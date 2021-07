Continua la terza settimana del mese di luglio. Scopriamo come andrà questa nuova giornata estiva con le stelle e l'Oroscopo di martedì 13 luglio 2021.

Ariete: in amore c'è una gran voglia di fare di più, i nuovi progetti con la persona amata sono favoriti. Nel lavoro avete voglia di ripartire nonostante i problemi degli ultimi anni.

Toro: per i sentimenti è un momento che vivete più tranquilli e le coppie sono favorite. Nel lavoro c'è la necessità di fare qualcosina in meno per non stressarvi.

Gemelli: a livello sentimentale meglio evitare troppe agitazioni visto che la Luna non è in aspetto positivo.

Attenzione agli scontri che potranno nascere. Nel lavoro se ci sono da portare avanti alcune idee attenzione a qualche calo della concentrazione.

Cancro: in amore le stelle sono favorevoli, in particolare per i single del segno. A livello lavorativo avrete la possibilità di riflettere meglio in questo momento, qualcuno pensa di iniziare anche un nuovo percorso.

Leone: a livello amoroso in questa giornata vi sentite più forti. Attenzione solo a qualche piccola difficoltà che potrebbe nascere. Nel lavoro è un momento di cambiamento, cercate possibili soluzioni a difficoltà recenti.

Vergine: in amore potreste sentirvi più forti in questa giornata anche se sarà meglio non portare avanti polemiche.

Nel lavoro alcuni hanno voglia di fare delle modifiche alla loro vita, andate comunque avanti con le vostre decisioni.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale le storie che nascono ora sono promettenti visto che anche che Venere è positiva. Le coppie sono più forti.

A livello lavorativo alcune incomprensioni saranno messe da parte, anche se dovrete agire con attenzione.

Scorpione: per i sentimenti se qualcosa non è andato come speravate, meglio portare ancora calma visto che Venere è dissonante. Nel lavoro alcune difficoltà potranno essere superate e sarà possibile ottenere di più.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale attenzione a qualche dubbio e possibili discussione in questo periodo.

Nel lavoro alcune questioni economiche vanno affrontate, per questo è possibile che dobbiate affrontare delle discussioni.

Capricorno: in amore giornata positiva con la Luna favorevole, per questo motivo potete vivere emozioni speciali. Nel lavoro, se dovete iniziare qualcosa di nuovo, pensate già da ora a cosa fare da qui ai prossimi mesi.

Acquario: a livello sentimentale qualcosa potrà cambiare in una storia, ci sono ora diversi pensieri da gestire. Nel lavoro dovrete anche rivedere alcune attività e prendere decisioni importanti.

Pesci: in amore le stelle non sono dalla vostra parte, la Luna in opposizione vi invita ad essere più tranquilli. Nel lavoro le attività in questo momento sono favorite.