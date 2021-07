Un'altra settimana estiva attende i segni zodiacali e l'Oroscopo dal 19 al 25 luglio si fa portavoce di grandi movimenti. Si prospettano delle giornate speciali, in particolar modo quella di sabato con l'avvento della Luna Piena. Molti saranno in viaggio e altri, invece, porteranno avanti i loro impegni e progetti. Si comincerà a vivere appieno questo incandescente periodo estivo che, nonostante abbia già riservato emozioni, festeggiamenti e sorrisi per la maggior parte dei segni, porterà ancora altre soddisfazioni. Sarà la settimana perfetta per rimettersi in carreggiata, per riesplorare l'amore di coppia, per accettare un invito, per partire e per pensare di più a se stessi.

Fatta questa premessa generale, passiamo in rassegna lavoro, amore, salute, carriera, famiglia, benessere, vacanze attraverso le seguenti previsioni astrologiche di questa più che promettente settimana.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Entra nel vivo l'estate che avete sempre sognato e che rispetto all'anno scorso vi sta regalando molte emozioni. La prima parte della settimana richiederà maggiore impegno da parte vostra, soprattutto se lavorate o vi state prendendo cura di un familiare che sta poco bene. Nel weekend sarà possibile staccare la spina e godersi la brezza estiva. Non rintanatevi in casa altrimenti rischierete di perdere delle occasioni importantissime. Vi trovate in una fase particolare della vostra vita in cui siete incerti sul da farsi.

A volte è necessario assumersi dei rischi, purché siano ponderati, altrimenti finirete per rimanere al punto di partenza tra mille rimpianti. Evitate di esporvi al sole nelle ore pulsanti della giornata e idratatevi a sufficienza, specie se tendete a soffrire di emicranie. Parenti serpenti, tenetevene alla larga e non alimentate le discussioni.

Toro - Questa estate è partita tra mille emozioni e sensazioni speciali. Di recente avete avuto qualcosa da festeggiare con tanta allegria, ma la stagione calda non è ancora terminata! Luglio sta per volgere a conclusione e questa si prospetta una settimana tranquilla ma si tratta della famosa "quiete prima della tempesta".

Chi lavora vorrebbe fuggire dal caos e dal caldo cittadino per recarsi al mare o all'estero. Dopo quasi due anni di paure, incertezze e difficoltà, è normalissimo aver voglia di riscoprire il mondo e assaporare le novità. Se c'è qualcosa di importante da fare, allora sarà bene farlo entro la fine dell'estate perché l'autunno si presenta piuttosto traballante. Dunque, non è tempo di adagiarsi sugli allori, ponetevi dei nuovi obiettivi e pensate sempre in grande. Tagliate i ponti con i soggetti pessimisti. Salute compatta.

Gemelli - Siete un segno socievole e inarrestabile, non riuscite a stare fermi con le mani in mano. A volte, tra una cosa e l'altra, rischiate di lasciare a metà l'operato. Questa parte di luglio sembra riservare delle notizie speciali.

Un certo investimento è nell'aria da tempo, ma forse temete di fare errori imperdonabili. Chi ha dei figli sembra essere decisamente preoccupato per il loro avvenire, ma ognuno deve imparare a camminare con le proprie gambe. Per quanto riguardano i più giovani e i single, gli incontri e le conoscenze non mancheranno. In estate è tutto più rovente e c'è voglia di libertà, perciò alcune relazioni potrebbero interrompersi. Festeggiamenti o traslochi in vista, qualcuno potrebbe riuscire a concludere un certo affare interessante.

Cancro - Settimana che vi ripulirà nel profondo, ma fino alla Luna Piena di sabato 24, la vostra mente farà dei voli pindarici passando da un pensiero ad un altro senza darvi tregua.

Fino a martedì sorprese ed emozioni saranno da mettere in conto, dopodiché vi sentirete più stabili e caparbi, non vi lascerete più mettere all'angolo e raccoglierete l'eventuale guanto di sfida. Molto probabilmente nelle precedenti settimane, chi lavora online o ha un'attività invernale, potrebbe aver notato un calo nelle entrate, ma le stelle parlano di un'inversione di marcia che porterà ad un cambiamento positivo. Prediligete cibi di stagione e fate molta attenzione a ciò che ingerite: avete lo stomaco delicatissimo. L'amore di coppia viaggerà a gonfie vele, ci sarà voglia di ricongiungersi. Follia romantica.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Dal 21 luglio avrà inizio il vostro compleanno con il Sole nel segno del Leone.

Dopo una fase costellata di riflessioni, incertezze e voglia di rivalsa, finalmente comincerete a scendere in campo. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, diffidate di chi sa solo parlare e credete solo a ciò che vedete. In amore, coloro che si frequentano da pochissimo dovrebbero fare molta attenzione altrimenti c'è il concreto rischio di raccogliere delle amare delusioni. Chi, invece, è single o sposato, avrà una settimana di incandescente passione. Nel weekend ci sarà da divertirsi! Finalmente potrete tirare un gran sospiro di sollievo, ripensando alle insidie e alle battaglie affrontate sinora. Ad ogni modo, non è ancora il momento di cantare vittoria e abbassare la guardia: la salute prima di tutto!

Vergine - L'estate ha portato una serie di scosse all'interno della vostra quotidianità. Siete tornati sulla cresta dell'onda e siete anche molto soddisfatti. Tuttavia, non per tutti i nativi della Vergine le cose stanno andando a gonfie vele, perché le stelle parlano di battaglie interiori e di prove da dover superare. Occhio allo stress, non eccedete. Dovrete bilanciare il dovere con il piacere. Concedetevi delle gite, anche fuori porta, dello shopping o un aperitivo con gli amici più fidati di sempre. Lasciatevi andare, perché siete fin troppo pressati e rischiate di farla pagare al vostro corpo. Godetevi le serate estive, magari in compagnia di un bel libro o di chi vi fa battere il cuore.

Chi è sposato/convive, vorrebbe maggiore coinvolgimento da parte del partner: il dialogo aiuta! La Luna Piena di sabato si rivelerà magica e intensa, approfittatene.

Bilancia - Non è sempre facile capire che cosa vi passa per la mente, ma in settimana riuscirete a fare piazza pulita di tutte quelle incertezze con cui avete convissuto finora. In passato potreste aver messo in dubbio alcune scelte fatte, ma cercate di non prendervi troppo sul serio. Attualmente risultano esserci delle difficoltà, forse piccole ma comunque pesanti da reggere. Siete nel bel mezzo di un periodo in cui vorreste volentieri scappare altrove, purtroppo non vi è permesso farlo. Abbassate un po' la guardia in queste prossime giornate che vi attendono, mettete in stand-by alcuni progetti personali e concedetevi del meritato riposo.

C'è una persona che vi sta molto a cuore e che avete paura di perdere, a tal proposito le stelle parlano di stravolgimenti inattesi. Qualcosa sta per succedere, tenete gli occhi bene aperti e armatevi di coraggio. Potrebbe rendersi necessario ricominciare da zero o reinventarsi.

Scorpione - Settimana in grande spolvero, la Luna Piena di sabato 24 luglio promette qualcosa in più per il vostro acquatico segno. Con una persona a voi vicina ci sono state delle difficoltà, che magari avete già superato. Dovrete fare attenzione a non riaccendere vecchi dissapori e a mettere il cuore al primo posto. Chi ha dei figli dovrà cominciare a fidarsi e a lasciarli andare anche se non è facile farlo. Occhio alla distrazione prevista nelle prime due giornate della settimana, in special modo se lavorate e rischiate un ridimensionamento.

Non dovrete perdervi nelle futilità, perciò sarà bene cercare di mantenere alta la concentrazione. L'autunno è ancora lontano, ma il tempo corre velocemente: non restare indietro. L'amore di coppia sembra necessitare di un viaggio, di una sorta di luna di miele. Una certa faccenda economica vi lascerà interdetti.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - State percorrendo, da tempo, un sentiero costellato di ostacoli e difficoltà. Tuttavia è grazie ad essi che diverrete più forti e vincenti. In settimana potreste ritrovarvi a combattere con dello stress, ma una persona a voi vicina correrà in vostro aiuto. Chi è in coppia da moltissimo tempo sembra essere stanco dell'attuale partner, ma attenzione alle gelosie, ai fraintendimenti e ai tradimenti.

Un certo evento dimostrerà che delle vostre certezze non erano poi così valide, tuttavia non è sempre possibile avere la verità assoluta a portata di mano. Non paragonatevi agli altri e non alimentate false illusioni. In settimana apprenderete un pettegolezzo che potrebbe lasciarvi di stucco. Per quanto riguarda la famiglia, il denaro e l'amore, saranno delle giornate un pochino piatte.

Capricorno - Non vi piace perdere tempo e in questa settimana qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe. Sarà bene portare pazienza, la Luna Piena in Acquario non sembra favorirvi. Il lavoro potrebbe arenarsi e non saranno da escludersi delle fuoriuscite di denaro. Tra bollette, mutui, rate, eccetera, non è facile tirare avanti e sbarcare il lunario, ma grazie alla vostra capacità di tenere duro nei momenti difficili riuscirete a progredire.

Qualche nativo di questo segno si ritroverà a sostenere un colloquio o un esame. La salute migliorerà. Cercate di non esporvi eccessivamente al sole, l'abbronzatura è demodé e il troppo stroppia. I figli o i nipoti necessiteranno del vostro supporto. I più giovani risultano in partenza verso una meta sfavillante. Qualcosa sta per cambiare di nuovo, attenzione.

Acquario - Weekend di fuoco e fiamme garantito dalla Luna nel vostro segno. Il plenilunio potrebbe rivelarsi speciale oppure incasinato, tutto dipenderà dal modo di vivere la vita dei nativi di questo segno. Chi è innamorato e sta insieme da abbastanza tempo, potrebbe sentirsi pronto a fare il passo successivo con la persona amata. Chi è single, invece, potrebbe anche rivedere un vecchio amore, ma le stelle invitano a prestare tanta attenzione ai ritorni di fiamma. Le vostre emozioni ribolliranno ininterrottamente, per cui potreste anche sentirvi spontanei, ribelli e sognatori. Riuscirete a tenere sotto stretto controllo la rabbia e la gelosia, anche se qualcuno o qualcosa vi stuzzicherà in maniera poco piacevole. Favorite le partenze, purché nel cuore della settimana.

Pesci - Settimana limpida e con sfumature rosee, specie per le femmine di questo segno. C'è chi farà un incontro promettente, chi concluderà un certo affare, chi compirà un passo importantissimo e chi finalmente si ribellerà alla solita routine. Attenzione ai mezzi di trasporto, potrebbero verificarsi ritardi e sospensioni. Qualcuno, forse un familiare o un collega, vi farà saltare i nervi! Confidenze in arrivo con una persona che vi sta sempre accanto. Chi è sposato oppure convive, avrà modo di trascorrere del tempo di qualità con il proprio partner e riprendere dei vecchi discorsi o progetti. Entro settembre la vostra vita cambierà radicalmente e tale cambiamento sarà destinato a rendervi soddisfatti. Siete sulla strada giusta, ma dovete continuare a camminare senza guardarvi indietro.