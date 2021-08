Le previsioni zodiacali di sabato 7 agosto 2021 è pronto a fare previsioni e dare consigli, in primis svelando come potrebbe essere il prossimo inizio di weekend. Sotto analisi in questa sede, gli ultimi sei segni dello zodiaco. Dunque, attenzione rivolta esclusivamente verso Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: dunque, cosa riserveranno le stelle in questo finale di settimana? L'Astrologia di sabato svela un evento astrologico speciale: l'arrivo della Luna in Leone, pronta a semplificare i rapporti affettivi, in primis l'amore.

Dunque, buone notizie dagli astri specialmente in un settore delicato come quello dell'amore: per l'occasione, saranno i simpatici amici nativi in Bilancia e Acquario ad essere favoriti con cinque stelle in classifica. Ad avere nel contesto qualche difficoltà potrebbero essere gli amici nativi del Sagittario o del Capricorno, valutati rispettivamente come "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 7 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 7 agosto

Bilancia: ★★★★★. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi, questo sabato 7 agosto sarà perfetto per mettere in campo qualsiasi cosa.

In amore, il finale di questa settimana non riserverà sorprese: i momenti belli vi vedranno pimpanti e ben disposti nei confronti del partner, a sua volta però non sempre all'altezza del vostro umore. A fare la differenza, la sua innata propensione ad essere geloso/a: siate pazienti e sopportate, in fondo il vostro è un rapporto che vale.

Single, finirà quell'antipatica confusione mentale ed emotiva: nuove possibilità fioriranno letteralmente attorno a voi, regalando sensazioni uniche mai provate. Nel comparto lavoro, urgerà sfoderare tutta la propria abilità dialettica: ok alle collaborazioni di gruppo.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano l'arrivo una giornata decisamente poco interessante, che però di buono avrà la quasi assenza di momenti brutti o di difficile disbrigo.

Per i sentimenti, i rapporti vivranno alcuni momenti impegnativi: date spazio a tutte quelle situazioni in cui vi sentirete a maggior agio, cercando di cogliere il meglio da una giornata tutta da interpretare. In buona evidenza il settore relativo agli approcci affettivi, con particolare riferimento alle amicizie recenti: la compagnia di un buona amicizia spesso risulta la migliore delle medicine. Single, qualcuno potrebbe ritrovare lo spirito giusto nel rapporto, sospirando finalmente un rinnovato equilibrio in amore. Nel lavoro, potreste vedere aprirsi prospettive discrete, interessanti per l'attività. Bene correggere un po' quel vostro modo di vedere le cose, troppo restrittivo.

Sagittario: ★★★.

Giornata decisamente "sottotono", senza per questo nulla togliere alla possibilità di poterla vivere in condizioni mediamente buone. L'oroscopo del 7 agosto al segno del Sagittario consiglia due modi di interagire con la realtà: cercare di assecondare le opinioni altrui e dare precedenza alle situazioni in cui siete sicuri del fatto vostro, stop! In amore, cercate di spendere meno energie possibili, eventualmente fosse, be', consideratele pure a fondo perduto! Qualcuno di voi, con recenti battibecchi alle spalle, potrebbe avere occasione per dimostrare tutte le proprie ragioni. Si consiglia di evitare nel modo più assoluto di esporsi in comportamenti avventati: a "giocare con il fuoco" sapete cosa si rischia, vero?

Single, l'Astrologia non nasconde qualche piccola preoccupazione: praticamente non sarà una giornata efficace per l'amore, relegando i vostri sogni più romantici a data da destinarsi. Nel lavoro, ultimamente ci state dando dentro di brutto! Il problema è che più vi date da fare e meno notate cambiamenti o risultati: perché?

Oroscopo e stelle del giorno 7 agosto

Capricorno: ★★. Partirà tutto in salita questo sabato d'inizio weekend? Domanda a cui nessuno potrà mai dare risposta sicura al 100%; ovviamente, l'unica possibilità ci è data dagli astri, positivi o negativi che siano. Il quadro, come avete sicuramente già intuito, non è tra i più rosei. In merito agli affetti, potrebbero arrivare desideri di libertà: come, già stufi dell'attuale relazione?

Se siete in cerca di "emozioni nuove", appaganti certamente, ma dalla durata di un fuoco di paglia, vi diciamo attenti! Potreste innescare un girotondo infinito di false illusioni, pronte a danneggiare in primis le persone a cui volete sinceramente bene, poi voi stessi. Single, il frangente, per il momento poco favorevole, imporrà di programmare per tempo alcune attività o azioni per voi molto importanti. Cercate di essere prudenti, facendo contare le cose concrete ed i fatti. Nel lavoro, la parola d'ordine dovrà essere "dinamicità": il vostro è un momento delicato, prima o poi dovrete fare i conti con un diverso modo di concepire le cose.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano una ripresa della positività generale.

La partenza di weekend sarà al massimo delle possibilità con la giornata pronta a portare non poche occasioni per rimettere in sesto alcune questioni in sospeso. In campo sentimentale, una situazione complicata potrebbe finalmente volgere a buon fine: questa è una fase molto delicata per voi, ma tutto dovrebbe andare secondo le vostre attese. In primo piano, ottimismo fiducia nel partner, pronti a favorire il rapporti con la dolce metà. Single, è quasi scontato che Cupido non se ne starà con le mani in mano, anzi, qualche freccia "galeotta" la scoccherà di certo. Comunque, se ambite a nuovi legamenti o a storie interessanti, cercate di aiutarlo prendendo un po' di iniziativa anche voi. Nel lavoro, novità con occasioni anche abbastanza utili ma non certamente affidabili sul lungo termine.

Il consiglio: preparatevi ad accettare nuove ipotesi lavorative.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 7 agosto, senza girarci inutilmente attorno, preannuncia che risulterà al limite della buona positività il periodo, diciamo un pelino sotto la giornata considerata ottima. In amore l’intesa fisica, ma soprattutto il fattore emotivo posto in essere tra voi e la dolce metà, non sarà tra le migliori facendo registrare tra voi un, seppur leggero, calo di interesse. Vista la poca disponibilità da parte degli astri, si consiglia di prestare maggior attenzione al partner, specialmente a certe esigenze a volte un po' velate, tipo "vorrei ma non chiedo". Importante, sarà il riuscire a dare seguito a certi sguardi, imparando a capire non dalla voce, bensì dagli occhi.

Parlando di ancora single forse qualcuno di voi avrà qualcosa di importante da ridire: siate sinceri e diretti, evitando di girarci attorno senza ricorrere ad antipatici sotterfugi. Nel lavoro intanto ci vorrebbe maggior coraggio da parte vostra, anche se gli stimoli sono pochi e di difficile interpretazione. Iniziate pure a guardare più lontano del vostro naso...

Classifica oroscopo del 7 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 7 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza questo sabato l'arrivo ella Luna in Leone: l'Astro della Terra si prepara a regalare ottime opportunità da sfruttare in campo amoroso e sentimentale in generale, ovviamente non per tutti i segni.

Ansiosi di sapere chi potrà contare sul prezioso aiuto della "Musa dei poeti"?. Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 7 agosto: