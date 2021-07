Continua la terza settimana del mese di luglio 2021. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di mercoledì 21 luglio con l'Oroscopo e le stelle a livello sentimentale, lavorativo e salutare per i segni dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale potrebbero esserci dei momenti di tensione da gestire, ma con la luna favorevole riuscirete a superare ogni situazione che si presenterà. Per quel che riguarda il lato professionale ci sono diversi impegni da non sottovalutare.

Toro: in campo lavorativo vi sentite particolarmente nervosi, sarà meglio tenere a bada le tensioni.

Anche in amore dovrete gestire le situazioni con calma.

Gemelli: è il momento di concedersi un periodo di relax, potrete vivere delle situazioni interessanti in campo professionale. In amore giornata sottotono.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno livello sentimentale la giornata sarà interessante, ma cercate di gestire al meglio alcune situazioni che potrebbero rivelarsi complicate. Per quel che riguarda il lavoro possibili incontri importanti per i vostri progetti.

Leone: in campo sentimentale con la luna favorevole potrete recuperare, se avete vissuto delle questioni complesse con il partner negli ultimi tempi. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero arrivare al termine, sarà meglio cercare di gestire alcuni rapporti con i collaboratori.

Vergine: in amore con la luna dissonante bisognerà prestare attenzione ad alcuni segnali da parte del partner. In campo professionale cercate di non fare passi falsi.

Bilancia: nel lavoro avete voglia di fare, non mancano idee. Per quel che riguarda il lato sentimentale è un periodo interessante, potrete fare delle scelte ed anche affrontare alcune questioni particolarmente delicate.

Scorpione: nella sfera lavorativa potrete ottenere dei piccoli successi, attenzione però a non stancarvi troppo.

Per quel che riguarda l'amore possibile agitazioni, sarà meglio provare a chiarire dei discorsi in sospeso.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di mercoledì 21 luglio sarà caratterizzata da un bel recupero di energie. Nel lavoro potrebbero esserci dei contrattempi, per quel che riguarda l'amore sarà meglio chiarire dei dubbi.

Capricorno: momento di forza per il segno, con la luna dalla vostra parte cercate di evitare polemiche. Per quel che riguarda il lavoro nuove collaborazioni.

Acquario: in campo professionale è arrivato il momento di dimostrare quali sono le vostre capacità. Per quel che riguarda l'amore possibili soluzioni in arrivo.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da possibili cambiamenti lavorativi. Per quel che riguarda l'amore vi sentite agitati.