L'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 agosto 2021 è pronto a mettere sul piatto della bilancia come saranno i prossimi sette giorni in calendario. Al centro di tutto c'è l'Astrologia, nel frangente imperniata sulla prima settimana del mese di agosto. Come sempre a dettar legge, facendo la differenza tra positività e negatività, nel periodo sono le effemeridi. Tra i segni migliori senz'altro Gemelli (voto 10) e a seguire tutti gli altri. Non troppo positivo il frangente per gli amici della Vergine (voto 5), segno sottoposto a svariati alti e bassi generati da pianeti dissonanti verso il segno.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni zodiacali da lunedì a domenica, come da prassi dopo aver dato voce in capitolo agli imminenti transiti della Luna nei segni interessati.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima d'intavolare il discorso sulle nuove previsioni dell'oroscopo della settimana analizzando il periodo da lunedì 2 a domenica 8 agosto, ci preme mettere in chiaro quali saranno i prossimi spostamenti dell'astro terrestre. Complessivamente saranno in tutto tre tappe in programma dalla Luna. Il primo transito sarà quello relativo alla Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria lunedì 2 agosto a partire dalle ore 10:45. La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo stop mercoledì 4 agosto alle ore 23:17, dove osserveremo la bella figura astrologica della Luna in Cancro.

La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Leone prevista per sabato 7 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Si preannuncia una settimana discreta, semplice, ma tutto sommato sufficientemente positiva. Le previsioni zodiacali vedono lineare sia la parte iniziale che la parte finale del periodo.

Invece interessata dal "sottotono" la sola giornata di venerdì, mentre valutato con il "ko" il sabato d'inizio weekend. Potrebbero esserci dei lievi contrasti in famiglia, non trinceratevi però nel silenzio, ma cercate di risolverli subito. In questi giorni avete certamente bisogno di rilassarvi un po’ per affrontare al meglio una seconda parte dell'anno che si preannuncia impegnativa e abbastanza intensa, ma anche ricca di bei traguardi da raggiungere.

Le stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 2 e mercoledì 4;

★★★★ martedì 3, giovedì 5 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 agosto;

★★ sabato 7 agosto.

♉ Toro: voto 6. L'oroscopo della settimana ha messo in preventivo un periodo decisamente in linea con la sufficienza. Infatti, questo lasso temporale coincidente con la prima settimana di agosto vedrà al massimo solo due giornate positive, lunedì e martedì; le restanti saranno da navigare a vista. Mettete anche in conto qualche piccolo contrasto con una persona che negli ultimi tempi è stata, per voi, fonte di malessere. Se necessario tagliate il "ramo secco": non ha senso insistere quando non c’è più nulla da fare. Lasciate passare un po’ di tempo, poi si vedrà come regolarsi.

In tanti avete ancora qualche questione lavorativa da affrontare e alcuni problemi da risolvere, che riguardano anche direttamente le vostre finanze. Nonostante la poca voglia, cercate di dare il massimo.

Il resoconto finale espresso dalle stelline:

★★★★★ lunedì 2 e martedì 3;

★★★★ venerdì 6, sabato 7 e domenica 8;

★★★ mercoledì 4 agosto;

★★ giovedì 5 agosto.

♊ Gemelli: voto 10. Settimana spettacolare per voi nativi, sia in amore che sul lavoro. L'ingresso della Luna in arrivo nel segno lunedì 2 agosto sarà la vostra arma vincente, ovviamente da sfruttare non solo in campo sentimentale, ma in ogni situazione. Dunque preparatevi a godere di sette giorni positivi, allegri e rilassanti, anche se non mancherà qualche piccolo imprevisto, nulla di che.

A darvi sostegno sarà la compagnia giusta, dunque tutto il resto passa in secondo piano. E poi in tanti avete intenzione di assaporare fino alla fine le gioie di questa calda estate e da buoni Gemelli non vi lascerete influenzare da niente e nessuno!

Le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 2 agosto (Luna nel segno);

lunedì 2 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 3, giovedì 5 e sabato 7;

★★★★ mercoledì 4, venerdì 6 e domenica 8.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti. Alla grande l'amore, merito dell'arrivo della Luna nel segno mercoledì 4 agosto. Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, l'arrivo dell'Astro d'Argento nel comparto potrebbe cambiare (in meglio!) molte delle carte attualmente in tavola a quelle coppie con problemi rilevanti all'attivo.

Finalmente arriva il momento giusto per sciogliere alcuni nodi riguardanti sia la vita privata che quella professionale: molte cose andranno al loro posto e potrete finalmente non pensarci più. Ciò sarà possibile anche grazie all’intervento di una persona che vi vuole un bene sincero e vi stima molto.

I giorni nei quali è indicato agire:

Top del giorno mercoledì 4 agosto (Luna nel segno);

mercoledì 4 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 5, venerdì 6 e domenica 8;

★★★★ martedì 3 e sabato 7;

★★★ lunedì 2 agosto.

♌ Leone: voto 8. Settimana sicuramente molto promettente in primis nei confronti dei sentimenti, grazie all'arrivo della Luna nel segno, e poi anche nelle attività quotidiane. L'amore in coppia promette bene, ma solo dopo qualche chiarimento.

Il dialogo con la persona amata sarà sincero e profondo. Mettete pure da parte eventuali perplessità e lasciatevi trasportare dalla forza del cuore. Diciamo pure che le cose nel complesso non vanno male; c’è, però, il rischio che qualche situazione imprevista vi faccia innervosire a causa di alcune idee troppo diverse dalle vostre. Non cedete, ma scegliete la via del dialogo e della diplomazia. La parte finale della settimana andrà bene, meglio di quanto possiate immaginare.

Il quadro complessivo esposto dalle stelline di competenza del segno:

Top del giorno sabato 7 agosto (Luna nel segno);

sabato 7 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 5, venerdì 6 e domenica 8;

★★★★ mercoledì 4 agosto;

★★★ martedì 3 agosto;

★★ lunedì 2 agosto.

♍ Vergine: voto 5.

Per voi del segno non è troppo positivo il periodo. Tra le giornate migliori in assoluto le stelle mettono in primo piano la giornata di mercoledì, per voi al "top" con cinque stelle: sarete incentivati nel fare progetti di utilità comune. In campo affettivo, intanto, se avete un legame duraturo le stelle vi regaleranno pace e serenità e vi incoraggeranno a fare promesse d'amore. L'oroscopo della settimana 2-8 agosto prevede un po’ d'inquietudine addosso: spesso guardate al tempo che passa con la voglia di fare mille cose e con mille desideri in testa. Cercate di calmarvi e rilassarvi un po’, chiamate a raccolta le persone più care e staccate la spina.

La situazione completa relativa alle stelle, giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 4 agosto;

★★★★ lunedì 2, martedì 3 e giovedì 5;

★★★ venerdì 6 e sabato 7;

★★ domenica 8 agosto.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale valida per tutti i dodici segni.