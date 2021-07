È arrivato l'ultimo giorno prima dell'inizio di un nuovo weekend per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di questo venerdì 9 luglio 2021 dall'Ariete ai Pesci, con uno sguardo particolare alle novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata le emozioni sono favorite grazie a Venere nel segno. Avrete l'occasione di parlare e dire come la pensate in un rapporto. Nel lavoro, se qualcosa non va come vorreste, evitate di buttare tutto all'aria, i problemi potranno essere risolti.

Toro: per i sentimenti meglio evitare le polemiche altrimenti si rischiano forti contrasti. Nel lavoro meglio non mettere a punto scelte azzardate, le decisioni vanno ora prese con prudenza.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono delle situazioni di calo, ma comunque potrete presto riprendere in mano un rapporto. Nel lavoro attenzione a qualche incertezza che potrà essere comunque superata, visto che le stelle sono dalla vostra parte.

Cancro: in amore, con la Luna nel segno, si vivono grandi emozioni, sono giornate speciali. A livello lavorativo molti avranno l'occasione di ripartire, per questo non fatevi cogliere impreparati.

Leone: a livello amoroso potrete organizzare fin da ora qualcosa di interessante, le prossime settimane in arrivo aiutano.

Nel lavoro attenzione ad alcuni pianeti in opposizione che potranno portare dissidi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale il fine settimana in arrivo potrà portare qualcosa di positivo, anche se dovete fare ancora tanto. Nel lavoro, se c'è un accordo da concludere agite in questo momento.

Previsioni e oroscopo del 9 luglio 2021: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti le storie che nascono adesso dovranno essere gestite al meglio. A livello lavorativo attenzione a qualche momento di incomprensione con soci e collaboratori.

Scorpione: in amore, con la Luna favorevole, potrà ora arrivare un recupero in un rapporto.

Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste e ci sono delle indecisioni, è importante per questo pensare alle prossime settimane con maggiore interesse.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se c'è un discorso da affrontare partite ora. Le idee che arrivano sono interessanti. Nel lavoro a breve Giove non sarà più in opposizione, per questo motivo se ci sono degli scontri evitate degli azzardi di troppo.

Capricorno: in amore, se c'è qualcosa da chiarire in un rapporto, sarebbe meglio agire con calma, visto che la Luna è in opposizione. Nel lavoro vi sentite più stanchi e nervosi, per questo motivo rimandate decisione ai prossimi giorni.

Acquario: nei sentimenti state vivendo qualcosa di importante, meglio evitare contrasti.

Cercate di mantenere la calma. Nel lavoro, se state cercando qualcosa di nuovo, prima di dire sì a qualche progetto valutate bene.

Pesci: in amore potrete sfruttare la Luna favorevole in queste giornate, vi sentite più forti. Nel lavoro è un momento positivo che regala una maggiore energia.