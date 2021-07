L'oroscopo dell'11 luglio è pronto a svelare come sarà l'ultimo giorno prima della settimana per tutti i 12 segni zodiacali. Analizziamo le previsioni e l'Oroscopo di questo domenica 11 luglio 2021 dall'Ariete ai Pesci, con attenzione particolare in direzione di eventuali novità sull' amore e sulla quotidianità in generale.

Per poter apprezzare meglio le influenze astrologiche, è doveroso mettere in evidenza i principali aspetti planetari del giorno. Tra i tanti a svettare su tutti saranno i seguenti:

Luna in Leone in congiunzione a Venere e Marte;

Saturno in opposizione a Venere;

Sole in Cancro in trigono a Nettuno;

Plutone in opposizione al Sole;

Urano in quadratura a Marte e Venere.

Di seguito la situazione dettagliata relativa all'oroscopo dell'11 luglio.

Previsioni zodiacali di domani 11 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete - Realizzare i desideri diventa facile, con l’appoggio della Luna e di Marte, che si uniscono in Leone per sostenervi e regalarvi una giornata perfetta. Il notturno satellite la fa da padrone, lasciando presagire belle emozioni e occasioni irripetibili. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di attendere per le cose di un certo spessore. Non è il momento adatto per lasciarsi andare alla voglia di cambiamento, né per prendere decisioni importanti relative alla vita di coppia. Marte in Leone non va d’accordo con eventuali situazioni "cotte e mangiate". Consigliata prudenza nei movimenti, così da evitare possibili acciacchi stagionali.

.

Toro - Una domenica dal ritmo vivace, messaggera di ritmo, inviti e sorprese. Organizzate una cenetta con dei vecchi amici, per aggiornarvi sulle novità. La Luna in congiunzione a Venere imprime uno sprint degno di applausi ai vostri affari di cuore. Snobbate l’ordinaria amministrazione perché vi sentite tagliati per ben altre vette.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma, presto o tardi, la resa dei conti arriverà. In amore, per una gita romantica avete l’imbarazzo della scelta: tra le vostre proposte e quelle del partner, la rosa delle mete è molto nutrita! Nel frattempo se voleste apportare qualche ritocchino al vostro look, e renderlo un po’ più fascinoso e sexy, poteste puntare su un nuova linea di cosmetici.

Gemelli - Questa seconda domenica di luglio si presenta sotto promettenti auspici planetari. La Luna, Marte e Urano sono apertamente al vostro fianco. Eventi culturali, feste tra amici, brevi gite: avete mille occasioni per divertirvi come meglio credete! Una spiccata carica vitale vi spinge ad occuparvi con notevole coinvolgimento del vostro lavoro quotidiano e con risultati molto soddisfacenti. In amore disponete di un buon intuito, ciò che vi serve per provare a recuperare rapporti un po’ logori sia nella coppia sia in famiglia. Ogni tanto concedetevi uno spazio quotidiano solo per voi, dedicandovi al relax e alla meditazione. Vi servirà a recuperate o a rafforzare l’equilibrio.

Cancro - La Luna vi restituisce ciò che Plutone vi sottrae.

Il notturno satellite si oppone all’ostilità del pianeta della comunicazione, limitando i danni. Vita sociale attivissima, che potrebbe portarvi a trascurare un po’ la famiglia. Con vivaci proteste da parte di qualcuno. Un affare concluso in questi giorni frettolosamente o con troppa superficialità forse vi presenta il conto, assottigliando le vostre già magre finanze. In amore invece, la vita di relazione viaggia a mille. Il problema è che, forse per fare bella figura con una persona speciale, state davvero esagerando con le spese. In questo periodo vi siete dovuti adattare spesso e in tutta fretta a situazioni del tutto nuove. E la cosa vi ha creato un certo stress.

Oroscopo e consigli dell'11 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna in Leone vi rende audaci, forti e all'occorrenza combattivi. E' pur vero che un po’ di quiete e di sana inattività questa domenica vi permetteranno di rientrare in contatto con voi stessi e di superare certe reticenze emotive. Dedicate parte del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di divertimento e relax. Prima di passare all’azione comunque è bene riflettere: non dovete stancarvi di pianificare, organizzare, rivedere ed eventualmente correggere ogni dettaglio. in amore siete ancora alla ricerca del "vero amore"? Frequentate le persone che vi sono affini, altrimenti come potrete trovare quella che fa per voi?

La disarmonia di Marte vi consiglia di evitare sforzi fisici eccessivi. Optate per passeggiate rilassanti, immersi nei caldi colori estivi: un bel bagno di sole è quel che vi ci vuole...

Vergine - In questa domenica raccoglierete i frutti di quello che avete seminato e finalmente il sorriso ritorna sul vostro viso. Non più insidioso, il futuro diventa il campo delle possibilità. La giornata quindi si preannuncia molto tranquilla; approfittatene per ritagliarvi un angolino tutto vostro. Sostenuti dalla logica e da ottime idee, cominciate ad intravedere buone opportunità per migliorare la vostra attività giornaliera. In amore invece sorprenderete il partner con qualcosa di diverso dal solito. Fate sparire per un giorno la routine, con un inaspettato spirito d’iniziativa.

Questa domenica invita a non cedere alla tentazione delle pantofole. Infilate le scarpe da ginnastica e respirate a pieni polmoni all’aria aperta.

Bilancia - Sono tante le novità in arrivo riguardanti soprattutto alcune faccende da portare a termine. È domenica e volendo potete anche permettervi di rimandare qualcosa. Tutto molto bene in casa, riuscirete a semplificare e a rendere piacevoli anche i compiti più onerosi. Non vi lascerete scoraggiare da eventuali intralci, sicuramente aguzzando l’ingegno: saprete trovare le giuste chiavi d’accesso a mille problemi. In amore intanto qualcuno attirerà la vostra attenzione, ma dovrete stare attenti a non ferire i sentimenti di altre persone coinvolte.

Se poi il clima ve lo consentisse, approfittate della giornata festiva per respirare un po’ d’aria marina, essenziale per i vostri polmoni e soprattutto per la vostra mente.

Scorpione - L’aiuto affettuoso e protettivo di qualcuno che vi ama vi consente di imboccare la strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi. Dopo lunghi tira e molla vi sentirete più sicuri delle vostre scelte, condivise anche da chi vi è accanto. Intanto potrebbe essere inutile impegnarsi in qualcosa richiede creatività, sprechereste solo del tempo. Meglio che vi dedichiate a lavori di pianificazione oppure solo al relax. In amore in questa giornata potete contare sul delicato supporto della Luna, anche se Venere disarmonica per chi è nato nella prima decade rischia di frenare gli slanci.

Un consiglio: se soffrite di mal di testa, arieggiate bene la vostra stanza da letto ed evitate accuratamente il fumo, anche quello passivo.

Previsioni astrologiche dell'11 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Nulla sfugge al vostro intuito penetrante in questa bella domenica di luglio. Questo vi offre una buona posizione di vantaggio da spendere in qualsiasi situazione. Avete in testa tante idee e progetti, e riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Diciamo pure che disponete di ottime risorse. In un’eventuale competizione, a qualsiasi livello, avete tutti i numeri per spuntarla sulla concorrenza. In amore si prevede davvero un giorno godibile e piacevole per la carica di sensualità che vi regala la Luna del periodo.

Vi sostiene in pieno anche l’energia fisica. Se siete del gentil sesso, mettete un filo di perle o un ciondolo d’argento o d’oro bianco: propizierà la fortuna e vi manterrà in sintonia con l’ambiente.

Capricorno - Questa domenica 11 luglio conquisterete ciò che desiderate. Con parte dell'universo astrale dalla vostra, avrete doti di astuzia e ingegno ben supportate dall’intraprendenza. Il momento è favorevole per promuovere accordi e sodalizi, in vista di allettanti e redditizie occasioni. In molti contesti darete prova di arguzia e di lungimiranza. Sarete abili nel seguire ogni fase di un progetto di grossa portata, curandone tutti i dettagli. Anche in amore la vostra capacità di comunicazione non si avvarrà solo della parola ma saprete trasmettere a chi vi è accanto anche tutte le vostre emozioni più recondite.

Lo sapete che al Capricorno sono associati tutti i colori che vanno dal bianco ai riflessi argentei e iridescenti. Perle e pietre di luna come talismani portano fortuna e esaltano l'umore.

Acquario - Anche per voi una domenica di ampio respiro, grazie alla Luna nel segno amico del Leone. Ci sono ancora problemi, ma li affrontate con una bella grinta. I rapporti con l’ambiente scorrono fluidi e vi consentono di mantenere uno stato d’animo sereno. Se dovesse essere necessario, mostratevi disposti a modificare un eventuale metodo di lavoro o di studio. Accogliendo nuove proposte poi, raggiungerete gli obiettivi desiderati. In amore intanto, non permettete all’imprevisto di entrare nella vostra vita.

Concedetevi qualche evasione, sperimentate le malizie di un’avventura fantasiosa. L'estate invoglia al vivere rilassati: occorre rafforzarsi, disintossicarsi, variare le abitudini, cambiare dieta e fare molto movimento. Non siate pigri, puntate al benessere.

Pesci - L'oroscopo di domani prevede una giornata da vivere al massimo della velocità, come piace a voi. Con il Sole in trigono a Nettuno nel segno nulla vi potrà fermare, entrambi vi garantiscono una sferzata d’energia. Niente di meglio della domenica per divertirsi insieme agli amici, magari organizzando un'escursione al mare o in montagna, molto bella in questo periodo. Ottime prestazioni nel lavoro, logicamente se vi tocca il turno domenicale: potreste prendervi una bella rivincita, ma siate disponibili al confronto. In amore, nonostante qualcuno remi contro i vostri progetti a due, in questi giorni una circostanza fortuita quanto positiva vi aiuterà a ritrovare l'intesa con la persona amata. Molti proveranno un rigenerante benessere in riva al mare, possibilmente in luoghi non troppo affollati. Nuove sensazioni di benessere si espanderanno in tutto il corpo, questo vi aiuterà a mantenere un ottimo umore.