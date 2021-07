Luglio entra nel vivo e l'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 rivela grandi progetti per coloro che appartengono al segno del Cancro. Con il sole dalla parte di questo speciale segno d'acqua, va da sé che sarà una settimana improntata sulle emozioni, i sentimenti e molto altro ancora. C'è chi passerà in rassegna quanto vissuto negli ultimi tempi e c'è chi invece sarà in procinto di fare i bagagli per un viaggio imminente. Il momento clou sarà sabato 10 luglio, quando ci sarà la Luna Nuova in Cancro. Altri due aspetti da tenere in considerazione sono Mercurio in Gemelli e Venere in Leone che pongono l'attenzione sull'amore e la comunicazione.

Passiamo in rassegna amore, lavoro, studi, carriera, famiglia, salute, benessere e approfondiamo le previsioni astrologiche di questa più che promettente settimana estiva.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Qualche nativo di questo segno ha recentemente ricevuto una notizia non proprio piacevole oppure ha dovuto affrontare una batosta inaspettata. La vita non si può programmare, tuttavia non bisogna disperare e gettare la spugna. Accogliete l'eventuale guanto di sfida e lottate con tutte le vostre forze possibili. A ogni modo l'affetto e il supporto dei vostri cari non mancherà. Qualcuno potrebbe sottoporsi a un esame o un intervento, perciò l'ansia e le preoccupazioni rischieranno di tenervi svegli la notte.

Il romanticismo sarà nell'aria, qualcuno ha una cotta per voi e vorrebbe dichiararsi, ma se siete già in coppia o siete sposati, evitate di lanciare falsi segnali.

Toro - A volte tendente a comportarvi in maniera ambigua, confondendo gli altri. In passato potreste aver perso un grande amore a causa di questo vostro atteggiamento.

A ogni modo rimpiangere ciò che è stato non serve a niente, perciò imparate dai vostri errori e aggiustate il tiro. Dopo un lunghissimo periodo di incertezze, paure e lotte, avete solamente voglia di stare tutto il giorno in riva al mare o in giro per locali. Cercate di non esporvi al rischio e non date niente e nessuno per scontato.

Le vostre emozioni si infiammeranno così come la passione. Per le coppie l'amore farà faville, mentre chi è single potrà fare colpo anche se oggigiorno è complicato.

Gemelli - Delle situazioni sono cambiate e in settimana dovrete fare i conti con una sensazione di smarrimento o vuoto. Cercate di non abbattervi e reinventatevi. In amore ci sono state delle incomprensioni e dei litigi che potrebbero avervi allontanato. Queste prossime giornate risulteranno favorevoli per un riavvicinamento e un bel chiarimento. Ultimamente siete un pochino permalosi, ve la prendete per un nonnulla. Evitate di innescare equivoci e schiaritevi la mente da ogni incertezza. Una persona a voi cara, giovane in particolar modo, potrebbe non stare tanto bene come sembra ma la vostra vicinanza sarà provvidenziale.

Soldi in entrata!

Cancro - Le stelle hanno grandi progetti in serbo per voi, ma a partire dal prossimo autunno. Cercate di sfruttare questo periodo estivo per riposare il più possibile e per ridurre lo stress che tendete ad accumulare fin troppo facilmente. C'è un certo ambiente in cui vi sentite soffocare, avete voglia di cambiare e di esplorare nuovi percorsi. In settimana la vostra autostima si rafforzerà, così come l'amore e la passione. Meglio muoversi tra lunedì e giovedì, mentre nel weekend è preferibile ridurre o, se possibile, evitare gli spostamenti. Le coppie che si amano, presto coroneranno il loro sogno d'amore e lo faranno circondati da tanto affetto sincero.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Questa parte di luglio filerà via senza lasciare il segno del suo passaggio. Avrete delle giornate normalissime. Coloro che sono in vacanza si annoieranno un po', ma non tutti i nati del Leone potranno permettersi di battere la fiacca. In questa calda stagione occorre impegnarsi di più, specie se per molto tempo non avete lavorato e ora vi ritrovate a corto di denaro. Le stelle invitano a non infilarsi in quelle conversazioni spinose, che non portano da nessuna parte o che vi farebbero soltanto ribollire il sangue. Evitate di prendere decisioni affrettate, pensateci con calma e vagliate ogni pro e contro.

Vergine - Settimana dedicata al lavoro e alle ristrutturazioni.

Giugno è stato dispendioso, per cui in questo periodo vi ritrovate a stringere la cinghia al fine di recuperare. Sembrano esserci dei debiti o ingenti spese da sostenere. Qualcuno si sposa, ma attenzione a ciò che comporta l'evento. Con qualche parente o familiare stretto non andate d'accordo e questo, sotto sotto, vi addolora. State cercando una soluzione ad un problema difficile che vi tormenta il sonno, le stelle parlano di grandi prove da sostenere entro la fine dell'estate. In amore, le coppie novelle dovrebbero aprirsi di più.

Bilancia - L'estate significa divertimento e spensieratezza, ma per voi non è affatto così perché siete sempre presi tra mille impegni. Aspettatevi un’altra settimana carica di faccende e questioni familiari.

Ci sono delle situazioni poco sicure in agguato, tenete gli occhi bene aperti. Qualche nativo di questo segno vivrà dei giorni movimentati, attenzione ai mezzi di trasporto pubblici perché imprevisti e ritardi spiacevoli non mancheranno di certo. Salute in ripresa, ma attenzione allo stress.

Scorpione - Avete in serbo un viaggio, ma le stelle storcono il naso e invitano alla prudenza. A ogni modo il periodo migliore per mettersi in moto sarà tra mercoledì e venerdì, da evitare il weekend e i primi due giorni della settimana in quanto i più caotici. In ogni caso cercate di non superare certi limiti e non date niente per scontato. In famiglia il legame non risulta essere forte, inoltre sembra che qualcuno sparli di voi.

Attenzione alle amicizie, non sono tutte sincere come pensate. Di solito siete un segno tosto e furbo, ma in settimana potreste peccare di ingenuità. Avete bisogno di riposare e staccare la presa dal solito stressante tran-tran. Amore poco entusiasmante, reinventatevi.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Settimana favorevole all’amore, ma non alla situazione economica. Avete le mani bucate, tendete a spendere più del necessario perché dentro di voi siete sempre convinti che vi serva persino il superfluo. La prima parte della settimana sarà quella più complessa specie se lavorate o avete delle situazioni familiari particolarmente duri da gestire. Tutto quello che bramate è tempo, spazio e relax.

Avete attraversato un inverno a dir poco difficile, in cui le vostre certezze sono vacillate. È tempo di rialzarsi in piedi.

Capricorno - Avrete delle difficoltà da affrontare. State navigando in brutte acque economiche. L'amore, la famiglia o il lavoro non sembrano andare come auspicato tempo fa. Sfruttate questa settimana per apportare i dovuti cambiamenti e fare delle migliorie nella vostra vita. Non tutte le ciambelle escono con il buco, l'importante è provarci. Qualche nativo di questo segno riuscirà finalmente a chiudere dei conti e a lasciarsi le ultime vicissitudini alle spalle. L'amore di coppia, specie per chi sta insieme da moltissimi anni, vivrà una rinascita. Entro la fine dell'autunno la famiglia potrebbe allargarsi.

Acquario - Settimana dedicata alle revisioni generali. Avrete un po' di lavoretti da sbrigliare e di pratiche da archiviare definitivamente. Ripenserete ad un vecchio amore o a ciò che vi è successo in quest'ultimo periodo. Ad ogni modo trarrete le giuste conclusioni. Le stelle dicono che avete bisogno di fare un grosso cambiamento dentro e fuori di voi, perché vi siete lasciati andare un po' troppo. In amore non permettete al partner di prendere delle decisioni per conto vostra, mantenete la vostra indipendenza: chi fa da sé fa per tre. Sono previste delle uscite, vi recherete al supermercato, dal meccanico, alla posta/banca. Occhio alle folle, non abbassate la guardia assolutamente!

Pesci - L'autonomia conquistata di recente è scivolata nuovamente via.

Siete un segno pigro e pasticcione, tendete a fare sempre di testa vostra risultando a tratti capricciosi. Chi ha superato i 30 deve cominciare a rimboccarsi le maniche e a darsi da fare, specie se si auspica un miglioramento interpersonale. La fortuna aiuta gli audaci, quindi è assolutamente necessario darsi una mossa. In famiglia potreste sentirvi coccolati, ma il troppo stroppia. Non esagerate con la gelosia, potreste causare una irreparabile rottura. Non fermatevi alle apparenze e indossate dei bei vestiti quando uscite perché le chance di fare colpo risulteranno maggiori.