La nuova settimana si aprirà con un lunedì 26 luglio caratterizzato da alti e bassi. Alcuni segni zodiacali dovranno affrontare le conseguenze delle proprie scelte, mentre altri preferiranno dedicarsi solo all'amore di coppia. Per avere un quadro più preciso delle influenze astrali di domani, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra questi emergeranno i seguenti:

Luna in opposizione a Marte e in congiunzione a Giove

Mercurio in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Venere in opposizione a Giove

Marte in opposizione a Giove

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di lunedì 26 luglio.

Previsioni zodiacali di domani 26 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: adorerete stare a contatto con i vostri colleghi di lavoro. Avrete modo di parlare dei progetti da realizzare e di unire le forze per creare qualcosa di speciale. Purtroppo, non tutti appariranno così disponibili. Ci sarà chi preferirà concentrarsi solo su se stesso. Il rapporto con il partner sarà altalenante a causa delle recenti discussioni.

Toro: il lavoro desterà la vostra attenzione. Ci saranno situazioni che non vi piaceranno e altre che temerete di non poter affrontare. Non potrete fare tutto da soli, ma avrete paura che nessuno sia in grado di aiutarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlarne con il partner e con la famiglia: sicuramente, vi sarà di conforto.

Gemelli: farete fatica a mostrare il vostro vero carattere. Preferirete nascondervi, così da non permettere agli altri di giudicarvi. Non sarà un atteggiamento positivo perché non vi permetterà di farvi conoscere veramente. Per fortuna, le persone care non avranno alcun problema nel comprendere i motivi delle vostre azioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cancro: il rapporto con il partner non sarà tra i migliori. Dovrete affrontare numerose discussioni e non tutte si concluderanno nel modo desiderato. Per fortuna, non accadrà niente di così grave da compromettere il vostro legame. La situazione sul lavoro sarà più complicata a causa dell'introduzione di nuove regole: vi ci vorrà un po' di tempo per prenderci la mano.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 26 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete alcun problema nel rapportarvi con il prossimo. Sarete degli ottimi ascoltatori e saprete come fare a tirare su il morale agli altri. Il vostro orgoglio potrebbe spingervi a compiere azioni avventate, che in un altro momento avreste messo da parte. Per fortuna, il partner vi sarà accanto e vi impedirà di commettere degli errori.

Vergine: avrai un'attenzione particolare verso le esigenze dei tuoi cari. La tua priorità sarà quella di renderli felice e di rimuovere gli ostacoli presenti sul loro percorso. Nonostante l'impegno, ovviamente, non potrete far fronte a tutte le situazioni che si presenteranno durante la giornata di domani.

In amore, vi sentirete sicuri e desiderati.

Bilancia: sarete molto gentili verso il prossimo. Sincerità e lealtà saranno le vostre caratteristiche principali, mentre non sopporterete chi prenderà in giro gli altri. Il lavoro avrà in serbo diverse sorprese per voi, non tutte saranno positive, ma non avrete alcun motivo di cui preoccuparvi. La vostra esperienza vi aiuterà a superare tutto.

Scorpione: avrete bisogno di dedicare un po' di tempo solo a voi stessi. Lo stress della settimana scorsa, infatti, continuerà a farsi sentire. L'oroscopo consiglia di mettere al primo posto il vostro benessere e di non dare troppa importanza a futili questioni. Forse, il partner avrà una sorpresa romantica per voi.

Attenzione ai comportamenti degli amici.

Astrologia di lunedì 26 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete stanchi di rimanere sempre fermi allo stesso punto. Avrete bisogno di introdurre delle novità che vi diano gli stimoli necessari per andare avanti. Non sarà facile decidere il vostro percorso, ma avrete tutte le carte in regola per farcela. I consigli degli amici potranno rivelarsi molto utili, anche se alla fine le decisioni più importanti spetteranno a voi.

Capricorno: sarete abbastanza soddisfatti della vostra situazione economica, ma saprete di poter raggiungere obiettivi ancora più elevati. Elaborerete un piano d'azione in modo da avere tutto sotto controllo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicare un po' di tempo anche al rapporto di coppia.

Un'eccessiva lontananza, infatti, potrebbe creare una brutta frattura tra voi e il partner.

Acquario: il dialogo con il partner potrebbe rivelarsi sorprendentemente complicato. Farete fatica a mettervi nei suoi panni e non vorrete accettate alcun compromesso. L'Oroscopo di domani suggerisce di rivedere la vostra posizione, in modo da fare un passo avanti nei suoi confronti. Sarà necessario trovare una valvola di sfogo efficace.

Pesci: non perdonerete molto facilmente gli errori commessi dal partner. Proverete a essere gentili e disponibili, ma ci saranno delle cose che non vi andranno giù. La cosa migliore sarà parlarne, in modo da riuscire a trovare una soluzione. In famiglia, la situazione sarà caratterizzata da eventi inattesi e da conseguenze insolite.