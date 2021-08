La prima settimana del mese di agosto è ormai giunta praticamente al suo termine e si prepara a lasciare il posto a quella che porterà al Ferragosto.

L'Oroscopo da lunedì 9 fino a domenica 15 agosto anticipa l'arrivo di momenti indimenticabili e speciali per i nati sotto al segno della Bilancia e un'ondata di energia positiva e fortuna per il Capricorno. A godere di una nota di positività sembra per essere anche il segno della Vergine, mentre chi gode dell'influenza dell'Ariete si ritroverà a dover affrontare i prossimi giorni con qualche astro in opposizione, ma non sarà assolutamente un periodo del tutto buio.

Nonostante qualche piccolo intoppo e qualche rallentamento, quasi tutti i segni zodiacali avranno modo di godersi nel migliore dei modi questa parte centrale di agosto.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, questa che sta per sopraggiungere non sarà una settimana molto fortunata per il segno zodiacale in questione. A causa dell'opposizione di alcuni astri, potrebbero esserci rallentamenti in ambito lavorativo e qualche ritardo con i pagamenti, ma nonostante questo si avrà modo di godere di attimi emozionanti e felici. La compagnia delle persone giuste aiuterà nella risoluzione dei vari problemi ed il carisma di cui si è in possesso renderà semplice far sorridere anche il prossimo.

Toro - l'oroscopo di questa seconda settimana del mese di agosto preannuncia l'arrivo di giornate interessanti e di notizie in grado di rallegrare il periodo in questione senza troppi giri di parole. Riuscire a prendere una decisione immediata non sarà semplice, ma qualunque sia la strada scelta non potrà portare ad altro che ad un miglioramento dell'aspetto economico della vita e non solo.

In alcuni casi risulterà opportuno consultarsi con le persone care ed affidate.

Gemelli - non tutti gli astri sembrano essere intenzionati a donare il proprio favore al segno dei Gemelli ed è proprio questo il motivo per il quale la settimana in questione non sarà così semplice da affrontare. La vicinanza della Luna, oltre che dei propri familiari, donerà la forza e l'aiuto necessario per superare le varie avversità che si presenteranno lungo il cammino.

Attenzione, quindi, a non strafare.

Cancro - Anche il Cancro sembra rientrare tra i segni zodiacali maggiormente fortunati del periodo in questione. La nuova settimana del mese di agosto, che da da lunedì 9 a domenica 15, risulta essere tra le più fortunate. Non sarà quindi difficile riallacciare i rapporti con le persone care e godere di attimi magici ed indimenticabili con loro, così come ci si potrà organizzare per trascorrere del tempo in compagnia della propria famiglia.

Leone - con la Luna a favore si avrà la possibilità di recuperare il tempo perso nei giorni precedenti alla nuova settimana, ma nonostante l'apparente fortuna e produttività, l'oroscopo consiglia di fare molta attenzione all'avvicinamento di weekend.

Durante questi ultimi giorni, infatti, anche la Luna potrebbe cambiare la propria posizione ed agire diversamente nei confronti del Leone.

Vergine - l'oroscopo della seconda settimana di agosto preannuncia l'arrivo di giornate interessanti e non poco fortunate. Chi ha deciso di organizzare una piccola vacanza fuori città non ha potuto scegliere periodo migliore di questo. Grazie alla compagnia di persone fantastiche ed alla vicinanza della famiglia si avrà la possibilità di rendere uniche le prossime giornate, non solo per sé stessi, ma per tutta la comitiva. Attenzione alla vicinanza di Venere: qualche fiamma d'amore potrebbe accendere un vero e proprio falò.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la fortuna non sembra avere la minima intenzione di abbandonare il segno zodiacale in questione.

Con giornate intrise di positività, la Bilancia ed i vari suoi nativi avranno la possibilità di imbattersi in occasioni uniche ed indimenticabili, in grado di portare maggiore luminosità nel periodo in questione e nel futuro. Qualche proposta lavorativa potrebbe mettere in discussione l'occupazione attuale e rallegrarvi ugualmente le giornate. Chiedere consiglio alle persone care non è di certo un errore.

Scorpione - se nel corso delle giornate appena trascorse non si è riusciti a trovare un punto di comune accordo con il partner, grazie alla nascita della nuova settimana si avrà modo di ristabilire quell'equilibrio che si credeva essere andato perso tra le varie discussioni. L'oroscopo di questa settimana prevede l'arrivo di momenti indimenticabili da trascorrere in compagnia del partner.

Sagittario - con Mercurio in allontanamento, la settimana non sarà tra le migliori, ma grazie all'influenza positiva della Luna si avrà la possibilità di godersi al meglio quei pochi attimi di serenità in compagnia del partner e delle persone amate. Meglio non osservare in maniera puntigliosa il lavoro e i vari collaboratori per non rischiare di perdersi i momenti migliori del periodo in questione. L'oroscopo non sembra preannunciare negatività in ambito relazionale e sentimentale.

Capricorno - l'oroscopo di questa nuova settimana di agosto prevede l'arrivo di momenti interessanti anche per il segno del Capricorno, con giornate intrise di fortuna e di momenti a dir poco magici. Se si ha in mente la volontà di investire in qualcosa di produttivo, questo è decisamente il momento migliore, grazie soprattutto al favore della maggior parte degli astri che non permetterà alla negatività di avvicinarsi al segno in questione.

Acquario - la settimana potrebbe non iniziare nel migliore dei modi e qualche piccolo rallentamento potrebbe portare alla nascita di preoccupazioni futili. Con l'avvicinarsi del weekend, invece, le energie torneranno a stabilizzarsi e si avrà la possibilità di riprendersi da eventuali situazioni poco piacevoli. Riuscire a ritagliare attimi positivi in compagnia delle persone amate potrebbe non essere una cattiva idea.

Pesci - con Mercurio in opposizione, il segno dei Pesci si troverà costretto ad affrontare le prossime giornate con poca energia e con scarso entusiasmo. Riuscire ad arrivare al weekend, secondo l'oroscopo, non sarà così semplice: spesso e volentieri ci si dovrà affidare alle premure delle persone amate per potersi trascinare fino al termine della settimana. Non resta quindi che stringere i denti ed attendere l'arrivo di periodi migliori.