L'Oroscopo di domani, mercoledì 7 luglio 2021 annuncia un giorno splendido in arrivo. A goderne appieno però solo due segni su sei, ovviamente scelti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che questa parte centrale della settimana vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati in due segni: al top Gemelli e Vergine, valutati dall'Astrologia del momento con le cinque stelline della buona fortuna. Ansiosi di sapere se anche il vostro segno rientri in vetta alla classifica di mercoledì? A pesare in modo considerevole, la presenza della Luna in Gemelli, ben propensa a regalare ottime opportunità da sfruttare in campo sentimentale.

Tra i segni meno fortunati, invece, risultano coloro nati in Ariete: le previsioni astrologiche del 7 luglio indicano da "ko" il periodo per il suddetto segno di Fuoco, messo alle strette dalla quadratura Luna-Nettuno. Andiamo ai dettagli sui singoli segni, ovviamente non subito ma solo dopo aver presentato la scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 7 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 7 luglio al segno dell'Ariete preannuncia momenti faticosi con asperità di carattere che potrebbero venir fuori di prepotenza.

Alcuni di voi nativi invece dovranno vedersela con problemi di vecchia data o con inaspettati "ritorni" dal passato. In amore, il cielo sopra del periodo indica altresì piccoli intoppi di varia natura, ovviamente da affrontare con spirito fermo e un pizzico di diplomazia; quindi cercate di mantenere l'equilibrio e di ascoltare anche il punto di vista del vostro partner.

Single, senza astri a fare il tifo per voi, la giornata, dal punto di vista energetico, si prospetta quasi bloccata: vi sentirete abbastanza stanchi o poco propensi all'azione. Dovrete, a discapito di qualche occasione mondana, assecondare l'impellente bisogno di riposo in modo da ricaricarvi ed essere pronti per nuove avventure.

Nel lavoro, tenete gli occhi bene aperti perché qualcuno potrebbe cercare di creare problemi, forse anche mettendovi cattiva in luce con colleghi o superiori.

Toro: ★★★★. Questa parte della settimana, per voi del segno evolverà senz'altro abbastanza bene, positivo quel che basta per un mercoledì, se non "scoppiettante", certamente passabile. In campo sentimentale, dopo varie problematiche e litigi riuscirete a recuperare un rapporto che vi sta a cuore. E' il momento delle nuove idee e dei nuovi progetti, dunque cercate questa volta di fare le scelte giuste insieme a chi avete accanto, vedrete che tutto si sistemerà. Single, in questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro.

Tale emozione vi farà comprendere che comunque avete bisogno di calore e affetto da parte di chi vi sta vicino. Mercoledì intanto, tutto o quasi dedicato al lavoro ma con grandissime soddisfazioni. Grazie alle stelle che annunciano piccole novità: sarete dotati di ottimi riflessi mentali e di uno spiccato senso degli affari, dimostrando intelligenza ed avvedutezza.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata perfetta in tutto, pronta a portare interessanti opportunità da sfruttare sia in ambito affettivo che professionale. In campo sentimentale infatti riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa non da poco che senz'altro verrà apprezzata moltissimo dal vostro partner: ottimo così! In generale, di certo le stelle amiche del segno vi immergeranno in un'atmosfera dolce ed emozionante, dove tutti i vostri sogni potranno trasformarsi in realtà.

Preziosi stati d'animo vi aiuteranno ad esprimere i vostri veri sentimenti oppure a farvi vivere con felice esuberanza la vita di coppia. Single, un cielo amico, a voi favorevole, preannuncia già una giornata molto vivace, piena di incontri, iniziative, progetti di viaggio e di vacanza. L'ideale per una serata ricca di emozioni, per fare nuove e interessanti conoscenze. E quando il sentimento si esprime senza riserve, dunque quando non è dovere o rinuncia ma slancio autentico, senso di pienezza che appaga, tutto diventa perfetto. Nel lavoro, il cielo stuzzicherà la voglia di novità, il che potrebbe prendervi la mano e indurre a lanciarsi in un nuovo progetto. Date fiducia alla vostra curiosità perché presto avrete il piacere di sentirsi apprezzati.

Oroscopo e stelle di mercoledì 7 luglio

Cancro: ★★★★. Il prossimo mercoledì si preannuncia discreto sotto tanti punti di vista. Diciamo che sarà abbastanza sostenibile per la maggior parte di voi (ascendente permettendo!). In buona evidenza alcuni obiettivi desiderati: preparatevi a qualche succulenta novità. Per i sentimenti invece, vorreste sentirvi al centro dell'attenzione del partner, ovviamente al primo posto tra i suoi pensieri e oggetto delle sue cure, non è così? Ebbene, oggi e domani la vita di coppia non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un atmosfera di grande armonia. Single, voi invece avrete il massimo favore delle stelle per quanto riguarda l'amore passionale: sprigionerete fascino e sensualità e basterà davvero poco per compiere inebrianti conquiste!

Sprizzerete in molti casi energia da tutti i pori e ciò vi renderà molto simpatici agli occhi degli altri. Il lavoro poi, vi vedrà impegnati con buoni affari in vista, grazie ai quali riuscirete a tappare una falla finanziaria abbastanza preoccupante.

Leone: ★★★★. In arrivo un giorno abbastanza buono ma con piccole riserve da considerare. La giornata infatti, anche se sarà sufficientemente positiva, potrebbe mettere sulla vostra strada situazioni da non prendere alla leggera. In amore, non esitate a dire o fare ciò di cui avete voglia, perché un nuovo ciclo planetario si appresta a portare in dono una piccola rinascita nella sfera affettiva. Avrete bisogno di sperimentare nuove cose, quindi fate le valigie e portate la vostra metà in un paradiso esotico o semplicemente in piscina, anche solo per rilassarsi e divertirsi serenamente in due.

Single, le geometrie astrali odierne favoriscono i contatti sociali e vi rendono popolari. Dotati di un forte magnetismo personale sarete corredati anche di una notevole immaginazione che, tuttavia, non perderà mai di vista l'aspetto pratico delle cose. Godrete di una forma strepitosa: non tralasciate l'occasione per praticare uno sport e per organizzare dei programmi divertentissimi per la serata, logicamente insieme ai vostri amici. Nel lavoro, i riflettori saranno puntati sulle questioni finanziarie. Possedete la chiave per aprire la porta a nuovi orizzonti, per cercare le giuste soluzioni ai problemi, soprattutto quelli legati al denaro. Sta a voi saperla usare.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 7 luglio, indica questa parte centrale della settimana vincente in molti comparti.

Alcune vecchie abitudini ormai passate di moda andranno cancellate. Chiedete e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore: via le incertezze! In campo sentimentale, le stelle del periodo creeranno un'atmosfera molto dolce e serena. Ottimi saranno i rapporti con i familiari mentre chi è in coppia da molto vivrà un giorno all'insegna del dialogo e dell'intimità. Chi avesse situazioni in stallo otterrà risposte positive: sarete vincenti su tutta la linea, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. La vita affettiva in generale, se non subito, presto darà a tutti grandi gioie. Single, una giornata da ricordare grazie ai magnifici disegni celesti del periodo.

Senz'altro belle le notizie che riceverete entro le prossime 24/48 ore da adesso. In qualche occasione poi, la simpatia, il fascino e il successo che riscuoterete in alcuni ambienti faranno senz'altro aumentare la propria autostima. Nel lavoro, buon periodo per chi è in cerca di una prima occupazione. Ci potrebbero essere delle occasioni da non perdere.

