolito del partner vi indisporrà, non buttate benzina al fuoco piuttosto venitegli incontro.

Ottime le possibilità di chiudere un primo bilancio di verifica soddisfacente e propositivo. La settimana darà grandi soddisfazioni e gratifiche, molti progetti per il futuro si presentano ben favoriti, gli agganci giusti che riuscirete a consolidare, saranno indispensabili per raggiungere un obiettivo determinante per la vostra carriera.

Capricorno - Per l'amore in questa settimana tutto gira alla grande. Sarà proprio un ottimo periodo. Un desiderio autentico di compiacere l’altro correrà armoniosamente tra voi e il partner mandando in orbita stellare il vostro rapporto di coppia L’incrocio di ottimi influssi astrali porta una profonda intesa di coppia. Favoritissimi gli inviti (da accettare al volo) e gli svaghi per alcuni single.

con gli amici di sempre sarà fantasia, scambio, gioia di essere insieme, generosità, progetti avventurosi ma concreti e tanta, anzi, tantissima voglia di sorridere .Nel lavoro state all’erta. Se avete un’attività professionale autonoma potrebbe capitarvi un’occasione da cogliere al volo e che potrebbe essere redditizia sotto il profilo finanziario.

Acquario - Forse questa settimana non avrete le idee chiarissime, ma in compenso vivrete un periodo molto dolce sotto il profilo sentimentale, soprattutto se avete già in corso una storia soddisfacente. Giorni sereni e notti appaganti vi attendono: potrete contare su un’intesa quasi perfetta con il partner. Gli astri promettono incontri interessanti a chi è alla ricerca di emozioni nuove.

E’ proprio l’influsso di Venere, vostra alleata, a rendervi particolarmente affascinanti. Gli affari di cuore, quindi, andranno più che bene. Belle novità per i single. Nel lavoro la fortuna non vi abbandonerà se non sarete voi a girarle le spalle. Contate sull’intuito, sulla simpatia e sull’aiuto di una persona che ha grande stima di voi.

Pesci - Ricchi di slanci, in questi sette giorni che verranno emanerete un calore e un entusiasmo molto contagiosi. Tra voi, saranno numerosi coloro che scriveranno un nuovo ed emozionante capitolo sul libro dell’amore. L’atmosfera è frizzante e vi regala momenti molto piacevoli: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati. Alcuni single cambieranno rotta e si troveranno felicemente in coppia.

Potrete consolidare i legami di lunga data: avrete più di un’occasione per vivere l’amore a livelli eccellenti. Chi desidera sperimentare sensazioni forti sarà accontentato. Nel lavoro avrete la giusta intraprendenza per trattare affari, osare investimenti, trovare nuove forme di guadagno. Ne uscirà rafforzata la vostra posizione e tante saranno le soddisfazioni.