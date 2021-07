Secondo l'oroscopo del 18 luglio, questa domenica sarà diversa dalle altre. La maggior parte dei segni zodiacali preferirà concentrarsi su questioni pratiche, che possano aiutarli a crescere, mentre solo in pochi si dedicheranno al relax.

Per avere un quadro più completo di come gli astri influenzeranno la nostra giornata, sarà necessario osservare la volta celeste di domani e individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccheranno:

Sole in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Luna in trigono a Giove

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Giove

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 18 luglio.

Previsioni zodiacali di domenica 18 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il partner cercherà in tutti i modi di attirare la vostra attenzione, ma voi sarete concentrati con altro. Non avrete voglia di dedicare tempo alle questioni romantiche o di farvi travolgere in questioni che non condividete. Questo potrebbe causare una frattura all'interno del rapporto di coppia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettere subito le cose in chiaro.

Toro: una persona cara ferirà i vostri sentimenti. Non lo farà intenzionalmente, ma ci rimarrete molto male. In un primo momento, preferirete chiudervi in voi stessi e riflettere sulle vostre azioni. Poi, però, deciderete di prendere in mano la situazione e di affrontare l'argomento.

L'oroscopo di domani consiglia di procedere con cautela, senza accuse dirette o grida.

Gemelli: la vita sociale prenderà una piega inaspettata. Avrete modo di conoscere persone nuove e di confrontarvi con contesti del tutto differenti dal vostro. Forse, inizialmente, farete fatica a integrarvi, ma poi non avrete più alcun problema.

Il partner, probabilmente, vi chiederà di essere coinvolto in questo nuovo aspetto della vostra vita.

Cancro: vi divertirete molto con il partner. Deciderete di fare qualcosa che possa movimentare la vostra giornata e rendere questa estate indimenticabile. La compagnia dell'altro sarà un vero toccasana per il vostro cuore. Vi sentirete felici e pronti ad affrontare qualsiasi avventura.

La vostra famiglia, però, potrebbe non essere altrettanto entusiasta.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 18 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarà una giornata piuttosto fortunata sotto il profilo amoroso. Il legame con il partner diventerà più sado e voi vi sentirete al settimo cielo. Purtroppo, potreste fare una scoperta che vi turberà. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non passare subito all'attacco, ma di riflettere bene sulla situazione. Inoltre, prima di agire, potrebbe essere utile ricevere dei consigli.

Vergine: il rapporto con la famiglia vi sorprenderà. Nonostante di recente ci siano state numerosi discussioni, nella giornata di domani, tutto cambierà. Ritroverete la vecchia sintonia e riuscirete a condividere passioni e hobby.

Per mantenere questo legame, non dovrete fare altro che ascoltare l'altro e mostrarvi empatici. Un amico di vecchia data potrebbe tornare a far parte della vostra vita.

Bilancia: avrete qualche dubbio riguardo al vostro futuro. Da una parte vorreste cambiare rotta, in modo da inseguire realmente i vostri sogni, ma dall'altra avrete paura di gettarvi in una situazione più grande di voi. L'oroscopo di domani consiglia di analizzare con attenzione i pro e i contro. Se prenderete la giusta decisione, non avrete alcun ripensamento.

Scorpione: finalmente, avrete modo di passare un po' di tempo con il partner. La giornata inizierà nel migliore dei modi, ma alcuni malintesi potrebbero rendervi nervosi e poco inclini a collaborare.

Sarà importante non trascurare eventuali discussioni, in modo da risolvere subito il problema. Avrete bisogno di sfogarvi con i vostri amici e di ricevere il loro conforto.

Previsioni astrologiche di domani 18 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarà il momento giusto per conoscere nuove persone. Vi renderete conto di aver bisogno di un po' di tempo per rimanere da soli con voi stessi. Sarà una giornata all'insegna della riflessione e dei cambiamenti interiori. L'oroscopo di domani suggerisce di non mantenere troppo a lungo questo status perchè, alla fine, potrebbe avere delle conseguenze negative.

Capricorno: non vedrete l'ora di tornare al lavoro. Avrete tanti progetti in mente e, questa volta, non permetterete a nessuno di ostacolarvi.

Sarà fondamentale trovare il giusto approccio, in modo da attirare l'attenzione di tutti e di rendere le vostre parole più incisive. L'oroscopo di domani consiglia di non parlarne anticipatamente con nessun collega.

Acquario: il partner avrà una bella sorpresa in serbo per voi. Rimarrete affascinati dalla sua premura e non vedrete l'ora di poter ricambiare. Inoltre, la giornata apparirà piuttosto produttiva, sotto diversi punti di vista. La famiglia vi dedicherà parole colme di stima e vi farà sentire davvero importanti. Attenzione, però, a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia.

Pesci: sarà una giornata un po' noiosa. La routine prenderà il sopravvento e non riuscirete a spezzare la monotonia quotidiana.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere l'occasione di poter sfruttare questa domenica. Potreste riprendere in mano un vecchio hobby o provare a rimettervi in contatto con persone che non sentite da tempo.