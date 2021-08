Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 agosto, i nati sotto il segno dei Gemelli avranno un calo. Cancro e Sagittario, invece, saranno segni in grande forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: gli ultimi giorni sono stati piuttosto produttivi, tuttavia, questa domenica si prospetta fiacca. Le stelle evidenziano un po' di stanchezza. Cercate di non strafare e di non esigere troppo da voi stessi.

11° in classifica Acquario: l'Oroscopo del giorno 8 agosto denota una giornata un po' agitata. Specie la mattinata potrebbe procedere in modo piuttosto movimentato.

A partire dal pomeriggio, invece, ci sarà qualche momento di relax in compagnia delle persone care.

10° in classifica Bilancia: in questo periodo siete molto protettivi e tenderete a difendere con le unghie e con i denti tutto ciò che vi appartiene. Attenti, però, a non essere troppo invadenti e possessivi, specie nelle relazioni di coppia.

9° in classifica Ariete: la domenica sarà piuttosto fiacca. Rilassatevi il più possibile perché vi aspetta una settimana piuttosto intensa. Se non volete problemi, meglio risolvere entro martedì le scadenze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: mantenete la calma in famiglia. Se ci sono stati dei turbamenti con una persona cara, meglio lasciare sbollire la situazione e riparlarne la prossima settimana.

Cercate di essere più pazienti.

7° in classifica Pesci: state attenti ai nati sotto i segni d'acqua. In questo periodo potrebbero esserci dei disguidi alquanto sgradevoli che potrebbero portare un po' di malumori. Tutto si risolverà in poco tempo.

6° in classifica Capricorno: buoni i legami sentimentali duraturi. L'oroscopo dell'8 agosto, però, vi esorta a mantenere la calma per quanto riguarda i rapporti appena nati.

Meglio non essere troppo frettolosi.

5° in classifica Scorpione: la Luna in aspetto favorevole agevola le relazioni di coppia. Se in questi giorni è accaduto qualcosa che ha turbato la vostra quiete, d'ora in poi potrete ritrovare il sorriso.

Oroscopo 8 agosto primi segni

4° in classifica Leone: oggi potrete risolvere delle questioni in sospeso.

La domenica, si sa, è fatta per riposare, tuttavia, voi vi sentite molto propositivi, pertanto, difficilmente riuscirete a stare fermi.

3° in classifica Vergine: l'oroscopo del giorno 8 agosto è molto intrigante per l'amore. Ci sono delle novità all'orizzonte ma dovete cercare di essere più audaci. Ricordate che chi si ferma è perduto.

2° in classifica Sagittario: le stelle vi sorridono, come si suol dire. Cercate di approfittare di questo momento di positività per concentrarvi su tutte quelle attività che, solitamente, vi annoiate a fare.

1° in classifica Cancro: attenzione alle emozioni forti. In questo periodo sono favoriti i nuovi incontri. Se sarete abili potreste riuscire ad ottenere dei risultati ampiamente soddisfacenti su più fronti.