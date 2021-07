L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 luglio è pronto a svelare cosa hanno in serbo le stelle per ciascun segno zodiacale. In linea generale si è ancora nel bel mezzo di un periodo incerto, ma c'è tanta voglia di ribellarsi e scrollarsi definitivamente di dosso le ultime vicende che hanno investito un po' tutti. La settimana partirà in maniera ruggente, grazie alla Luna in Leone. Nel weekend, l'astro argenteo soggiornerà nella casa dello Scorpione. Si prospetta una settimana ricca di eventi e di emozioni indimenticabili. Passiamo in rassegna amore, lavoro, studi, carriera, famiglia, salute, benessere e approfondiamo le previsioni astrologiche di questa particolare settimana estiva.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Avrete a che fare con delle incombenze, ma attenzione a non affaticarvi troppo. Chi lavora, ultimamente potrebbe sentirsi un po' sottotono e fiacco. Potrebbero esserci stati dei cali nella produttività e nelle entrate. In settimana le stelle invitano a non prendersela troppo: se non ve la sentite, semplicemente non fatelo. Avete alle spalle due difficili anni, perciò è naturale sentirsi sfiancati. Sfruttate l'estate per staccare la spina, facendo il meno possibile. In vista di un autunno e un inverno ancora più impegnativo, la cosa migliore da fare è accumulare energie a sufficienza. In amore, le coppie vivranno delle serate magiche e intense, perfette per rinsaldare un legame.

Dei nuovi progetti verranno seminati e ci sarà qualcosa di speciale per cui esultare. Salute stabile, fate il pieno di luce solare ma senza esagerare.

Toro - Qualche nativo concluderà le ferie estive e tornerà a lavorare. Altri, però, non avranno modo di concedersi una vacanza e questo rischierà di rendere l'intera settimana alquanto pesante.

Cercate di semplificarvi le mansioni, delegate dei compiti oppure riduceteli. Avrete a che fare con delle giornate piuttosto differenti, vi sembrerà di stare sulle montagne russe. Anche l'amore non procederà come sperato, ma le stelle invitano a tenere duro e a non prendersela troppo per le mancanze del partner. Chi è single ed ha superato i 30 anni, in questo periodo vorrebbe trovare qualcuno di speciale, ma sembra tutto così diverso da una volta.

Occhi puntati sul lato economico, siete in cerca di entrate extra per via delle troppe bollette o del mutuo.

Gemelli - Le uscite sono incrementate rispetto alle entrate e questo contribuisce a rendervi di malumore. Potreste vedere tutto nero, ma le stelle vi illumineranno la strada mostrandovi il giusto percorso da intraprendere. Non amate starvene chiusi in casa, siete un segno libero e indipendente come una colomba. In settimana qualcuno potrebbe fare capolino nella vostra vita e stravolgervi la quotidianità. Un nuovo amore, per chi è single, si profila all'orizzonte: apritevi e lasciatevi conquistare. Sarà una settimana ottima per riflettere e cercare buoni consigli. Chi ama la cucina o la scrittura, risulterà ispirato e le possibilità di guadagnare dalle proprie passioni saranno elevate.

Bene le coppie sposate e over 60.

Cancro - Il tempo vola, perciò non procrastinate. In questo periodo sembrate aver perso fiducia nel domani, ma non perdete la speranza e continuate a perseverare. Anche se siete single e avete superato i 40, l'amore busserà alla vostra porta solamente quando sarete veramente pronti. Nel weekend nessuno oserà disturbarvi, perciò godetevi queste due giornate come più vi garba e ricaricate le pile. Qualcuno vi ha deluso di recente, ma la vita è fatta anche di questo. Anziché piangere sul latte versato, rialzatevi in piedi e continuate a marciare per la vostra strada. Chi lavora in proprio otterrà degli ottimi riscontri e questo grazie a nuove idee e tanta creatività.

Imparate ad essere meno impulsivi e non sfogatevi sempre sulla famiglia e il partner. Prendetevi cura del vostro corpo.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Sarete tentati da qualcosa o qualcuno in questa settimana al cardiopalma. Sarete in attesa di un certo ordine, ma le stelle invitano ad andarci cauti con il portafogli. I più grandi faticano a sbarcare il lunario, ci sono più uscite che entrate e tutto ciò contribuisce ad innalzare i livelli di stress. Se il vostro impiego non vi dà soddisfazioni, cominciate a guardarvi attorno e non sottovalutate niente. In amore è necessario darsi dei limiti e rispettare i confini. Non si può avere senza dare e viceversa. Siete un po' diffidenti e permalosi, ma attenzione a non risultare possessivi e invadenti.

Rivedrete una persona del vostro passato e potrebbe riaccendersi la fiamma dell'amore. Sui social, evitate di esporvi troppo sulla vostra vita privata: sguardi malintenzionati e invidiosi saranno in agguato, pronti a criticarvi.

Vergine - La distrazione è un grande nemico, inoltre contribuisce a rendervi smemorati. Ultimamente potreste far fatica a ricordare i gesti compiuti e le parole dette. Cercate di scrollarvi lo stress di dosso e lasciatevi coccolare dai raggi solari. La parola d'ordine di questa settimana sarà: relax. Non infilatevi nelle questioni riguardanti patrimonio, eredità, soldi. Accettate eventuali feedback, specie se sono costruttivi. Un miglioramento è possibile soltanto se si apre la mente.

Chi ha un'azienda o lavora in proprio, potrebbe aver notato un calo all'interno della produttività: è tempo di rinnovare! Qualcuno dovrà superare un esame, un test o un'operazione particolare. La vicinanza di chi vi ama non mancherà. In amore, incontri roventi per i single più intraprendenti e audaci.

Bilancia - Occhio ai mal di testa e alle esposizioni eccessive al sole, non scherzate con la vostra salute, anzi mettetela in primo piano. Sarete in apprensione per una persona a voi cara, tuttavia, la vostra vicinanza sarà fondamentale. Ci sono dei progetti in ballo, non metteteli da parte. Le stelle premono affinché vi concentriate maggiormente sulle vostre aspirazioni: è importante mantenersi motivati, perché solo così si ottiene la spinta a raggiungere vette più elevate.

Circondatevi di gente positiva e prendete le distanze dai nullafacenti o da chi sa solo denigrare qualsiasi proposta. Nel weekend potrete rilassarvi con la persona amata, finalmente. Qualcuno prenderà parte ad un certo evento memorabile.

Scorpione - Settimana favorevole per stipulare nuovi accordi e allargare il giro delle conoscenze, specie per coloro che lavorano e sognano il successo. I più grandicelli non vedono l'ora che arrivino le vacanze per poter partire, ma le stelle invitano a fare estrema attenzione. Non si può avere tutto dalla vita, ma si può fare di tutto per ottenerlo. Lasciatevi guidare dalla vostra creatività che risulterà elevata. Incontrerete una certa persona che vi racconterà qualche pettegolezzo oppure vi ricorderà i tempi andati.

Accettate il fatto che niente sarà più come prima e voltate pagina. In amore, qualcosa bolle nella pentola dei giovani innamorati. Sorprese ed emozioni in arrivo.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giugno è stato un mese particolare, c'è chi ha potuto staccare la spina e concedersi una meritata vacanza e chi, al contrario, è ancora in attesa delle ferie. In famiglia qualcosa accadrà. Chi è sposato da anni potrebbe non sentirsi amato dal proprio coniuge, tuttavia cercate di riaccendere la fiamma e di ritrovare la complicità di un tempo. Dedicate la settimana alla lettura e alle ricerche che vi torneranno di grande utilità per le prossime fredde stagioni. Chi studia, finalmente potrà staccare la spina e tuffarsi nelle acque marine.

Per quanto riguarda l'amore, chi è solo da poco sta per vivere una nuova avventura. Possibili inviti e festeggiamenti, qualcosa o qualcuno vi rallegrerà.

Capricorno - Occorrerà accelerare in settimana, specie se siete indietro. Qualcuno rischierà di causarvi ulteriori problemi, perciò tenete alta la guardia. Potreste fare un certo incontro, magari mentre sarete in coda al supermercato o alle poste. Si prospettano dei giorni di fuoco e fiamme, attenzione ai cali di pressione. Mantenetevi ben idratati e nutritevi di cibo fresco e genuino. In questo periodo è bene prestare più attenzione a ciò che mangiate! Qualcuno potrebbe chiedervi un favore o un passaggio, valutate con attenzione il da farsi.

Non rintanatevi troppo in casa, uscite in cerca di nuove opportunità. L'amore di coppia avrà degli alti e bassi, ma se il legame è forte, tutto passerà.

Acquario - Qualche nativo sarà alle prese con una certa questione lavorativa o burocratica. Se possibile cercate di rimandare un grosso acquisto a settembre o ottobre, intanto prendetevi del tempo per riflettere ancora più a fondo. In settimana vi sentirete un pochino fiacchi e demotivati, per cui cercate di spronarvi attraverso le migliori letture. Un buon film, la sera, vi aiuterà a rilassarvi e a scaricare la tensione. Festeggiamenti in vista, avrete modo di gioire. In famiglia la vicinanza sarà solida e compatta, quindi quelle nubi che si erano addensate tra voi e i vostri cari, finalmente schiariranno.

Le coppie di vecchia data avranno un obiettivo comune da centrare.

Pesci - La prima parte della settimana sarà leggera, anzi leggerissima. Nel weekend, invece, avrete un po' di faccende da sbrigare. Chiedete aiuto, ma attenzione a non disturbare una persona vicinissima a voi. Coloro che da un po' di tempo si frequentano con qualcuno, avranno modo di confermare la relazione oppure di chiuderla. Il vostro fascino risulterà estremamente esplosivo, non vi sapranno resistere. Tendete a sottovalutarvi e sminuirvi, cercate di invertire la rotta. Partenze in vista per alcuni fortunati del Pesci che non vedono l'ora di godersi le vacanze estive. Possibili guasti al motore!