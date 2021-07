Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà mercoledì 14 luglio 2021 per tutti i segni con lavoro, salute amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potreste sentire la necessità di maggiori spiegazioni da parte del vostro partner, la situazione sarà comunque migliore rispetto alle giornate precedenti, cercate solo di affrontare le questioni con maggior calma. Per quel che riguarda il lato lavorativo alcune situazioni economiche sono da valutare.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale, la giornata di mercoledì 14 luglio 2021 nascerà con la Luna favorevole, anche Mercurio è positivo e sarà possibile vivere delle belle emozioni.

In ambito professionale qualcuno potrebbe raggiungere gli obiettivi che da tempo attende.

Gemelli: in campo sentimentale Luna nervosa, potreste sentirvi sottotono. Agite con cautela, prima di prendere decisioni affrettate. Per quel che riguarda il campo professionale possibili complicazioni da gestire.

Cancro: in amore le storie nate negli ultimi tempi potranno essere confermate. Per quel che riguarda il campo lavorativo qualcuno dovrà risolvere delle problematiche entro la fine di questo mese estivo.

Leone: bene il lato amoroso, potrete vivere delle sensazioni importanti con le persone che amate. Per quel che riguarda il campo professionale attenzione ai contratti con i collaboratori.

Vergine: con la Luna nel segno potrete gestire alcune situazioni interessanti in amore.

Per quel che riguarda il lavoro, possibili problemi da risolvere, siete in attesa di risposte.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con la Luna favorevole in queste giornate potreste superare dei disagi. Possibili buone notizie in arrivo al livello professionale.

Scorpione: possibili dubbi a livello sentimentale, se la vostra relazione è conclusa da tempo, sarà meglio guardarti intorno per iniziare nuovi percorsi.

Per quel che riguarda il lavoro possibili difficoltà, in serata vi sentirete meglio.

Sagittario: in amore, con le stelle della vostra parte, potrete risolvere delle situazioni sentimentali che negli ultimi tempi sono state complesse da gestire. In particolare chi sta vivendo dei dubbi in questo momento, potrà prendere la decisione più giusta.

In campo professionale sarà meglio non fare mosse rischiose.

Capricorno: presto ci sarà un recupero sentimentale, in questa giornata potrete decidere di rimettervi in gioco. Nel lavoro chi è in attesa di conferme potrebbe riceverle.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di mercoledì 14 luglio sarà caratterizzata da situazioni polemiche a livello sentimentale. In campo professionale sarà una giornata stancante.

Pesci: con la Luna in opposizione sarà meglio essere cauti in campo amoroso. Per quel che riguarda il lato lavorativo potreste attuare delle nuove strategie.