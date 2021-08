L'Oroscopo del 1° settembre 2021 rivela una giornata molto intensa dovuta in primo luogo dalla presenza della Luna in Cancro. Tante le situazioni che colpiranno i dodici segni dello zodiaco. C'è chi si sentirà al massimo delle forze e chi, al contrario, dovrà fare i conti con delle storture. Ad ogni modo si prospetta un mercoledì interessante e tutto da scoprire attraverso le seguenti previsioni zodiacali. A fine articolo è possibile dare un'occhiata alla classifica del proprio segno.

Previsioni astrologiche, dall'Ariete al Cancro

Ariete - C’è una certa persona che nutre del sentimento nei vostri confronti e in questa giornata potreste incontrarla e interagirci.

Coloro che sono accoppiati da molto tempo, dovrebbero tenersi alla larga dalle situazioni ambigue e dai pensieri fedifraghi. Se la vostra relazione non vi soddisfa più, cercate di riaccendere l’affiatamento oppure chiudete per sempre, ma evitate di tenere il piede in due scarpe.

Toro - L’estate sta per volgere a conclusione, ma quei pochi fortunati possono ancora crogiolarsi sotto ai raggi del sole che infondono benessere e positività. In vista di un inverno alquanto intenso, cercate di non chiudervi in voi stessi e allargate le conoscenze. Una persona a voi vicina potrebbe chiedervi una mano in queste 24 ore, inoltre, aspettatevi del movimento.

Gemelli - Giornata apatica. Chi è tornato a lavorare in questa settimana, si è ritrovato a dover fare mille cose procurandosi un grosso stato di confusione mentale.

Ed ecco che in queste 24 ore vi sentirete insipidi. Cercate di darvi una bella scrollata e confidatevi con una persona comprensiva. Tenetevi alla larga da coloro che sanno solo sputare inutili sentenze.

Cancro - Giornata che potrebbe partire con qualche incombenza di troppo ma riuscirete a cavarvela egregiamente grazie al supporto lunare.

Dovrete prendere una decisione, ma a volte nella vita bisogna pur correre dei rischi altrimenti si resta impantananti in una fase di stasi. Date una smossa alla vostra quotidianità attraverso dei minuscoli ma significativi cambiamenti. Soldi in entrata. Qualcuno si recherà a fare la spesa e finirà per comprare anche dei prodotti superflui!

Oroscopo, la giornata dal Leone allo Scorpione

Leone - L’estate vi ha portato un po’ di respiro ed avete messo in stand-by alcune questioni. Avrete un po’ di lavoro da sbrigare in queste 24 ore, ma potrete anche farvi dare una mano. Non siete dei robot, perciò non portatevi all’esaurimento. Qualcuno potrebbe riferirvi qualcosa di importante, prestate attenzione.

Vergine - Si recupera in queste 24 ore. Dopo alcune giornate fuori fase, finalmente vi sentirete carichi di sprint. Le previsioni astrologiche dicono che il resto della settimana sarà più che buono. Avrete modo di chiudere un certo affare o una pratica. Qualcuno uscirà per fare la spesa o per recarsi in banca/posta. Sono previste uscite di denaro, ma cercate di non esagerare cedendo alle tentazioni.

Bilancia - Chi lavora sarà piuttosto affaccendato. Prossimamente ci saranno dei nuovi cambiamenti da sostenere e che riguarderanno la situazione generale. Coloro che hanno perso qualcuno di importante si ritroveranno a pensare a quella persona nell’arco della giornata. Chi cerca trova: le occasioni migliori le troverete soltanto se vi darete da fare.

Scorpione - Attenzione al traffico e ai ritardi, si prospettano 24 ore incandescenti per via della Luna in Cancro che mette a dura prova alcuni animi. Qualcuno vi farà arrabbiare, ma cercate di contare fino a 10 prima di aprire bocca. Quando si è nervosi si rischia di dire cose che non si pensano affatto.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Giornata da dedicare al vostro benessere, ultimamente vi state alimentando male.

Sfruttate la giornata per fare una bella pulizia all’interno della dispensa, magari buttando via i cibi nocivi e scaduti per fare spazio agli alimenti più nutrienti. Prendetevi cura di voi stessi.

Capricorno - Se qualcosa dovrà andare storto, allora lo farà e voi ci andrete di mezzo. La Luna in Cancro non vi sarà affatto favorevole e vi confonderà le idee. La giornata partirà con qualche intoppo, forse un ritardo dei mezzi pubblici o un imprevisto lavorativo o famigliare. Gli ultimi mesi vi sono serviti per riprendere in mano la vostra vita che è stata ‘sospesa’ per molto tempo.

Acquario - Occhio a non eccedere con la caffeina, altrimenti in nottata avrete serie difficoltà a prendere sonno. State vivendo un periodo altalenante e siete un po’ scettici.

Un romanzo rilassante vi saprà far viaggiare con la mente, facendovi provare tante di quelle emozioni che difficilmente si riescono a provare di questi tempi. I single sono interessati a qualcuno di particolare.

Pesci - Da un po’ di tempo delle cose non stanno andando nel verso giusto, le stelle parlano di difficoltà spinose che vi tormentano. Ad ogni modo, questo mercoledì si presenta tranquillo. Finalmente avrete un po' di tregua. Prossimamente vi risolleverete grazie ad una ventata di buone notizie e opportunità che busseranno alla vostra porta. L’amore di coppia vivrà attimi intensi. Confidatevi con una persona cara, vi sarà di aiuto.

Classifica del giorno

Cancro 1°

Pesci 2°

Leone 3°

Vergine 4°

Sagittario 5°

Bilancia 6°

Acquario 7°

Scorpione 8°

Ariete 9°

Toro 10°

Gemelli 11°

Capricorno 12°