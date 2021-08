Le previsioni zodiacali di sabato 7 agosto è pronto a dare un senso al prossimo avvio di weekend, mettendo di fatto nero su bianco quanto estrapolato dalle stelle. In primo piano, sotto stretta sorveglianza degli astri, i primi sei segni interessanti la sfera dello zodiaco. Parliamo ovviamente di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Intanto l'Astrologia di sabato annuncia il transito della Luna in Leone prevista proprio in questo sabato di fine settimana. Il periodo vedrà in ottima forma, come certamente avrete già immaginato, coloro nativi dei Gemelli, favoriti soprattutto in campo amoroso con affetti e sentimenti in primissimo piano.

Il periodo sotto esame sarà benevolo o quasi del tutto positivo, anche per i nati in Toro e Cancro, supportati abbastanza da stelle amiche su molti i fronti. Invece sia Vergine che Ariete saranno costretti, volenti o nolenti, ad attendere tempi migliori.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 7 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 7 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 7 agosto al segno dell'Ariete preannuncia una giornata in maggioranza da "ko", senza dubbi o ripensamenti.

Vista la pessima situazione astrale attualmente in atto nei vostri confronti, il consiglio soprattutto in amore è di cercare di gestire al meglio la gelosia nel rapporto di coppia. Se non altro perché vi potrebbe mostrare delle ombre dove in realtà splende un sole puro e sincero. Date la priorità al dialogo con il vostro partner, senza lanciare accuse ingiustificate, perché alla fine potreste pentirvene davvero.

Single, qualche nube minaccerà alcune vostre relazioni interpersonali, quindi non intestarditevi a voler conquistare le attenzioni di una persona probabilmente superficiale, che non vi considera: chi non vi apprezza non vi merita! Cercate invece di ristabilire armonia tra mente e corpo attraverso esercizi di respirazione uniti ad una passeggiata rilassante, magari al mare.

Nel lavoro, nulla di speciale e problematico, se non una caterva di lavoro da sbrigare entro fine giornata. Questo vi manda in fibrillazione al solo pensarci.

Toro: ★★★★. La giornata del 7 agosto sarà in generale incamminata verso una quasi totale "calma piatta". In base a quanto restituito dalle attuali previsioni, in campo sentimentale grazie a Venere in aspetto armonico (trigono a Urano), vi sentirete bene e con tanta voglia di estate o di superare certi vostri limiti. Se desiderate essere liberi comportatevi come tali e non aspettate dagli altri il permesso per vivere la vostra vita in modo intenso: vedrete che tutto sarà perfetto. Tutto dovrà essere conquistato e poi mantenuto con pazienza, rispetto e continuità: potreste avere momenti anche da incorniciare, il problema sarà il riuscire a inquadrarli al momento opportuno.

Single, questo sabato sarà una buona giornata per concedersi uno svago extra, magari che possa rimettervi in pace con il mondo. Dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni sappiate approfittare, anche per cambiare qualcosina al vostro look, senza tuttavia esagerare! Nel lavoro, fate tesoro di ciò che avete e apprezzatelo e se non siete contenti, datevi da fare.

Gemelli: ★★★★★. Inizio weekend spettacolare, probabilmente vivrete un sabato 7 agosto in ottima forma e certamente tra i migliori di questo inizio mese. Le migliori possibilità arriveranno nei comparti interessanti sentimenti e affini: se nei giorni scorsi siete stati in confusione oppure frastornati per "x" motivi, questo sabato la tendenza potrebbe invertirsi.

In amore, in questo periodo il rapporto con il partner è contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità: il sostegno che vi offrirà sarà incondizionato e questo renderà migliori le vostre giornate. I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano perché quello che volete è vivere pienamente questo momento in serenità e massima complicità. Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato, anzi brillerà e questa potrebbe essere la giornata ideale per fare nuovi incontri. Pronti ad avviare qualche progetto che tenevate nascosto in un cassetto? Non abbiate paura del giudizio altrui, perché la stima nei vostri confronti non conosce confini. In ambito lavorativo, invece, se avete qualcosa in mente, è giunto il momento di farsi avanti e gettare le basi ad un nuovo percorso.

Oroscopo e stelle di sabato 7 agosto

Cancro: ★★★★. Giornata prevista nella norma, comunque con sprazzi per occasioni veramente brillanti ed altrettante da tenere sotto osservazione. Per i sentimenti, potrebbe essere un buon momento per chiedere al partner qualcosa o avviare un progetto per il futuro della coppia, perché adesso vi ascolterà di certo. Mantenete viva la relazione con coccole, romanticismi e tante dimostrazioni di affetto. Sapete bene che le vostre esigenze e quelle del partner combaciano perfettamente: la sintonia sarà perfetta e non potete chiedere di meglio per essere felici insieme. Single, date un volto nuovo alle abitudini che regolano la vostra vita affettiva per conquistare una dimensione sentimentale più ariosa e leggera, quindi anche più soddisfacente.

In campo professionale gli astri promettono cambiamenti ma vi chiedono anche un serio impegno. Questo è il momento di consolidare la vostra posizione, magari portando a termine gli attuali lavori in corso.

Leone: 'top del giorno'. Secondo quanto analizzato nel nostro oroscopo giornaliero, sabato sarà per voi pieno e positivo. A dare qualcosa in più, rispetto agli altri pianeti, sarà l'arrivo della Luna nel segno, splendidamente vitale e pronta a portare quel qualcosa in più che vi mancava. In amore, un fantastico quadro astrale stimolerà la vostra fantasia e la voglia di impegnarvi a fondo per ottenere quanto vi sta a cuore. Così, con il rianimarsi delle emozioni, aumenterà il vostro fascino e la vostra passionalità, risvegliando l'interesse del partner certamente pronto a regalarvi una magnifica serata.

Single, grazie alla Luna favorevole che rischiarerà l'orizzonte, vedrete più chiaro anche in voi stessi e nei vostri sentimenti: se vi piace qualcuno, col relax e l'ambiente giusto approfondirete l'intesa, invece se siete cuori solitari flirtate qua e là, privilegiando comunque l'amicizia rispetto all'amore. Nel lavoro, sabato super, con la Luna nel segno che lo vivacizzerà con incontri e novità. La fantasia sarà il vostro fiore all'occhiello: avrete idee originalissime e saprete elaborare in modo personale anche quelle altrui.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 7 agosto, predice una giornata decisamente incamminata verso un non proprio gradito "sottotono". In campo sentimentale, il giorno propone qualche piccola turbolenza nella sfera affettiva con qualche alto e basso che, però, potrebbero avere la funzione di tenere desto l'interesse e l'attenzione reciproca con il partner.

In generale comunque quasi nulla da sperare: avrete pochissime novità da sfruttare, ma quello che potrebbe mancare sarà la voglia o l'entusiasmo capace di buttare in situazioni nuove. Single, nonostante i dispetti di alcuni pianeti potrete sempre contare su un temperamento euforico e abbastanza ottimista, oltre che sull'appoggio delle stelle che vi suggeriranno mosse adeguate al momento opportuno. Non fermatevi alle apparenze, non è nel vostro stile; cercate di privilegiare la sostanza e riempite il vostro cuore di amore. Nel lavoro, se i risultati attesi da settimane sono ancora scarsi (cosa strana, ma tutto può essere) non dovete essere pessimisti. I prossimi giorni saranno sicuramente adatti per iniziare quel vostro processo di trasformazione atteso da tempo.

