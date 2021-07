Martedì 26 luglio troveremo sul piano astrologico Giove, Nettuno e la Luna sostare sui gradi dei Pesci. Nel frattempo il Sole, assieme a Marte, stazioneranno nel domicilio del Leone. Mercurio, invece, proseguirà l'orbita in Cancro, così come Saturno permarrà in Acquario e Urano rimarrà stabile nel segno del Toro. Venere, in ultimo, risiederà in Vergine, mentre Plutone continuerà il moto retrogrado in Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Pesci, meno roseo per Cancro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: intraprendenti. Semaforo acceso sul verde per i nuovi incontri affettivi che i nati Vergine si appresteranno a fare in questa giornata, coi nativi che avranno ottime chance di assumere un mood particolarmente intraprendente che li aiuterà ad ammaliare le loro 'prede' sentimentali.

2° posto Pesci: ambiziosi. La dodicesima dimora verrà illuminata dal lungimirante trigono Luna-Giove sui loro gradi innalzando, con ogni probabilità, l'ambizione del dodicesimo segno zodiacale verso alcuni progetti lavorativi in fase embrionale. Attuare le idee che avranno in mente non sarà tuttavia semplice: dovranno mettersi di buona lena nonostante il Grande Benefico sia dalla loro parte (sino al 28 luglio). Probabilmente i risultati si vedranno solo dal mese di dicembre in poi.

3° posto Leone: focus sentimentale. Il Plenilunio in Acquario ha scombussolato emozionalmente anche i single più incalliti di casa Leone, ponendo al loro cospetto delle occasioni sentimentali con persone impegnate o dal carattere spigoloso.

Con la languida Luna d'Acqua, però, i felini dovrebbero analizzare con distacco la loro attuale situazione amorosa, vagliando se lanciarsi in un nuovo flirt o storia oppure proseguire oltre.

I mezzani

4° posto Scorpione: sereni. Nel ménage amoroso del terzo segno d'Acqua si respirerà, c'è da scommetterci, un clima di rinnovata serenità che aiuterà i nativi a stemperare le ruggini dei giorni scorsi.

Tuttavia, la serenità ritrovata non innalzerà la temperatura in camera da letto.

5° posto Ariete: lavoro top. Il primo segno Cardinale potrebbe recarsi nel luogo di lavoro con maggiore voglia di rimboccarsi le maniche, ma anche di essere più comprensivo nei riguardi dei parigrado. Il nuovo atteggiamento sarà ben apprezzato dai piani alti aziendali.

6° posto Acquario: chiarimenti. L'opposizione tra Marte e Saturno avrà buone chance, durante questo martedì, di indurre i nati Acquario di terza decade a lanciarsi in un doveroso chiarimento con la dolce metà. Evitando ciò, invece, sarà facile che il nervosismo salga nel nido domestico, sino a sfociare in liti per futilità.

7° posto Gemelli: umore altalenante. I Luminari infonderanno ai nativi energie contrastanti e Mercurio, come se non bastasse, proverà a confondere loro le idee continuamente in questo martedì. Ciò potrebbe minare il tono umorale di casa Gemelli rendendolo altalenante.

8° posto Capricorno: focus finanziario. Da porre sotto la lente d'ingrandimento in queste 24 ore ci saranno, con tutta probabilità, le faccende economiche, settore che i nati Capricorno dovrebbero attenzionare in vista delle prossime uscite finanziarie dei mesi seguenti.

9° posto Toro: timorosi. Malgrado la Bianca Signora premierà l'avvenire delle coppie sentimentali nate da poco, i nati Toro di seconda decade potrebbero risultare timorosi nel fare un passo importante col fresco partner, come optare per una convivenza.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: lavoro flop. Stanchezza, insofferenza e voglia di nuovo saranno presumibilmente i tre disturbatori di casa Sagittario in questa giornata estiva, coi nativi che avvertiranno una gran pesantezza nel dover affrontare le dinamiche professionali.

11° posto Cancro: solitari. La voglia di stare in mezzo alle altre persone, comprese quelle care, sarà probabilmente ridotta al lumicino durante questo martedì per i nati Cancro, i quali preferiranno starsene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti.

12° posto Bilancia: amore flop. Giornata da prendere con le pinze sotto la sfera sentimentale per il secondo segno d'Aria che potrebbe scoprire inaspettatamente un ombroso lato caratteriale della dolce metà. Lavoro in stand-by.