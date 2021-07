L'oroscopo del 14 luglio descriverà una giornata ricca di emozioni e di sorprendenti novità. Alcuni segni vivranno con gioia i cambiamenti portati dai pianeti, mentre altri preferiranno non allontanarsi troppo dalla loro routine quotidiana.

Per avere una visione più chiara degli influssi astrali di domani, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi emergeranno i seguenti:

Sole in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Luna in congiunzione a Venere e in congiunzione a Marte

Mercurio in trigono a Giove

Venere in congiunzione a Marte

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 14 luglio.

Previsioni zodiacali di mercoledì 14 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Non riuscirete a essere completamente voi stessi perché il lavoro assorbirà tutte le vostre energie. Tenderete a non cogliere le sfumature di colore e a buttarvi giù molto facilmente. L'oroscopo di domani consiglia di non chiudervi in voi stessi e di frequentare persone che vi facciano stare bene.

Toro: sarete un vulcano di energie. Non vi farete buttare giù dall'invidia dei colleghi o dalle pressioni del partner. Ce la metterete tutta per ottenere buoni risultati e, a fine giornata, potrete dire di esserci riusciti. Sul lavoro, le cose prenderanno una piega inaspettata.

Avrete modo di dimostrare il vostro valore e di mettervi in gioco.

Gemelli: questa giornata si rivelerà molto positiva per voi. Sarete socievoli e pronti allo scherzo. Non vi tirerete indietro se ci sarà da divertirsi insieme agli amici e non vedrete l'ora di stare accanto al partner. Risolverete i problemi con lucidità e non vi farete prendere dal panico, neanche davanti alle situazioni più difficili.

Il vostro ottimismo non passerà inosservato.

Cancro: la situazione lavorativa vi metterà a dura prova. Vorreste raggiungere maggiori risultati, però, per il momento, dovrete accontentarvi. Troverete rassicurazioni nel partner che, con la sua dolcezza e il suo modo di fare, vi starà accanto per tutto il giorno. L'oroscopo di domani consiglia di non temere di esprimere i vostri sentimenti.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 14 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: anche se il lavoro vi porterà via tanto tempo, dovrete scendere a patti con voi stessi e dare la precedenza al vostro benessere. Un'eccessiva stanchezza, infatti, non vi consentirà di prendere le decisioni giuste e di coltivare le amicizie. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicarvi a qualche hobby rilassante e privo di stress.

Vergine: sarete molto delusi dal rapporto con il partner. I continui litigi e le incomprensioni vi metteranno nella condizione di dover prendere una decisione importante. Vorreste dare un'altra possibilità alla persona amata, ma prima sentirete il bisogno di ascoltare i consigli dei vostri amici.

Forse non tutti inquadreranno la situazione, ma i suggerimenti ricevuti saranno di grande importanza.

Bilancia: la colonna portante di questa giornata sarà l'amore. Non riuscirete a staccare gli occhi dal partner e tralascerete impegni importanti per uscire con lui. Questo potrebbe causarvi dei problemi lavorativi, però, per il momento, non ve ne preoccuperete. Avrete solo bisogno di amare e di ricevere amore. Ignorerete i consigli da parte degli amici.

Scorpione: se darete troppo spazio alla ragione, non potrete fare la scelta che vi starà tanto a cuore. La vita di coppia vi spingerà a rivoluzionare completamente la vostra quotidianità. Forse, non vi sentirete ancora pronti per far parte completamente di questa nuova situazione, ma non potrete rimandare troppo a lungo: il futuro è nelle vostre mani.

Astrologia di domani 14 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete contenti di avere accanto delle persone tanto speciali. Il partner e gli amici vi faranno sentire importanti. Vi coinvolgeranno nelle loro attività e ascolteranno con piacere la vostra opinione. Anche la famiglia sarà molto comprensiva e interessata alla vostra vita. Vivrete una giornata ricca di emozioni positive.

Capricorno: durante la giornata di domani, cercherete di dare il massimo. Avrete il terrore di commettere degli errori e, per questo, manterrete l'attenzione ai massimi livelli. Con il passare delle ore, però, la situazione potrebbe diventare troppo difficile da sopportare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare delle pause e di non escludere gli hobby dalla vostra quotidianità.

Acquario: non avrete un bel rapporto con la vostra famiglia. Avvertirete la necessità di allontanarvi dalle persone care e di occuparvi solo dei vostri obiettivi. L'oroscopo di domani consiglia di mitigare il vostro comportamento perché ciò non farà altro che creare ulteriori problemi nella vita di coppia. Se avrete bisogno di una pausa, sarà necessario mettere le cose in chiaro.

Pesci: non avrete voglia di affrontare determinati cambiamenti. Sentirete il bisogno di rimanere vicini alla vostra quotidianità e alle persone che vi vogliano bene. Purtroppo, verso la seconda metà della giornata, le cose diventeranno più movimentate. L'oroscopo di domani consiglia di intraprendere un percorso personale, in modo da aumentare la fiducia in voi stessi.