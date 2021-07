Nella settimana dal 19 al 25 luglio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dello Scorpione all'Acquario (dove risiede Saturno), mentre il Sole viaggerà dai gradi del Cancro (dove sosta Mercurio) al Leone (dove staziona Marte). Venere, invece, passerà dal Leone alla Vergine, nel frattempo Plutone continuerà il moto in Capricorno. Giove assieme a Nettuno permarranno in Pesci, così come Urano resterà nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Sagittario: finanze top.

Una ventata di freschezza economica sarà ciò di cui probabilmente beneficeranno i nati Sagittario di prima e seconda decade durante la seconda parte di questa settimana. Grazie allo sbarco di Venere in Vergine e del Sole nel loro Elemento nella giornata di venerdì, il terzo segno di Fuoco potrà contare su un weekend particolarmente favorevole per rimpinguare le casse, soprattutto tra coloro che attendono dei bonus professionali legati all'operatività mai riscossi. Fantastica la giornata di domenica per lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore.

2° posto Ariete: incontri. Gli accasati di casa Ariete potranno, con ogni probabilità, contare su buone effemeridi che gli permetteranno di trascorrere una settimana all'insegna della serenità e dell'affetto reciproco.

Martedì, mercoledì e domenica, invece, saranno i single a ricevere presumibilmente i favori astrali, soprattutto in materia di incontri affettivi, i quali si riveleranno stuzzicanti e facilmente tramutabili in appassionanti flirt estivi.

3° posto Leone: self control. La partita astrologica settimanale per il secondo segno di Fuoco si giocherà, probabilmente, sulla propensione nativa nel mantenere i nervi saldi e, al contempo, convogliare le proprie energie esclusivamente su azioni e/o progetti che reputano validi anche per il prossimo futuro.

Con la congiunzione Marte-Venere ad inizio settimana, difatti, sarà alto il rischio di imporre la propria visione delle cose o, ancor peggio, assumere un mood prevaricatore in ambito lavorativo. Accantonando questi controproducenti comportamenti e mettendosi di buona lena nel perseguire i propri obiettivi, la settimana avrà le carte in regola per donare anche qualche risultato segno di nota, specialmente venerdì.

I mezzani

4° posto Vergine: in fermento. Mentre il Grande Benefico si appresterà a terminare l'opposizione (29 luglio), i nati Vergine godranno a piene mani dello sbarco della Bianca Signora sui loro gradi nella giornata di venerdì. Il 23 e 24 luglio, grazie alla congiunzione tra Venere nel segno e la Luna di Terra, il secondo segno Mobile parrà avvertire un ritrovato senso di tranquillità interiore che, con tutta probabilità, si rifletterà nei rapporti relazionali concedendogli, specialmente alla prima decade, di riallacciare alcuni legami problematici.

5° posto Capricorno: weekend top. Le paturnie astrologiche dei nati Capricorno sembreranno prendersi una lunga pausa a partire dagli sgoccioli del 22 luglio, quando gli influssi del Luminare diurno opposto perderanno qualsiasi potere contrastante.

Se a ciò sommiamo lo sbarco di Venere nel loro Elemento e la Luna nel segno di giovedì, venerdì e sabato è facile intuire come il sorriso potrà tornare a colorare i volti del terzo segno di Terra e, come ciliegina sulla torta, ridonargli anche la verve sotto le lenzuola da domenica in poi.

6° posto Gemelli: focus sul lavoro. Le energie astrali cambieranno considerevolmente durante questi sette giorni e, come conseguenza, i nati Gemelli muteranno le loro priorità del periodo. Se sino a mercoledì alcune delusioni sentimentali o qualche perplessità famigliare gli darà da pensare non poco, dalla tarda serata di giovedì il focus del primo segno d'Aria potrebbe virare maggiormente sulle faccende pratiche legate al quotidiano, con un occhio particolare su finanze e professione.

Mercoledì, inoltre, sarebbe bene ponderare con dovizia gesti e parole perché sarà alto il rischio di ferire, anche involontariamente, una persona cara.

7° posto Scorpione: dialoghi interrotti. Nelle giornate di lunedì e domenica, i nati Scorpione avranno buone chance di poter riprendere dei dialoghi interrotti nel ménage amoroso, al fine di archiviare un'annosa questione di coppia una volta per tutte. Grazie alle posizioni lunari favorevoli ed al sostegno, malgrado al giro di boa, di Giove in Pesci sarà più che probabile che l'epilogo sia quello sperato. Nei restanti giorni, invece, sarebbe bene revisionare il proprio bottino finanziario eliminando ogni spesa voluttuaria, così da non farsi trovare impreparati quando Saturno e Giove diverranno nuovamente quadrati e retrogradi a fine mese.

8° posto Bilancia: nostalgici. La mente di casa Bilancia potrebbe dare luce a vecchi ricordi legati a persone lontane, riaccendendo la fiammella della malinconia, durante la prima parte di questa settimana. Fortunatamente, però, l'avvento solare nell'affine Leone sommato alla spinta energica di Marte nel medesimo segno di Fuoco riusciranno, probabilmente, a smorzare le destabilizzanti sensazioni del duetto Mercurio-Nettuno d'Acqua, permettendo ai nati Bilancia di godere di un ottimo tono umorale a partire dalla mattinata del 23 luglio.

9° posto Cancro: semi da piantare. Con l'inizio del mese del compleanno felino, i nati Cancro potrebbero essere chiamati a piantare ii primi semi dei nuovi percorsi che avranno intenzione di intraprendere.

Dal 29 del mese, però, verrà meno il sostegno del Grande Benefico (il quale si farà nuovamente vivo a dicembre), quindi sarà bene non perdersi in inutili elucubrazioni mentali ed andare dritti al punto, qualunque sia la meta da raggiungere. Fase che, a prima vista, parrà non apparire particolarmente entusiasmante ma, malgrado ciò, risulterà di fondamentale importanza per il prossimo ciclo evolutivo del primo segno d'Acqua.

Ultime posizioni

10° posto Toro: dettagli da rivedere. Ottima questa settimana estiva per rimettere in discussione alcuni progetti in essere, rivedendo i dettagli degli stessi e, ove necessario, apportare le dovute modifiche del caso. Il 22, 23 e 24 luglio avranno ottime possibilità di rivelarsi le giornate maggiormente produttive sotto questo punto di vista: saranno 72 ore nelle quali il primo segno di Terra riceverà qualche gratifica morale o un suggerimento da un cliente fedele, così che diverrà complessivamente meno complicato raddrizzare il tiro.

11° posto Acquario: compromessi. Ciò che andava bene sino a metà luglio, sia nei rapporti relazionali in generale che nella professione, potrebbe non andar più bene in casa Acquario durante questi sette giorni, specialmente dalla seconda metà della settimana. Oltre al Luminare diurno e Marte in opposizione, infatti, il quarto segno Fisso dovrà confrontarsi con Giove e Mercurio poco concilianti, i quali lo spingeranno presumibilmente a cedere a qualche compromesso nell'ambiente lavorativo per il quieto vivere con capi e colleghi. Bisognerà, inoltre, bandire autoritarismo ed egocentrismo in coppia, perché il partner avrà un grado di tolleranza molto più basso del solito e la ramanzina sarà dietro l'angolo.

12° posto Pesci: relax. Eccezion fatta per la terza decade, la quale avrà buone chance di ottenere qualche ottimo risultato lavorativo, i nati Pesci nei primi venti giorni del segno dovranno probabilmente fare i conti con una mole di incombenze da ultimare più voluminosa del solito. Per evitare lo stress, però, sarebbe meglio concedersi ampi spazi di relax, ritemprando il proprio benessere psico-fisico, rimandando gli impegni pratici a data da destinarsi.