L'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 luglio prevede problemi di cuore per i nativi Toro e Acquario, ostacolati dalla posizione sfavorevole di Venere, mentre Capricorno riuscirà ad essere unico e originale a modo suo. Settimana che non potrà andare meglio in amore per i nativi Leone, forti della Luna e Venere favorevoli, mentre Pesci potrà riuscire a cogliere interessanti occasioni al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 12 al 18 luglio.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 luglio 2021 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà davvero molto bene per voi nativi del segno, grazie non solo a Venere, ma anche alla Luna in trigono.

Questo cielo sarà pronto a garantirvi momenti di amore e passione, ciò nonostante sarà meglio fare un po’ d'attenzione nel weekend, quando la stessa Luna sarà opposta. Se siete single non mancheranno le occasioni di fare nuovi e piacevoli incontri. In ambito lavorativo il pianeta Mercurio potrebbe ostacolarvi con i vostri progetti, per cui attenti alle scelte che prenderete. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo della prossima settimana non molto convincente in fatto di sentimenti. Certo, ci saranno piccole soddisfazioni in amore tra martedì e giovedì, ma ciò non cambierà più di tanto la vostra relazione. Se siete single ci saranno giorni in cui vi sentirete davvero bene, ma non pensate che possa essere il momento adatto per trovare l'amore.

Nel lavoro questa sarà una grande settimana, molto proficua, merito di Giove e Mercurio entrambi in sestile, che vi daranno idee e risorse necessarie per raggiungere il successo. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Gemelli: la posizione favorevole di Venere vi renderà irresistibili secondo l'oroscopo. Ciò nonostante sarà meglio fare un po’ d'attenzione tra martedì e giovedì, quando la Luna sarà sfavorevole, perché a quel punto non basterà il vostro fascino per far risalire l'umore del partner.

Se siete single stringere nuove amicizie vi piace, ma non vi sentirete pronti per una nuova storia d'amore. Settore professionale piuttosto difficile da gestire, con Giove negativo e Mercurio non più a disposizione. Fatevi venire in mente qualche buona idea. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Cancro: periodo piuttosto convincente per voi nativi del segno.

Non ci saranno grandi influenze astrali al momento, ciò nonostante ve la caverete davvero molto bene, mostrando sempre il vostro lato più tenero, non solo nei confronti del partner, ma anche verso le persone che amate, anche voi single. Attenzione solamente nel fine settimana, quando la Luna in quadratura vi darà un po’ fastidio. In ambito lavorativo con Mercurio e Giove favorevoli si aprono nuove opportunità per realizzare nuovi progetti. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: oroscopo settimanale all'altezza delle vostre aspettative. La settimana inizierà al meglio con la Luna in congiunzione, e dal punto di vista sentimentale godrete del pieno sostegno della vostra anima gemella, anche nei momenti più difficili, simbolo di quanto la vostra relazione sia forte e matura.

Se siete single mostrerete grande maturità dinanzi la vostra fiamma, che potrebbe finalmente interessarsi a voi. Settore professionale tra alti e bassi, ma l'impegno che ci state mettendo per risalire la china è rinnegabile. Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Vergine: una settimana più che soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, almeno dal punto di vista sentimentale. In particolare la parte centrale della settimana si rivelerà piena di sentimenti grazie alla Luna in congiunzione. Se siete single fidatevi del vostro istinto e vedrete che troverete qualcuno con cui stare. Se avete una relazione stabile vi sarà possibile raggiungere un ottimo equilibrio nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo Mercurio vi favorisce, ma attenzione a Giove che potrebbe ostacolarvi in qualsiasi momento. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Bilancia: non una grande settimana per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Con Mercurio ormai in quadratura, sarà d'obbligo attendere che Giove si sposti in una posizione più invitante. Per il momento, limitatevi a fare il vostro, senza mai uscire dai binari. Sfera sentimentale piuttosto buona questa settimana, merito non solo di Venere in sestile che porta fascino nel vostro rapporto, ma anche della Luna in congiunzione durante il weekend che regala sorrisi, emozioni e piccole novità, anche per i cuori solitari. Voto - 7+⭐⭐⭐

Scorpione: distratti, ma anche un po’ nervosi per colpa di questo cielo che sembra avervi abbandonato in fatto di sentimenti.

Secondo l'oroscopo della prossima settimana, il vostro rapporto continua a navigare in brutte acque, rendendo difficile ogni tipo di contatto o rapporto con il partner. Se siete single non sarà facile capire cosa fare per liberarsi da questo senso di inadeguatezza. Settore professionale nel complesso proficuo, ma l'ambiente non vi entusiasma più come un tempo. Voto - 6,5 ⭐⭐

Sagittario: ottimo cielo per voi nativi del segno in ambito sentimentale, ma secondo l'oroscopo, non esente da sbavature, soprattutto in campo professionale. Continuano infatti le difficoltà con i vostri progetti, e andare avanti sta diventando difficile, quasi insostenibile. Su con la vita però, perché questo periodo non durerà per sempre.

In amore voi single aspettate una risposta davvero romantica, che forse potreste ricevere nel weekend. Se avete una relazione stabile vi occuperete molto della vostra anima gemella, ma anche del vostro aspetto, per risultare davvero irresistibili. Voto - 7⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo della prossima settimana non male per quanto riguarda i sentimenti. Certo, non sarà un cielo eccezionale, ciò nonostante riuscirete ad essere unici e originali a modo vostro all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single questo potrebbe essere un periodo decisivo per trovare la vostra anima gemella. In ambito lavorativo non manca un po’ d'agitazione o ansia, ma in fin dei conti è normale quando avete a che fare con mansioni importanti.

Inoltre, se gestirete bene i vostri incarichi, le soddisfazioni non mancheranno. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Acquario: ancora problemi di cuore nel corso della prossima settimana secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere opposti, il periodo non si profila il più adatto per questioni di cuore. Attenti dunque a come gestirete il vostro rapporto. Per quanto riguarda i single non arrabbiatevi con gli altri solo per sfogare il nervoso. Non vi aiuterà a trovare l'anima gemella. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero sembrarvi bloccati, ma dovrete chiedervi se in realtà siete voi ad avere difficoltà. Voto - 6- ⭐⭐

Pesci: settore professionale promettente per voi nativi del segno. Giove e Mercurio vi garantiscono buoni risultati, merito anche del vostro costante impegno.

In amore forse questa non sarà la settimana ideale per fare conquiste, ma qualche piccola soddisfazione arriverà per voi single. Se siete impegnati il vostro rapporto sarà tutto sommato stabile, ma nelle giornate di Luna opposta fareste meglio a controllare le vostre reazioni nei confronti del partner. Voto - 7+ ⭐⭐⭐