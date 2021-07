Un'altra settimana di luglio sta per giungere al suo termine ed il weekend in questione, ovvero quello compreso tra venerdì 23 e domenica 25, anticipa l'avvicinarsi di un nuovo periodo. L'Oroscopo del fine settimana preannuncia giornate fortunate, specialmente in ambito relazionale, per il segno della Vergine, mentre qualche rallentamento in ambito lavorativo potrebbe incombere per il segno della Bilancia. Ottimo periodo per il Capricorno, avvolto da una serenità quasi invidiabile, così come i nati sotto al segno dell'Ariete potranno avvertire la presenza sempre più vicina di Venere, e di conseguenza qualche nota di romanticismo in più.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nativi di questo segno zodiacale continueranno ad affrontare un periodo non proprio fortunato, ma comunque pieno di emozioni e sensazioni da condividere con il partner e con le persone amate. Il romanticismo non abbandonerà di certo l'Ariete durante il prossimo weekend e le sue dolci note gli permetteranno di rendere indimenticabili le giornate trascorse con la propria anima gemella.

Toro - l'amore continuerà ad essere nell'aria, secondo le previsioni dell'oroscopo, anche durante il prossimo weekend e regalerà al segno del Toro attimi di dolcezza e serenità in compagnia della persona amata.

In ambito lavorativo, almeno apparentemente, non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare, ma è sempre consigliato non fidarsi ciecamente delle persone che ruotano attorno al posto di lavoro.

Gemelli - l'opposizione di alcuni astri si farà avvertire, specialmente se si tiene conto di quei momenti che fino a qualche giorno prima sembravano essere all'ordine del giorno ed oggi, a causa dell'influenza di negatività che avvolge i Gemelli, risulta esser eun qualcosa di irraggiungibile.

La serenità, quindi, verrà lesa in parte, ma non allontanerà troppo il segno in questione dal raggiungimento dei propri obiettivi.

Cancro - la felicità accompagnerà il segno del Cancro anche durante il prossimo weekend, con una carica di energie non indifferente che permetterà la realizzazione dei propri sogni senza troppe difficoltà.

La vicinanza del partner e delle persone amate, secondo l'oroscopo, non mancherà di certo e si renderà utile come sostegno in quei rari momenti di difficoltà.

Leone - se si ha una piccola possibilità per riuscire a concludere definitivamente una discussione, importante o meno, questo è il momento migliore per darsi da fare. La fortuna non sarà indirizzata verso il segno del Leone e ci si potrebbe imbattere in difficoltà più o meno complicate da superare. Attenzione, quindi, a non strafare troppo.

Vergine - la fortuna, secondo l'oroscopo del prossimo weekend di luglio, non sembra voler abbandonar eil segno della Vergine con tanta facilità. Le prossime giornate saranno dunque indimenticabili, specialmente se si volge lo sguardo in direzione dell'amore: chi vive già all'interno di una situazione sentimentale stabile potrà godere tranquillamente dei doni del vero amore, mentre chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa proprio nelle prossime ore.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo quanto anticipato dall'oroscopo del weekend in questione, qualche piccolo intoppo in ambito lavorativo potrebbe sopraggiungere anche nel corso delle prossime giornate, con un preavviso a dir poco insufficiente per prepararsi nel migliore dei modi. Nonostante ciò, i livelli di stress e nervosismo non subiranno alcuna alterazione, forse anche grazie alla presenza costante del partner e delle amicizie fidate.

Scorpione - attimi di gioia e di serenità sembrano ergersi all'orizzonte per lo Scorpione. La vicinanza di alcuni astri, ed il loro conseguente favore, aiuterà il segno zodiacale in questione a godersi appieno quanto la vita ha deciso di dedicargli.

La complicità e l'intimità con il partner verranno rafforzati in questo nuovo periodo del mese e le fresche serate estive aiuteranno nella creazione di momenti magici.

Sagittario - secondo le previsioni dell'oroscopo, quella che sembrava essere una settimana sottotono e disastrosa per il segno del Sagittario, potrebbe trasformarsi in qualcosa di unico. Grazie all'avvicinarsi sempre più celere del weekend, anche i nativi di questo segno zodiacale avranno la possibilità di raccogliere qualche frutto di positività. Attenzione a non cimentarsi in qualcosa di troppo complicato.

Capricorno - come già anticipato, l'oroscopo preannuncia l'avvicinarsi di ulteriori giornate di fortuna accompagnate da qualche nota di serenità sempre presente e ben accetta.

Riuscire a godersi sia gli attimi di relax che quelli di divertimento in compagnia delle persone care non sarà complicato ed allo stesso modo sarà possibile rendere alcuni di questi attimi indimenticabili.

Acquario - anche le giornate del weekend sembrerebbero essere fortunate e piene di gioia per il segno dell'Acquario. Riuscire a conciliare il tempo libero con gli impegni lavorativi non sarà così complicato come si temeva e si avrà quindi la possibilità di trascorrere un po' più di tempo in compagnia delle persone care. Attenzione a non strafare: la stanchezza potrebbe essere dietro l'angolo.

Pesci - la pazienza non sarà mai troppa e nonostante il weekend servirà per recuperare le energie fisiche e mentali, ci si dovrà comunque cimentare in qualcosa in grado di tenere a freno gli istinti.

Lo stress potrebbe divenire ingestibile e sarà necessario chiedere aiuto alla propria famiglia ed agli amici più fidati. Attenzione a non esagerare con le richieste, poiché nulla sarà mai gratuito.