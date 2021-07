L'Oroscopo di domani, mercoledì 14 luglio, è pronto a svelare come sarà la giornata in amore e nel lavoro. A dare un senso a questo giro di boa settimanale ci pensa come al solito l'Astrologia, fonte inesauribile di indicazioni e risorse per tutti coloro con problemi da risolvere. Cosa c'è di meglio di una buona previsione capace di ribaltare un andamento negativo? In questo contesto le analisi astrali risultano applicate ai segni dello zodiaco della prima sestina, ossia quelli compresi dall'Ariete fino alla Vergine. Ad avere la posizione al "top del giorno" sarà Gemelli, sostenuto pienamente in amore ed in parte anche nel lavoro.

Invece cinque stelle andranno a favore di Leone e Vergine con Ariete e Cancro costretti ad attendere tempi migliori.

Vediamo di dare seguito al pensiero delle stelle svelando la scaletta e subito dopo iniziare a valutare le previsioni astrologiche del 14 luglio segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro;

4° posto - ★★★: Ariete;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 14 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 14 luglio al segno dell'Ariete indica che il periodo avrà il sigillo poco amato riservato ai periodi "sottotono". Cosa fare, dunque, per allentare la tendenza al negativo? Poco, certamente fare meno cose possibili, tutto qua.

In amore, saranno probabili dei musi lunghi nella coppia: tranquilli, perché voi e il partner riscoprirete quanto sia facile superare le incomprensioni semplicemente parlandovi, tenendovi per mano anche mentre litigate, magari giocando la carta dell'ironia o meglio ancora quella dei sensi. Single, nelle faccende di cuore vivrete ciò che il destino vi riserverà.

Intanto è consigliato evitare se possibile di imbarcarsi in progetti impegnativi, decisamente poco favoriti in questo momento. Avete un forte attaccamento alla famiglia, ma qualcosa non gira: analizzate i vostri sentimenti, ultimamente spaziano dalla tenerezza all'insofferenza, senza meta. Nel lavoro, giornata di attesa o di riflessione.

Sarà importante affrontare con decisione eventuali dubbi o problematiche di vario tipo. Le prospettive per migliorare ci sono. Intanto un incarico oppure una trattativa potrebbero subire dei ritardi.

Toro: ★★★★. La giornata di mercoledì sarà abbastanza discreta, con le solite dovute eccezioni in merito ad eventuali distrazioni. In generale il periodo sarà tutto o quasi impostato sulla normale routine quotidiana. Non lasciatevi prendere dalla fretta di concludere rapidamente certe situazioni: siete persone impulsive e non sempre riuscite a riflettere con calma sulle vostre azioni. In campo sentimentale, tante intuizioni e spunti positivi arriveranno dalle stelle, la vostra vitalità la vincerà sul negativo.

Andate avanti con fiducia perché sarà un bellissimo giorno il vostro, perfetto per quanto riguarda la vita di coppia. Fate una scaletta delle priorità e cercate di muovervi con intelligenza. Prossimamente potrebbe arrivare qualche lieve incertezza: di certo potrebbe essere frutto della vostra fantasia. Single, non avete più scuse per rimandare quel pochino di movimento necessario per tenersi in forma. Cercate di conservare la serenità, senza farvi distrarre dai bisticci quotidiani e ritagliatevi degli spazi tutti vostri, anche in famiglia. Nel lavoro, arriveranno buone notizie. Bene se lavorate in squadra con altri o se avete un'attività che richieda frequenti contatti interpersonali.

Gemelli: 'top del giorno'.

In arrivo un mercoledì 14 luglio davvero positivo, tanto per usare un termine adeguato al periodo. La giornata di metà settimana vi vedrà impegnati positivamente soprattutto in amore: in coppia, riuscirete finalmente a risolvere delle importanti questioni che ultimamente vi hanno reso un po' troppo difficile la convivenza. La sfera sentimentale vivrà momenti magici grazie alla presenza delle stelle, molte in aspetto armonico. La vostra naturale dolcezza verrà fuori in maniera spontanea e sarà accresciuta da nuovi e ottimi influssi planetari. Non solo la giornata ma soprattutto la serata si prospetta veramente dolce, con spunti di naturale sensualità da stimolare tanta voglia di dare e ricevere amore.

Single, avrete i brividi a fior di pelle per la gioia, ben sapendo di aver preso la strada giusta per la felicità. Domani il vostro fascino non passerà inosservato e avrete modo di approfondire qualche conoscenza interessante. Nel lavoro, inizierete a vedere gli effetti positivi del vostro impegno o della vostra lungimiranza: la vostra carriera sarà in ottime mani.

Oroscopo e stelle di mercoledì 14 luglio

Cancro: ★★. La giornata del 14 luglio non avrà un clima sereno. Pertanto gli astri invitano alla calma e soprattutto alla prudenza. Cercate di fare tutto ciò che potete per evitare la monotonia quotidiana, trovando qualcosa di nuovo da sperimentare: attenti a non esagerare, altrimenti potreste finire per peggiorare le cose Per i sentimenti, alzarsi con il piede giusto è indispensabile.

Se non riuscite a mantenere la calma e la lucidità a lungo durante il giorno, cercate di riposare di più la notte. Visto il momento delicato, guardatevi dall'urtare la suscettibilità del partner: sapete bene come potrebbe andare a finire, vero? Single, la scenografia celeste odierna vi invita a staccare la spina, a fare mente locale, ad approfondire alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza e, forse, incomprensioni con i familiari. Uno scambio d'idee sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire eventuali problemi. Nel lavoro, tenete gli occhi aperti verso le novità che stanno emergendo gradualmente. Nel caso fosse necessario, meglio rischiare qualcosa che restare con il rimorso di non aver osato.

Leone: ★★★★★. Periodo davvero ottimo, quasi tutta improntato alla fortuna e al buonumore. Le predizioni giornaliere prevedono momenti splendidi: si ristabiliranno intesa e dialogo con le persone che più stimate e insieme potrete fare importanti progetti. Soprattutto sul fronte economico vi sentirete più tranquilli che in passato: in casa presto potrete apportare cambiamenti di un certo spessore. In amore, le stelle saranno a favore e grazie ai loro influssi armonici vi renderete conto che l'intesa con il vostro partner sta crescendo e già da un po' è diventata totale e assoluta. Anche le relazioni che cominciano in questo momento saranno destinate a grandi cose. Single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali.

Sarete dotati di un modo di fare intrigante, anche se spontaneo e piacevole. Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno che sappia apprezzare il dialogo con voi. Nel lavoro, avrete la grinta necessaria per battere in partenza chi concorresse per le vostre stesse cose.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 14 luglio, indica una giornata a massima fortuna, valutata con cinque stelle nelle predizioni astrologiche del giorno. Il periodo vi renderà seducenti, passionali e molto ben disposti verso tutti. In amore, il vostro impeto sentimentale farà sì che con il partner ci sia un'intesa ottima: la passione arriverà alle stelle e voi approfitterete di questo splendido momento.

In generale le stelle vi regaleranno un tripudio di emozioni. Sentirete una grande energia e percepirete una bella atmosfera nella vostra relazione di coppia, così sarete inebriati da tutte quelle sensazioni positive che l'amore senz'altro potrà dare. Single, esporsi potrà essere pericoloso, ma non farlo certe volte può essere anche peggio. Avete la tendenza a non esporvi poiché avete paura del giudizio altrui, senza dare peso ai risultati che potreste ottenere. Allora non negatevi delle opportunità, perché nuove esperienze potrebbero arricchire notevolmente la vostra personalità. Nel lavoro, sarete particolarmente laboriosi ed operativi, tanto da scatenare l'invidia dei colleghi.

