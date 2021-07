L'oroscopo dell'8 luglio si concentrerà sulle aspirazioni e sulle debolezze dei 12 segni zodiacali. Ogni di loro sarà guidato da desideri differenti, ma tutti cercheranno di trarre il meglio dalla loro vita lavorativa e sentimentale.

Per avere un quadro più dettagliato di come gli astri influenzeranno la giornata di domani, sarà necessario osservare la volta celeste. Tra i principali aspetti planetari spiccheranno i seguenti:

Luna in congiunzione a Mercurio e in quadratura a Nettuno

Mercurio in quadratura a Nettuno

Venere in congiunzione a Marte, in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Marte in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito tutti i dettagli sull'Oroscopo di domani 8 giugno.

Previsione zodiacali di giovedì 8 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete: nonostante la giornata precedente, rientrerete in possesso nel giro di poco tempo di tutte le vostre energie. Determinazione e audacia saranno gli elementi fondamentali di questo 8 luglio, ma non rinuncerete a quel pizzico di riflessione che, in diverse occasioni, vi potrà essere d'aiuto. L'amore albergherà nel vostro cuore grazie alla presenza rassicurante del partner.

Toro: non amerete uniformarvi alla massa. In ogni situazione, sarete pronti a mostrare la vostra sfaccettata personalità. Questo vi renderà molto popolari dal punto di vista sociale perché gli amici non potranno fare a meno di starvi accanto. Vi adatterete con abilità e riuscirete a trovare sempre il modo per arginare gli ostacoli.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non peccare di presunzione.

Gemelli: i ritmi quotidiani saranno un po' troppo pesanti per voi. Non riuscirete a stare dietro a tutte le richieste che riceverete sul posto di lavoro. Avrete bisogno di un momento di pausa per riprendere fiato, ma il vostro orgoglio sarà più forte.

Cercherete di non mostrarvi deboli e di non attribuire agli altri le vostre responsabilità. Una buona gestione del tempo sarà un elemento insostituibile.

Cancro: la vostra giornata sarà rovinata da pensieri distruttivi e poco produttivi. Non riuscirete a lasciarvi alle spalle le brutte esperienze e tenderete a rivangare il passato.

L'oroscopo di domani consiglia di non rimanere da soli e di contattare i vostri amici. La loro presenza vi aiuterà ad uscire dal guscio e a tornare a vedere il mondo sotto un punto di vista più positivo.

Oroscopo e consigli dalle stelle dell'8 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone: la genuinità del partner vi conquisterà. Lavoro e vita famigliare passeranno in secondo piano perché, tutto ciò che vorrete, sarà stare in sua compagnia. Il rapporto sarà caratterizzato da una forte sintonia di coppia. Non avrete bisogno di molte parole per capirvi e adorerete condividere nuove esperienze. Attenzione, però, a non sottovalutare alcuni aspetti della sua personalità.

Vergine: mirerete al successo, in ogni situazione e a qualsiasi costo.

Odierete le contraddizioni e farete appello a tutte le vostre energie per realizzare i sogni nel cassetto. Qualcuno potrebbe consigliarvi di dedicare maggiore tempo alla cura del vostro benessere, ma voi non avvertirete questa esigenza. Per il momento, desidererete solo crescere professionalmente.

Bilancia: rispetto ai giorni precedenti, il vostro atteggiamento subirà un brusco cambiamento. Amici e parenti non riusciranno a darsi una spiegazione e cercheranno di venirne a capo. Non avrete voglia di giustificarvi perchè saprete di potervela cavare da soli. La solitudine sarà il vostro rifugio e vi consentirà di riflettere senza interferenze provenienti dall'esterno.

Scorpione: non sarete molto soddisfatti della vostra vita lavorativa.

Vorreste riuscire a sfruttare le vostre abilità per trovare il lavoro dei vostri sogni. Per il momento dovrete accontentarvi, ma vi rifiuterete di gettare la spugna. I sogni avranno ancora un ruolo cardine nella vostra vita. Inoltre, un ambiente sociale vivace e dinamico vi aiuterà a distrarvi.

Astrologia di domani 8 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: nessuno potrà mettere in discussione la vostra lealtà. Avrete un rapporto splendido con gli amici e sarete pronti a tutto pur di salvaguardare il vostro legame. Negli altri, cercherete sincerità e generosità. Forse, non tutti soddisferanno i vostri requisiti, ma ci sarà chi vi rimarrà impresso nel cuore. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non giudicare troppo velocemente le persone.

Capricorno: da una parte, vorreste trovare la persona giusta per vivere una bellissima storia d'amore, ma dall'altra, ogni tentativo da parte di un eventuale partner verrà respinto. Avrete così tanti pensieri per la testa da non riuscire a far emergere il vostro lato più romantico. Preferirete mettere il lavoro al primo posto, in modo da raggiungere il successo.

Acquario: non vi sentirete a vostro agio con gli amici. Una persona, in particolare, apparirà troppo interessata alle vostre azioni. Criticherà le scelte che farete e non vi consentirà di godere della vostra libertà. Deciderete di parlarle apertamente, però, se non vorrete rovinare la vostra amicizia, dovrete fare attenzione ai toni che userete.

Pesci: vi sentirete incredibilmente legati al partner. Penserete a lui in ogni istante e non vedrete l'ora di partire insieme per una gita romantica. Nonostante non sia ancora un rapporto consolidato, non vi farete abbattere da eventuali dubbi e andrete avanti per la vostra strada. Sarete così felici da avere buoni risultati anche sul posto di lavoro.