Per la giornata di domani, mercoledì 1° settembre 2021, l’Oroscopo prevede un balzo al secondo posto per i nati sotto il segno dei Pesci e una stabilità relativa al primo posto per i Cancro. Anche il Toro ritornerà ai primi posti, mentre il Capricorno potrebbe scendere di qualche posizione.

A seguire le previsioni dell’oroscopo, e relativa classifica, per domani 1° settembre.

L’oroscopo di domani: ottimo il Cancro in amore

1° Cancro: avrete una sintonia di coppia che nelle giornate precedenti si stava già facendo strada. Probabilmente ci sarà un affare che supererà le aspettative, anche quelle che concernono la sfera lavorativa.

2° Pesci: l’ottimismo di questa giornata potrebbe essere uno strumento essenziale per poter portare avanti un progetto e agevolarvi nello studio. Si respirerà una ventata di novità all’interno della vostra relazione di stampo amoroso.

3° Toro: finalmente avete raggiunto una tranquillità stabile e duratura e potrete pensare più lucidamente alle questioni che concernono sia l’ambito lavorativo che quello che riguarda la sfera familiare e affettiva.

4° Bilancia: avrete a disposizione tanta creatività che, su certi aspetti, vi renderà il lavoro più semplice e agevole, specialmente nei rapporti che intercorrono con le persone che vi circondano. Secondo l'oroscopo, le amicizie si riuniranno per eventuali chiarimenti.

Ansia per Acquario

5° Acquario: potreste andare incontro a un’ansia che svanirà con l’aiuto della famiglia e di coloro che vi circondano, però avrete qualche altro pensiero che potrebbe facilmente farvi scivolare nella nostalgia.

6° Ariete: secondo l'oroscopo prendervi una pausa sortirà da subito degli effetti positivi, perché ora come ora avrete bisogno di quanta più tranquillità possibile, anche per sviluppare nuove idee per l’ambito lavorativo e realizzare qualche piccolo progetto.

7° Sagittario: sarete un po’ stanchi dal punto di vista fisico e probabilmente non riuscirete a conseguire tutti gli obiettivi della giornata. Qualche ostacolo potrebbe rallentare il vostro cammino e renderlo più difficile sul piano professionale.

8° Scorpione: le poche novità a vostra disposizione vi metteranno a dura prova sul lavoro, perché dovrete tirare fuori tutte le energie di cui disporrete per poter dare una svolta significativa a un progetto o a un affare che desiderate da tempo.

Imprevisto per Leone

9° Capricorno: secondo l'oroscopo allontanarvi un po’ dall’ambiente affettivo vi aiuterà a distendere le incomprensioni, che ultimamente hanno turbato la prospettiva di vivere in un ambiente fatto di armonia e serenità.

10° Leone: avrete un imprevisto che potrebbe rendervi inquieti, nervosi e tutto ciò potrebbe essere deleterio per il lavoro. Ci saranno alcune relazioni che purtroppo non troveranno un seguito, mentre altre avranno bisogno di un chiarimento.

11° Vergine: un po’ di nostalgia per un evento passato vi spingerà a isolarvi, sentirvi malinconici e a voler desiderare un clima più sereno con gli affetti. Avrete una serata in cui prevarrà la stanchezza e preferirete rimanere in casa a guardare qualcosa al pc.

12° Gemelli: anche per voi si prospetta un periodo di malumori e situazioni che richiedono la massima attenzione da parte vostra, dunque allontanarsi dalle distrazioni potrebbe essere una scelta da fare necessariamente.