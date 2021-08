Secondo le previsioni dell'oroscopo dell'1 settembre 2021, i nati sotto il segno dell'Acquario sono intraprendenti. I Gemelli sono un po' sottotono, mentre i Capricorno hanno delle novità in vista.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: giornata un po' altalenante per quanto riguarda le emozioni. Non vi sentite molto in pace con voi stessi e questo potrebbe condurvi verso qualche turbamento. Dal punto di vista professionale, invece, è bene rimboccarsi le maniche.

11° Ariete: l'Oroscopo del giorno 1 settembre denota un inizio mese un po' fiacco.

Non vi sentite molto in forma, né fisicamente né mentalmente. Cercate di ritagliarvi qualche ora da dedicare alle cose che vi piacciono di più.

10° Toro: nella vita è importante prendersi cura di se stessi. Non trascuratevi, altrimenti finirete per diventare persone aride e frustrate. In campo professionale ci sono delle novità in arrivo, ma attenzione, non è tutto oro quello che luccica.

9° Scorpione: spesso tendete a sottovalutare le persone che vi circondano. Questo è dovuto sostanzialmente alla vostra mancata fiducia nel prossimo. Talvolta, però, potreste rimanere piacevolmente stupiti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: giornata di impegni. Oggi potreste trasformarvi in una trottola, che vaga da una parte all'altra per riuscire ad adempiere a tutti gli incarichi.

Dal punto di vista delle relazioni, invece, potreste rimanere colpiti da una sorpresa.

7° Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 1 settembre vi invitano a cimentarvi in nuovi progetti. Settembre si sa, è il mese delle ripartenze, un po' come gennaio, mettete a posto le questioni in sospeso e guardate avanti a testa alta.

6° Bilancia: mai nascondersi dalle proprie responsabilità. Se state per cimentarvi in nuove iniziative, sappiate che dovrete fare i conti con questo aspetto. In campo sentimentale, invece, siete un po' più flessibili rispetto ai giorni passati, questo è un bene.

5° Pesci: giornata piuttosto intensa in campo professionale. Oggi ci saranno diverse faccende da sbrigare per molti dei nati sotto questo segno.

Se, invece, conducete uno stile di vita più sedentario, sappiate che presto un ciclone potrebbe spiazzarvi.

Oroscopo segni fortunati 1 settembre

4° in classifica Capricorno: le abitudini sono una cosa che proprio non tollerate. In amore amate le novità e l'avventura. Dal punto di vista professionale, invece, siete sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Ebbene, adesso li avrete.

3° Cancro: buon momento per chiarire le faccende in sospeso. Coloro i quali hanno avuto delle divergenze, sia in amore sia sul lavoro, potranno mettere a posto ogni cosa. Settembre è il mese dei chiarimenti.

2° Vergine: l'oroscopo del 1 settembre 2021 vi invita a farvi avanti. Se siete innamorati, ma l'altra persona ancora non lo sa, non dovete perdere più altro tempo.

Cimentatevi nelle relazioni, facendo anche qualche salto nel buio.

1° Acquario: oggi è il giorno migliore per sfoderare tutte le vostre abilità, sia dal punto di vista professionale sia personale. Non lasciatevi intimorire da chi proverà a scalfirvi. Ricordate che se vi siete fatti dei nemici, vuol dire che state facendo bene.