L'oroscopo di mercoledì 21 luglio sarà caratterizzato da sorprese e colpi di scena. Alcuni segni zodiacali avranno soddisfazioni e nuove opportunità su cui investire sogni e desideri. Altri invece, la giornata la dedicheranno alla famiglia, al partner o alle persone alle quali vogliono bene, dedicando loro ogni singola energia.

Per avere un quadro generale quanto più possibile esaustivo su gli influssi astrali incideranno sulla quotidianità di tutti noi, sarà utile sottolineare i principali aspetti planetari del periodo. Tra questi, a risultare decisivi saranno i seguenti:

Sole in Cancro, in trigono a Nettuno in Pesci e in opposizione a Plutone in Capricorno;

Luna in Sagittario, in sestile a Giove in Pesci;

Venere e Marte in congiunzione nel segno del Leone;

Urano in Toro, in sestile a Mercurio in Cancro;

Saturno in Acquario, in quadratura a Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo di domani 21 luglio.

Previsioni astrologiche del 21 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Un’ottima proposta, da cogliere al volo e senza farsi impensierire da un possibile bisogno di spostarsi, sarà portata dalla Luna in trigono a Venere. Maggiore elasticità negli orari e nella gestione degli impegni vi permetterà di fare ciò che volete in ambito lavorativo. Dovendo iniziare una nuova mansione, potreste trovare qualche intoppo, ma superabile in poco tempo, grazie ad una buona adattabilità. In amore invitate la persona che volete conoscere, magari ad una festa, al compleanno di qualcuno o semplicemente per un drink. Ma se non avete occasioni adatte, dovrete inventarvele da soli! Per la parte salutare, un bel massaggio alla schiena fatto da mani esperte potrebbe essere un vero toccasana per sciogliere tensioni e stress accumulati.

Toro - In questi giorni avete guadagnato la fiducia e la stima delle persone, ma guai a sedervi sugli allori. Perdereste così tutti i vantaggi che avete ottenuto. Al contrario, per far vedere a tutti che non si sbagliano, continuate a dare ancora il cento per cento. L’oroscopo di domani consiglia, riguardo il lavoro, di pretendete un appoggio incondizionato in tutte le vostre scelte.

Ma non sempre gli altri saranno d’accordo in tutto e per tutto. In amore le idee che avete in comune potrebbero essere una buona base su cui partire, per incominciare una nuova ed entusiasmante storia destinata al lieto fine. Per il fisico, sappiate che respirare aria viziata non è certo salutare per l’organismo. Convincete gli altri a spalancare le finestre, nonostante le temperature alte: meglio il caldo ad altro.

Gemelli - State vivendo un periodo spensierato, sotto l’influsso della Luna in Sagittario armonica col vostro segno. E non vi va di farvi impensierire dai problemi. Qualcuno potrebbe essere infastidito dal vostro stato d’animo così sereno, ma voi non fateci caso. Nel lavoro cambiare occupazione quasi improvvisamente non è facile, ma le vostre risorse sono molte e avrete ben più di una carta da giocare. In amore invece, con un pizzico di inventiva non sarà impossibile ravvivare la passione e la sensualità, stuzzicando i “punti deboli” della persona amata. In merito allo stato di salute, meglio spendere qualcosa in più per un’alimentazione sana. Puntare sulla qualità dei cibi è un ottimo investimento in termini salutari.

Cancro - La Luna in Capricorno vi sorride e già da oggi, come anche domani o dopodomani, vi ritrovate al centro degli eventi grazie all’attenzione e alle coccole delle persone che vi vogliono bene. Parecchie le occasioni per evadere brillantemente dalla routine e per sentirsi rilassati e contenti. Nel lavoro le attività saranno rallentate, ma ancora per poco tempo. Quando Saturno terminerà l’orbita contraria, tutto tornerà a fluire. In amore, se siete single potreste ritrovarvi in storie “mordi e fuggi” per poi rimanere (come al solito) con l’amaro in bocca. Siate più oculati nella scelta di chi frequentare. Per il fisico, non vi sarà difficile mantenervi in forma. Potrete contare su circostanze che giocheranno a vostro favore per aiutarvi a diminuire la fatica.

Oroscopo e consigli delle stelle del 21 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Cercate di affrontare questo mercoledì a viso aperto. Con la Luna in Sagittario vi potrete affidare ai consigli preziosi di un amico, o amica, competente. Cogliete al volo la possibilità di introdurvi in ambienti nuovi ed occuparvi di realtà innovative. Nel vostro lavoro se siete in difficoltà chiedete aiuto, senza vergogna. Non risolvere ora quel problema significherebbe portarselo dietro per tanto tempo ancora. In amore i più baldanzosi tra voi, specie coloro che sono single ed in attesa dell’incontro fatale, saranno trascinati in un turbine di incontri imprevisti. Pomeriggio intanto in compagnia dei bambini di famiglia.

Occasione per mettere a punto un nuovo atteggiamento mentale: più sereno ed empatico.

Vergine - Se da tempo aspettavate l’occasione giusta per realizzare un progetto che vi sta a cuore, le stelle sono pronte a dare il via libera. Supererete così gli ostacoli più facilmente di quanto immaginavate. Sarete bravi anche a gestire gli imprevisti che potrebbero emergere, a casa come nel lavoro. Sarete distratti e anche se si dimostrerà necessario mettere a punto un’efficace strategia d’azione: purtroppo in molti lascerete perdere. In amore, con Saturno in quadratura a Urano col partner avrete linguaggi diversi. Anche per chi vi ha appena conosciuto non sarà facile comprendervi appieno. In merito allo stato fisico, fate più movimento.

Non fatevi prendere dalla tentazione di dare forfait per correre dietro ai soliti impegni. Non siate pigri.

Bilancia - Con Luna e Marte favorevoli avrete tutti gli strumenti adatti per entrare in competizione con chi sfida il vostro ruolo di punto di riferimento, di leader. Dovete avere più fiducia in voi stessi, così le gratificazioni vi verranno incontro. Provate per credere! Nel lavoro invece vi distinguerete perché sarete una fucina di idee originali, iniziative, proposte e progetti. Sarete anche più simpatici e comunicativi. Per l'amore, se siete dei cuori liberi in attesa dell’incontro fatale della vita, sappiate che è arrivato il momento che tanto avete atteso. Preparatevi a gioire se siete in coppia: troverete nuovi spunti per rafforzare il rapporto.

Salute: vivete un beato stato di benessere e avete energie a volontà. Visto la forma buona, rispondete a qualsiasi necessità con sprint.

Scorpione - Nascerà una bella complicità con persone giovani con cui avrete in comune convinzioni, ma anche proficui progetti di studio e lavorativi. Vi apprezzerete profondamente. Oltre che una collaborazione, nascerà anche una bella amicizia. Nel lavoro intanto, ogni piccola cosa che conquisterete vi richiederà un impegno di energie, ma ce la metterete tutta senza accennare ad alcuna lamentela. In merito ai sentimenti, se siete in coppia assecondate i desideri della persona amata, ma pretendete anche, se non lo fa in modo sufficiente, che si prenda cura di voi.

Marte in opposizione a Giove nel frattempo vi innervosisce, rendendo taglienti le vostre battute: risparmiate ad amici e familiari le vostre frustrazioni.

Astrologia di mercoledì 21 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Avrete modo di dimostrare tutte le vostre capacità, grazie alla Luna nel segno sponsorizzata dagli ottimi aspetti di Giove, Nettuno e Plutone. È arrivato il momento di fare la cosa giusta, al momento giusto e nella giusta direzione. Anche nel lavoro la realtà che state vivendo in questo periodo vi offre occasioni per dimostrare le qualità e mettere a frutto le risorse. Non vi resta che darvi da fare. L'amore sembra risollevarsi dopo un periodo "no". Pertanto, non deluderete le aspettative della persona del cuore e saprete guidarla in un territorio complice e appassionato, come piace a voi.

In merito allo stato fisico, evitando gli sforzi e garantendovi la giusta dose di sonno quotidiano, in breve tempo dovreste ritrovare una forma brillante.

Capricorno - Le stelle di questo mercoledì sono preziose alleate in fatto di intuizioni e sentimenti: vi insegna, segretamente, a frenare gli impulsi per ottenere il meglio. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: in questo modo offrite ciò che siete veramente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di essere pronti nel lavoro. Se giocherete bene le vostre carte, senza strafare e senza aver fretta, il cambiamento che si prospetta sarà determinante per il futuro. In amore sarete sensuali e seducenti: prenderete l’iniziativa per guidare il partner alla scoperta di sensazioni nuove, lasciandolo sbalordito ma felice.

Per lo stato salutare, fissate un ciclo di massaggi: segnatevi le date e gli orari sull’agenda e non permettete a niente e nessuno di farvi cambiare idea.

Acquario - Una giornata senza ombre, tutta calore, passione e socievolezza grazie al transito della Luna in Sagittario avvenuto questo lunedì. Ruolo centrale in pubblico, carisma, padronanza dei gesti e tanto controllo emotivo: una logica che non fa una grinza e vi garantisce l'autostima in crescita. Nel lavoro ottimo rendimento nella propria mansione. Molto bene anche nello studio e negli affari. Potrete anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. In amore se confidate in un incontro speciale potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda se presa sottogamba può prendere una brutta piega.

Un consiglio salutare: approfittate di queste belle giornate estive per fare (al mattino) lunghe passeggiate.

Pesci - Una giornata caratterizzata da stanchezza, in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti e da occupazioni che non richiedano troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità per dare il tempo alle batterie un po’ esaurite di ricaricarsi. Nel lavoro questo potrebbe essere il giorno giusto per gli acquisti di una certa rilevanza, per le compravendite e per gli investimenti a lungo termine. In amore invece, in un momento così importante per la vita sentimentale, una vocina interiore vi dice che se ci tenete alla persona amata dovete evitare pericolose distrazioni. Se siete giù di tono potete contare sull’intelligenza e sulla grinta, le quali associandosi alla fortuna costituiscono armi imbattibili.