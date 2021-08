Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 31 agosto i nati sotto il segno del Leone vivranno un momento molto positivo. I Capricorno devono tenere duro, mentre i Gemelli devono essere più attenti.

Approfondiamo di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: in questo periodo serve un po' di autorevolezza in più. Specie se ricoprite ruoli di responsabilità dal punto di vista professionale è sempre importante mantenere distinte e separate le posizioni. Essere troppo conviviali potrebbe essere un problema.

11° Gemelli: secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 31 agosto 2021 i nati sotto questo segno sono un po' spossati. Non tutte le cose vanno sempre come ci si era prefissati, ma questo non vuol dire che non si possa essere ugualmente felici.

10° Ariete: giornata di stallo sotto più punti di vista. Se non sapete in che direzione andare, meglio non tentare la sorte. Fermatevi e ponderate le prossime mosse. Talvolta è importante fare passi indietro per prendere la rincorsa.

9° Cancro: siete particolarmente emotivi e amorevoli. La Luna è nel vostro segno e questo vi rende particolarmente vulnerabili. Attenti alle persone delle quali vi circonderete, perché non tutti potrebbero essere sinceri.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Toro: caratterialmente siete persone forti, che difficilmente si lasciano scalfire dalle difficoltà. Ad ogni modo, anche voi potreste avere un momento di cedimento. Cercate di essere meno severi con voi stessi.

7° Vergine: il Sole è nel vostro segno e questo vuol dire una sola cosa, ovvero, è necessario fare un po' di ordine nella vostra vita e raccogliere ciò che avete seminato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questa fase, liberatevi di tutto ciò che è superfluo.

6° Sagittario: l'oroscopo del giorno 31 agosto denota una giornata piena di impegni. Se siete da poco tornati alla vostra routine potreste fare una certa fatica ad ambientarvi. Ad ogni modo, non ci metterete molto a tornare alla normalità.

5° Scorpione: siete intraprendenti e, con il tempo, avete sviluppato una capacità all'adattamento che nella società odierna è davvero importante.

Sul lavoro è necessario essere concentrati.

Oroscopo, i segni fortunati del 31 agosto

4° in classifica Acquario: dinamici, indipendenti e lungimiranti, queste sono le caratteristiche che stanno dominando il vostro segno in questa giornata. Tutto ciò è possibile grazie al flusso di Giove che si trova presso il vostro domicilio.

3° Pesci: in questi giorni siete stati piuttosto suscettibili e facilmente impressionabili. A partire da queste ore, però, ci sarà un netto miglioramento. Dal punto di vista delle emozioni, invece, godetevi il più possibile la compagnia delle persone care.

2° Bilancia: l'oroscopo del 31 agosto denota una giornata molto propositiva. Siete intraprendenti, pieni di voglia di fare e di cimentarvi in nuove esperienze.

Anche sul lavoro siete creativi e mai scontati. Approfittate di questo momento.

1° Leone: ottimo momento per i nati sotto questo segno. Approfittate di questa ventata di positività per rispolverare dei vecchi progetti. Cose che un tempo sembravano obsolete, adesso potrebbero tornare in voga e avere successo.