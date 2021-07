L'ultima settimana del mese di luglio sta per avere inizio. Scopriamo come le diverse posizioni astrali influenzeranno l'andamento della giornata di lunedì 26 luglio 2021. Ecco le stelle e l'Oroscopo a livello sentimentale, sulla salute e professionale per i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale è un momento favorevole per il segno, vi sentite più fiduciosi nei confronti del partner. In campo lavorativo potrete recuperare.

Toro: a livello professionale è importante che riusciate a portare avanti i vostri progetti. In amore con la luna nel segno vi sentite più produttivi.

Gemelli: in questa giornata con la luna dissonante potreste vivere delle situazioni complesse in campo sentimentale, qualcuno potrebbe non sentirsi pronto ad affrontare alcuni passi. Nel lavoro la giornata potrebbe rivelarsi.

Cancro: giornata sarà caratterizzata da Luna favorevole, in amore sarà meglio sfruttare questo influsso positivo. Per quel che riguarda il lavoro non mancheranno occasioni per poter realizzare ciò che desiderate.

Leone: è un momento di recupero per il segno, vi sentite più energici rispetto alle giornate precedenti. Sarà comunque importante cercare di non innervosirsi sul campo lavorativo, buonumore in amore.

Vergine: la giornata di lunedì 26 luglio sarà caratterizzata da Luna in opposizione, in amore sarà meglio non pensare al passato.

In campo lavorativo se ci sono state delle problematiche, è importante riuscire a trovare delle soluzioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro è un buon momento, potrete ottenere il maggior successo rispetto le settimane precedenti. Per quel che riguarda il lato amoroso sarà possibile fare degli incontri che potranno rivelarsi emozionanti.

Scorpione: a livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci delle interessanti opportunità, gli innamorati possono fare nuovi progetti.

Nel lavoro sarà meglio non fare passi falsi.

Sagittario: possibili complicazioni per il segno, soprattutto in campo amoroso. Nel lavoro con la luna dissonante potreste sentirvi agitati.

Capricorno: possibile stanchezza in particolare per far fronte alle questioni professionali. In amore sarà meglio evitare polemiche, cercate di chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso.

Acquario: in amore la giornata sarà interessante per fare delle scelte che porteranno miglioramenti nella coppia. Per quel che riguarda il lavoro potreste risolvere dei dubbi.

Pesci: vi sentite più energici rispetto le giornate precedenti, con la luna nel segno potrete vivere emozioni importanti con il partner. A livello lavorativo possibili soluzioni in arrivo.