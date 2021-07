Una nuova settimana per tutti e 12 i segni zodiacali sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 19 luglio 2021 dell'Ariete ai Pesci con le novità e i cambiamenti che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore con Venere positiva al segno avrete la possibilità di vivere i rapporti in modo interessante. Se state insieme da tempo potrete fare delle scelte importanti. Nel lavoro giornata nel complesso positiva, potrebbero arrivare novità interessanti.

Toro: per i sentimenti Luna in opposizione, per questo motivo riflettete bene prima di parlare con la persona amata.

Nel lavoro attenzione alle questioni di tipo economico.

Gemelli: a livello sentimentale potrebbero non mancare delle discussioni in questa giornata, per questo motivo ci vorrà pazienza. Nel complesso però vi sentite meglio. Nel lavoro giornata che è dalla vostra parte, potranno arrivare nuove opportunità.

Cancro: in amore se qualcosa non va, meglio parlarne e solo successivamente dire basta. A breve però Venere sarà favorevole e aiuterà. A livello lavorativo potrete lanciare fin da ora nuovi progetti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti c'è la volontà di portare avanti un progetto, ma ci sarà la necessità rimboccarsi le maniche. Nel lavoro il momento vi aiuta, ma dovete evitare di fare azzardi.

Vergine: a livello amoroso più ci si avvicina alla fine del mese più le cose andranno meglio grazie anche alla Luna favorevole. Potreste incontrare persone nuove. Nel lavoro iniziate a guardarvi attorno, possibili ripartenze.

Previsioni e oroscopo del 19 luglio 2021: la giornata

Bilancia: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte e aiutano, anche i single del segno.

A livello lavorativo vi sentite più forti e le stelle sono favorevoli, agite però con maggiore determinazione.

Scorpione: a livello amoroso se vivete una relazioni da poco tempo vi sentite in dubbio. Per questo motivo meglio non mettere troppa carne al fuoco. Il periodo però aiuterà a capire da che parte andare. Nel lavoro potrete risolvere ora un problema.

Sagittario: in amore, se la vostra relazione è in crisi meglio mettere tutto in chiaro. A breve ci sarà un recupero. A livello lavorativo se c'è voglia di cambiare per ora siete bloccati. Meglio non fare scelte azzardate.

Capricorno: per i sentimenti alcune polemiche potrebbero rovinarvi la giornata, per questo motivo cercate di mantenere alla larga dai problemi. Nel lavoro, se siete rimasti fermi per troppo tempo avrete ora nuove occasioni per mettervi in mostra.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti potrebbero esserci alcune discussioni di coppia. Dovete cercare di essere più tranquilli. Nel lavoro vorreste cambiare ma al momento non avete le idee chiare.

Pesci: in amore cielo importante se sentite la necessità di chiarirvi.

Le stelle consigliano cautela. Nel lavoro potrebbe nascere qualche piccolo ripensamento da rivedere.