L'Oroscopo di martedì 20 luglio preannuncia una giornata ricca di cambiamenti e novità. Alcuni segni zodiacali si abbandoneranno all'amore, mentre altri preferiranno concentrarsi su aspetti più concreti.

Per avere un quadro più chiaro di come gli influssi astrali incideranno sulla giornata di domani, è necessario individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole in opposizione a Plutone;

Luna in quadratura a Giove;

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Giove.

Ecco, nel dettaglio, tutti gli elementi che caratterizzeranno l'oroscopo del 20 luglio.

Previsioni zodiacali di martedì 20 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: dimostrerete di avere una grande determinazione. Sarà una giornata all'insegna della grinta e dell'audacia. Vi getterete a capofitto in nuove opportunità, senza concentrarvi troppo sulle vostre paure. Avrete modo di crescere e di fare interessanti scoperte a livello lavorativo. Attenzione a non essere troppo ipercritici verso di voi e gli altri.

Toro: la vostra famiglia vi metterà alla prova. Ci saranno delle questioni che non vi andranno a genio, ma che saranno difficili da contestare. Proverete a mantenere un profilo basso e a evitare qualsiasi tipo di discussione. Il partner vi aiuterà a non accumulare ansia e a gestire nel modo giusto gli imprevisti della giornata.

Gemelli: sarete degli ottimi osservatori. Niente sfuggirà al vostro attento sguardo, soprattutto nel campo sentimentale. I comportamenti del partner attireranno la vostra attenzione e vi spingeranno ad agire di conseguenza. Forse userete delle parole un po' forti durante le discussioni, per un'intesa migliore sarà importante mitigare i toni.

Cancro: proverete dei forti sensi di colpa, anche se non ne avrete motivo. Avrete l'impressione di non riuscire a compiere scelte giuste per il vostro futuro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di confrontarvi con una persona fidata, in modo da poter ascoltare anche la sua opinione. Il vostro punto di vista potrebbe cambiare.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 20 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete paura di prendere la decisione sbagliata e davanti a voi avrete svariate difficoltà, ma i dubbi non vi lasceranno scegliere serenamente. Da una parte tenderete a seguire i vostri sogni, ma dall'altra sarete convinti di avere delle responsabilità di cui farvi carico. Per fortuna non metterete mai in dubbio la libertà di essere chi vorrete.

Vergine: avrete un progetto da realizzare. Ce la metterete tutta per trasformare il vostro sogno in realtà, ma avrete bisogno del supporto delle persone care. Sarà necessario apprendere le giuste strategie e non lasciarvi trascinare dal panico. Nel corso nelle prossime settimane i risultati non tarderanno ad arrivare e potrete essere fieri di voi stessi.

Bilancia: gli amici rappresenteranno il fulcro di questa giornata. Stare in loro compagnia vi renderà molto più sereni e vi consentirà di sfogarvi sui recenti disagi amorosi. Riceverete parole di conforto e forse avrete la possibilità di conoscere persone nuove. Prima di concentrarvi su un nuovo interesse romantico, l'oroscopo consiglia di conoscere meglio chi avete di fronte.

Scorpione: l'eccessiva stanchezza non vi consentirà di mantenere degli alti standard sul lavoro. Farete fatica a rimanere concentrati e ogni mansione vi peserà enormemente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non correre troppo con il pensiero e di non lasciare incarichi in sospeso. Dopo una bella dormita le cose miglioreranno.

Previsioni astrologiche di domani 20 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di prendervi una giornata di pausa e di dedicare tempo ai vostri hobby preferiti. Avvertirete la mancanza dei vostri amici e cercherete di rimediare. Forse non tutti saranno disponibili, ma se vi porrete nel modo giusto riuscirete a radunare un bel gruppetto. Non ci sarà niente di meglio di un po' di shopping per alleviare la tensione.

Capricorno: avrete tanto lavoro da sbrigare. La giornata non inizierà nel modo migliore, ma nel corso delle ore vi adatterete senza eccessivi problemi. Non avrete voglia di affrontare determinati imprevisti, ma grazie alla vostre abilità non sceglierete la via della fuga.

Il partner vi dimostrerà tutto il suo amore.

Acquario: la vostra famiglia riporrà molte aspettative su di voi, avrà delle richieste importanti da farvi, ma non tutte potranno essere realizzate. Questo potrebbe causare alcuni piccoli fraintendimenti. Per fortuna riuscirete a trovare il modo giusto per spiegare il vostro punto di vista. Con un po' di attenzione e un pizzico di empatia tutto andrà per il meglio.

Pesci: tutte le vostre attenzioni saranno rivolte alla persona amata. Avrete intenzione di migliorare la sintonia di coppia e di aumentare la condivisione degli interessi. Anche se avrete hobby diversi, riuscirete comunque a trovare un compromesso. Questo vi farà maturare e vi permetterà di porre le basi per una relazione di lunga durata.