In arrivo un nuovo fine settimana di agosto. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di venerdì 6 agosto 2021 con amore, salute e lavoro per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello salutare questo è un periodo di recupero, nuove possibilità riguardano anche la sfera professionale, dove sarà possibile ottenere nuovi vantaggi. In campo sentimentale potrete vivere le vostre emozioni con maggiore intensità.

Toro: vi sentite stanchi, in campo lavorativo è possibile che sorgano dei cambiamenti. I single del segno potranno fare degli incontri, sarà meglio lasciarsi andare.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di venerdì 6 agosto sarà caratterizzata da complicazioni a livello amoroso. Possibili rallentamenti riguardano invece il lato professionale.

Cancro: presto potrete ottenere le gratifiche che attendete a livello lavorativo. In amore non mancheranno delle belle emozioni, potrete avvicinarvi al partner se negli ultimi tempi avete vissuto dei momenti di difficoltà.

Leone: in amore è un momento di ripresa, soprattutto nel fine settimana quando la luna sarà favorevole. In campo lavorativo potrete trovare le soluzioni per risolvere delle problematiche che vi disturbano negli ultimi tempi.

Vergine: in amore sarà possibile vivere delle belle sensazioni, chi ha vissuto delle difficoltà potrà vivere un momento di ripresa.

Soluzioni anche per il lato lavorativo, anche se potreste sentirvi nervosi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro potrete fare delle scelte interessanti, per portare avanti progetti innovativi. In amore con la luna contraria cercate di prestare attenzione alle vostre azioni.

Scorpione: periodo interessante per quel che riguarda il lato amoroso, cielo favorevole.

In campo lavorativo prima di prendere delle decisioni importanti sarà meglio riflettere.

Sagittario: vi sentite ottimisti in campo amoroso, nonostante sia un periodo complesso. Nel lavoro potrete godere di buone opportunità, sarà meglio valutarle.

Capricorno: con la luna in opposizione i nati sotto questo particolare segno in questa giornata potrebbero non riuscire a gestire al meglio alcune situazioni che si presenteranno.

Nel lavoro alcune collaborazioni potranno essere rivalutate.

Acquario: vi sentite nervosi, possibili agitazioni vi riguarderanno in campo amoroso per l'intero fine settimana. Per quel che riguarda il campo professionale avete voglia di fare cose nuove.

Pesci: con la luna favorevole sarà possibile evitare delle discussioni con il partner, nonostante il vostro nervosismo. In campo lavorativo possibili preoccupazioni.