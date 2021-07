Continua il weekend dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 24 luglio con le stelle e l'Oroscopo a livello sentimentale e professionale e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata in campo amoroso vivrete un momento di disagio con il partner, potete però recuperare in serata. Nel lavoro bisognerà avere maggiore pazienza per ottenere risultati.

Toro: per i nati sotto questo segno la giornata sarà caratterizzata da Saturno contrario, a livello generale potreste vivere delle incertezze. Nell'amore cerca di essere più tolleranti.

Gemelli: Venere non è attiva nel segno, in amore gli incontri saranno comunque favoriti. Per la sfera lavorativa non mancheranno idee da riversare nei nuovi progetti.

Cancro: a livello sentimentale in questa giornata vi sentite meno agitati rispetto alle giornate precedenti, ci sono alcune situazioni da chiarire. Nel lavoro evitate.

Leone: con la Luna in opposizione potresti sentirvi particolarmente polemici in questa giornata, possibili malintesi con il partner. Per quel che riguarda il lavoro è meglio mantenere la calma.

Vergine: in campo lavorativo cercate di capire se accettare nuovi incarichi, alcune occasioni potrebbero non tornare. A livello sentimentale con Venere nel segno è un buon momento per vivere belle emozioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: buon recupero a livello sentimentale: gli ultimi tempi sono stati da difficili ma ora siete pronti a risolvere. Nel lavoro alcune situazioni devono essere riorganizzate.

Scorpione: nel lavoro dopo un momento di crisi potete ritrovare soluzioni alle vostre problematiche. In campo sentimentale sarà meglio essere prudenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sagittario: a livello amoroso è possibile che vi sentiate incerti su alcune decisioni da prendere. In campo professionale possibili cambiamenti, ma riflettete bene prima di accettare.

Capricorno: nel lavoro alcuni progetti possono ottenere buoni risultati. In campo sentimentale le coppie che stanno insieme da tempo possono pensare a fare dei bei progetti.

Acquario: nel lavoro in questa giornata di sabato 24 luglio 2021 la Luna sarà nel segno, potete vivere belle emozioni a livello sentimentale, cercate però di non vivere alcune situazioni con troppa ansia. Nel lavoro possibili contrasti con i collaboratori.

Pesci: in campo sentimentale potreste avere dei conflitti, sarà meglio riuscire a comprendere quali sono i vostr reali sentimenti, in modo da poter avere una serenità familiare. In campo professionale non mancheranno novità.