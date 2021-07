Nel fine settimana del 17 e 18 luglio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi della Bilancia allo Scorpione, mentre Marte e Venere transiteranno nel segno del Leone. Plutone, ancora in moto retrogrado, proseguirà l'orbita i Capricorno, così come Saturno permarrà in Acquario ed Urano continuerà la sosta in Toro. Giove e Nettuno, in ultimo, rimarranno stabili in Pesci come il Sole insieme a Mercurio resteranno nel domicilio del Cancro.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Toro e Leone.

Sul podio

1° posto Pesci: perspicaci.

Sul fronte intellettivo i nati Pesci parranno avere una marcia in più durante questo weekend estivo, specialmente nella giornata di domenica quando la nona casa verrà irradiata dal trigono che si formerà tra la Luna e Mercurio, entrambi nel loro Elemento. Tale dimora, in questa occasione, potrebbe parlarci di spiccate doti percettive che impreziosiranno l'ambizione professionale del dodicesimo segno zodiacale, in particolar modo per coloro nati gli ultimi giorni della terza decade.

2° posto Cancro: occasioni. "Quando una porta si chiude, se ne apre un’altra”, celebre citazione di Alexander Graham Bell, sembra calzare a pennello per descrivere ciò che i nati Cancro si troveranno di fronte nel weekend.

Le paturnie astrologiche degli ultimi tempi si erano lievemente affievolite con l'avvento del mese del compleanno ma il parterre planetario, adesso che il Luminare diurno sta per sbarcare in Leone, vorrà probabilmente regalare un ulteriore dono al primo segno d'Acqua. Omaggio astrale che si materializzerà come succulente occasioni lavorative, di quelle che sarebbe meglio non farsi sfuggire.

3° posto Acquario: sabato top. La settimana è cominciata sotto la Luna opposta ed è proseguita con una congiunzione del binomio Venere-Marte, anch'esso nel dirimpettaio Leone, ma nel weekend, o perlomeno sino a domenica mattina, il trend astrale potrebbe finalmente volgere al bello in casa Acquario. Sotto i riflettori il 17 luglio ci saranno, con ogni probabilità, gli affetti che torneranno a godere di una ritrovata serenità, particolarmente utile tra coloro che hanno risentito di pesanti dissidi col partner.

Tono umorale altalenante e qualche probabile frizione nelle relazioni amicali, invece, renderà la domenica meno effervescente.

I mezzani

4° posto Gemelli: passionali. Semaforo acceso sul verde per la seconda decade di casa Gemelli in queste 48 ore che chiuderanno la settimana, soprattutto nell'alcova. Le arti amatorie, difatti, beneficeranno della congiunzione Venere-Marte in prima dimora nell'affine Leone donando al primo segno d'Aria un'intraprendente vena trasgressiva sotto le lenzuola, che il partner apprezzerà di buon grado.

5° posto Bilancia: a denti stretti. Se sabato a essere presumibilmente favoriti dal quadro astrale saranno i nativi che operano nel settore della comunicazione e della grafica, così non sarà domenica, quando ci sarà parecchio da faticare al lavoro.

Il 18 luglio, difatti, potrebbe essere più complicato per il terzo segno Cardinale raggiungere i risultati anelati nella professione, perché ad intralciarli ci penseranno i colleghi con qualche colpo basso ed il capo che gli affibbierà alcuni impegni gravosi. Sarà bene mettere in campo parecchia pazienza e proseguire dritti per la propria strada lavorativa a denti stretti.

6° posto Sagittario: bastone e carota. Il terzo segno di Fuoco a capo di un team professionale, o che sia incaricato di amministrare le finanze aziendali, dovrà, probabilmente, dare prova di saper gratificare moralmente ma anche bacchettare i suddetti a seconda delle circostanze. Attuando questo meritocratico metodo, i nati Sagittario ne beneficeranno presumibilmente in termini di stima, sia dal punto di vista umano che lavorativo.

7° posto Capricorno: bastian contrario. Il Sole opposto a Plutone retrogrado nella loro orbita vorrà, con tutta probabilità, giocare al gatto col topo col terzo segno di Terra, mettendo sul loro cammino alcuni paradossi di difficile metabolizzazione per un tipo razionale come il Capricorno. Quest'ultimo, probabilmente destabilizzato dagli ultimi accadimenti, tenderà ad assumere un mood da bastian contrario, giusto per rimescolare ancor di più le carte, e ciò farà storcere il naso a diverse persone care.

8° posto Vergine: fiacchi. Malgrado la voglia di darsi da fare non dovrebbe mancare in casa Vergine, a venir meno potrebbero essere la mole di forze all'interno del bottino energetico di cui saranno corredati in queste 48 ore.

A fronte di ciò, il secondo segno di Terra deciderà, a ragion veduta, di delegare alcuni compiti a terzi e/o procrastinare le mansioni più gravose a giorni nei quali le energie saranno nuovamente loro amiche.

9° posto Scorpione: perplessi. Qualcosa nel ménage amoroso non andrà per il verso giusto nella giornata di sabato, quando incomprensioni e musi lunghi la faranno da padrona. Fortunatamente, invece, tornerà probabilmente il sereno in coppia già dalla tarda mattinata domenicale, quando la Luna nel segno andrà in doppio trigono a Giove e Mercurio nel loro Elemento, facendo riemergere l'indole romantica in casa Scorpione.

Ultime posizioni

10° posto Leone: battuta d'arresto. Weekend particolarmente controverso per le vicende affettive quello che potrebbero trascorrere i nati Leone, ai quali sembrerà che un sentimento, specialmente per chi sarà in fase di conoscenza, verrà interrotto per cause di forza maggiore.

La Luna quadrata domenicale, Mercurio nel segno che li precede e la neutralità gioviale saranno presumibilmente gli artefici di questa battuta d'arresto affettiva che, con lo zampino di Nettuno d'Acqua, sarà soltanto illusoria.

11° posto Toro: lavoro flop. Giornata da prendere con le pinze nel settore professionale di casa Toro, coi nativi che dovranno probabilmente fare i conti con una concorrenza spietata e poco leale nei loro riguardi, la quale farà di tutto pur di impossessarsi della clientela su cui fanno affidamento. Reagire nel medesimo modo, con un parterre planetario così ostico, sarebbe da evitare, comprendendo che gli eventuali clienti persi verranno recuperati con gli interessi tra qualche tempo.

12° posto Ariete: prevaricatori. Le retrogradazioni del quartetto Saturno-Plutone-Giove-Nettuno aizzate da Marte di Fuoco renderanno i nati Ariete, con tutta probabilità, incline alla prevaricazione in ambito relazionale, avvertendo la sensazione di potersi permettere qualsiasi abuso di potere. In realtà, tale comportamento li indurrebbe verso qualche uscita a vuoto di troppo che, oltre a attirargli ulteriori inimicizie, minerebbe anche la loro figura amicale e professionale. Sebbene al primo segno di Fuoco risulterà complicato mantenere un profilo basso questo weekend, sarebbe opportuno almeno evitare come la peste bubbonica di guardare gli altri dall'alto in basso.