L'oroscopo dell'11 luglio sarà caratterizzato da tante novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni preferiranno trascorrere una domenica serena, all'insegna del relax, mentre altri vorranno trovare un modo per sfogare la loro esuberanza.

Osservando il cielo di domani, sarà possibile individuare i principali aspetti planetari. Tra questi spiccheranno i seguenti:

Luna in opposizione a Plutone

Mercurio in trigono a Giove

Venere in congiunzione a Marte, in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domenica 11 luglio 2021.

Previsioni zodiacali di domenica 11 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete al centro dell'attenzione di amici e parenti. Non vi vergognerete di apparire esuberanti e divertenti perché vi sentirete molto a vostro agio. Avrete buoni riscontri in ambito sentimentale grazie al carisma che sprigionerete. Saprete dire la cosa giusta al momento giusto, soprattutto quando vi troverete davanti al partner ideale.

Toro: il vostro desiderio per la giornata di domani sarà quello di vivere dei momenti sereni assieme al partner. Cercherete di renderlo felice anche se, in alcuni casi, dovrete andare incontro alle sue esigenze. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riposare durante le ore serali, in modo da recuperare tutte le energie.

Gemelli: lo stress vi renderà molto delicati dal punto di vista della salute. Tenderete ad ammalarvi facilmente e a dare grande importanza ai piccoli disturbi quotidiani. L'oroscopo di domani suggerisce di non fossilizzarvi troppo sui pensieri negativi. Nei prossimi giorni, sicuramente, le cose cambieranno e voi vi sentirete molto meglio.

Cancro: questa domenica sarà caratterizzata da dubbi e indecisioni. Rimarrete fermi allo stesso punto perché non saprete ancora scegliere la strada migliore per voi. Sarà fondamentale non accelerare i tempi ed evitare tutti quei compromessi che non vi sentirete pronti ad accettare. La vicinanza del partner sarà una costante della routine quotidiana.

Oroscopo e consigli dalle stelle dell'11 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi renderete conto di non essere al massimo delle vostre forze. Nonostante questo, lotterete per non fermarvi e per raggiungere gli obiettivi desiderati. La domenica non vi sarà di ostacolo e cercherete nuove sfide da portare a termine. La compagnia degli amici vi conferirà una grinta incredibile.

Vergine: cercherete il modo per staccare la spina dagli impegni quotidiani. Visto l'eccessivo stress, riterrete opportuno prendervi una pausa e dedicarvi alla compagnia degli amici. Una passeggiata tra le vetrine potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. Vi permetterà di sfogare il nervosismo e di rinnovare il guardaroba.

Bilancia: lascerete che siano gli altri a fare gli eroi. Preferirete non mettervi in situazioni che potrebbero compromettere la vostra sicurezza. Trascorrerete una giornata tranquilla, all'insegna del relax e dei vostri hobby preferiti. Sfrutterete la domenica per rimettervi in paro con le cose da fare. Ricevere la telefonata di un amico potrebbe farvi molto piacere.

Scorpione: sarà difficile per voi contenere la gioia. Avrete molta voglia di scherzare e di far ridere gli altri. Proverete un grande affetto nei confronti dei vostri amici di lunga data, ma potreste essere poco cauti nei confronti di persone appena conosciute. L'oroscopo di domani consiglia di far luce sul loro carattere prima di fidarvi.

Astrologia di domani 11 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa domenica sarà caratterizzata da pensieri nostalgici. Vi volterete verso il passato e analizzerete le decisioni che, in questi anni, vi hanno permesso di costruire la vostra vita. Forse, individuerete cose che, al momento non rifareste, ma non avrete alcun motivo per criticarvi. Avrete bisogno di nuovi stimoli.

Capricorno: i contrasti in famiglia diventeranno difficili da gestire. Le discussioni vi spingeranno a prendere le distanze, sia fisiche che emotive. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non rimandare e di mettervi subito alla ricerca di una soluzione. Con un po' di empatia e un pizzico d'astuzia, riuscirete a lasciarvi tutto questo alle spalle.

Acquario: avrete la sensazione di essere chiusi in una gabbia. Non riuscirete più a fingere di essere una persona diversa e deciderete di svelare le vostre carte. Per il partner non sarà facile accettare questo aspetto di voi. Gli ci vorrà del tempo e, nei casi più estremi, anche una pausa di riflessione. Non perderete interesse per il lavoro.

Pesci: non avrete alcun problema nel gestire le vostre relazioni. Amore e amicizie andranno a gonfie vele e il vostro buon carattere vi consentirà anche di conoscere persone nuove. Non saprete dire di no perché vorrete essere buoni con tutti. Questo aspetto potrebbe causarvi alcuni fastidi a causa dell'invidia di chi vi sarà attorno.