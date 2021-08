L'Oroscopo di sabato 7 agosto è pronto a rivelare come sarà la giornata di partenza di questo weekend. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Pronti a scoprire come saranno le stelle del fine settimana? In amore per qualcuno non sarà una giornata esaltante anche se per altri non mancheranno comunque incontri piacevoli. Nel lavoro molto dipende da quello che state facendo: al momento non si registrano grandi cambiamenti, eccetto piccole novità per quei segni indicati a massima positività.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in congiunzione a Luna e Mercurio in Leone;

Luna in Leone in opposizione a Plutone;

Venere in Vergine in trigono a Urano;

Nettuno in Pesci in opposizione a Venere;

Saturno in Acquario in opposizione al Sole;

Marte in Vergine in opposizione a Giove.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 7 agosto.

Previsioni zodiacali del 7 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Siete di buonumore e avete tanta voglia di trascorrere un po’ di tempo in piacevole compagnia. Gli amici aspettano solo un vostro cenno. Anche se il lavoro vi concede poco tempo libero, troverete comunque il modo per divagarvi un po’. Nel frangente ottime le chance per avviare un progetto entusiasmante, che vi farà conoscere persone interessanti.

Puntate sulla dialettica, la vostra arma vincente. In amore, grazie al sostegno di Venere in Vergine, vi sentite in forma, seducenti e affascinanti. Intesa serena con il partner, successo nei nuovi approcci. Per la salute, ore e ore davanti al computer ed ecco che si ripresentano le solite e fastidiose tensioni muscolari. Rilassatevi con un bagno serale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Toro - L’oroscopo del 7 agosto al segno del Toro preannuncia possibili contrattempi sul lavoro, superati rapidamente grazie ad un chiarimento con un collega. Così potete concedervi un po’ di meritato riposo. Magari trascorrendo qualche ora in compagnia della vostra famiglia, cui di solito preferite gli amici. Se non saprete gestire con la necessaria prontezza le situazioni critiche, forse sarebbe il caso di farsi consigliare da persone un po' più esperte di voi.

In amore, le recenti tensioni professionali potrebbero spegnere il vostro sorriso. Col partner dimenticate tutto l'ambaradan o finirete col rovinarvi la giornata. Per la salute, ritmi intensi e frequenti contrarietà sollecitano oltremisura il vostro sistema nervoso. Possibili nervosismi dovuti allo stress.

Gemelli - Istinto e intelligenza si fondono in un brillante abbraccio, favorendo i settori della vita maggiormente legati alla normale quotidianità. Tanta buona volontà e ottima predisposizione in tutto è merito dell’eccellente aspetto della Luna, in perfetto accordo anche con Urano. Nel lavoro, da una semplice chiacchierata con un amico potrebbe emergere l’idea per un’iniziativa che ha ottime probabilità di andare a buon fine.

In amore invece, cercate di rilassarvi e di coltivare uno stato d’animo più positivo. Solo così riuscirete a superare le attuali tensioni di coppia. Per la salute, se accusate qualche problema di natura psicologica, provate a risolverlo con un rimedio naturale e molto efficace: una buona dormita e solo pensieri positivi!

Cancro - In arrivo piacevoli novità, tutte da prendere in considerazione. Al lavoro, fatevi pure avanti con le vostre richieste, visto che tentar non nuoce. Una questione personale rimasta in sospeso da troppo tempo richiede un’immediata definizione. Chi non risica non rosica dice il saggio, perciò date il via libera alla vostra inesauribile iniziativa personale e fatevi strada in un settore ancora inesplorato.

In amore, fascino e simpatia non vi mancano e siete molto aperti ai nuovi incontri. Forse un po’ troppo, dal punto di vista del partner. Per la salute, l’ottimismo si fa strada grazie al bellissimo trigono Venere-Plutone. Dedicatevi con slancio a ciò che vi piace e vi fa star bene.

Oroscopo e consigli delle stelle del 7 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - La situazione economica è molto buona: vi permette di non posticipare desideri e progetti. Anzi, vi offrirà l’opportunità di fare qualche spesa in più! Per rendere più piacevole qualsiasi attività, operate in gruppo: l’unione fa la forza e allontana la noia. In ambito lavorativo Marte opposto a Giove rema contro, ma la vostra ambizione non si ferma davanti a nulla.

Se vi siete posti un obiettivo, lo centrerete. In amore cercate di modificare il vostro atteggiamento nei confronti del partner. Dovete tenere in maggiore considerazione le esigenze della vita a due. Per la salute, l’umore è buono, siete ottimisti e guardate con fiducia al futuro. Eventuali lievi disturbi saranno presto risolti con rimedi naturali.

Vergine - Impegnativa la partenza del weekend che non comincia bene. La causa: la Luna disarmonica, per di più opposta a Giove e Plutone, che fa desiderare l’impossibile. Accontentarsi è un verbo di facile comprensione per tutti, ma non per voi. Miglioramento dell’umore in serata. Nel lavoro meglio non fare programmi per la prossima settimana, solo la prospettiva di rispettare gli orari vi fa sentire male.

Meno rigidi equivale a più sereni. In amore, naturale che vi sentiate inappagati, se perdete tempo a sognare la love story con il divo del grande schermo o la soubrette del varietà. Per il fisico, l'aspetto esteriore necessita di piccoli interventi o miglioramenti. Dedicare una parte del weekend ad attività da spendere per mantenere la buona forma, senza comunque esagerare.

Bilancia - Sarà per via della Luna in Leone, o forse dei giorni faticosi che ultimamente avete affrontato, fatto sta che avete voglia di starvene un po’ tranquilli. Malgrado il weekend, non ve la sentite di intavolare uscite non programmate o iniziative di altro genere. Nel lavoro, complice l’ottimo trigono di Urano su Venere, ponete la massima attenzione ai dettagli, risparmiando del preziosissimo tempo.

In amore, se la vostra storia è un po’ in crisi, per recuperare la complicità con la persona che amate dovete instaurare nuove modalità di rapporto. Per la salute, anche se capite che hanno ragione, non volete ammettere che i vostri familiari vi stanno dando dei consigli giusti sulla vostra salute.

Scorpione - Simpatici e brillanti, siete perfino disposti a sorvolare sulle divergenze a favore di un clima più sereno, cosa che non accadeva da tempo. La Luna in Leone vi mette nella condizione di spirito giusta per sdrammatizzare qualsivoglia problema. Nel lavoro invece tenderete a occupare la scena, ma lo farete con abilità, tanto che invece di infastidire, il vostro protagonismo sarà ben accetto.

In amore intanto, dopo qualche colpo mancato, la passione torna a sorridervi nelle vesti di un’avventura maliziosa, capitata per caso, senza muovere un passo. Per la salute, il senso di sicurezza e l’euforia che vi viene dalla Luna non deve farvi trascurare le regole del buonsenso e dell’equilibrio.

Astrologia di sabato 7 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Splendida giornata in cui il buonumore sembra farla da padrone, sebbene con dei “lunatici” come voi non si può mai sapere come andrà a finire! La Luna nel Leone vi regala intuizioni geniali alle quali però dovrete saper dare il giusto peso. Nel lavoro arriveranno brillanti intuizioni e una buona dose di creatività: vi guideranno nell’azione.

Il sostegno di chi lavora con voi contribuirà a caricarvi. In amore, Venere vi ignora e Marte rema contro, ma con la Luna che oggi accentua la vostra sensibilità sarà più facile abbandonarsi alla tenerezza. In ambito salutare intanto il buonumore non limita i suoi benefici effetti alla sfera affettiva e professionale, ma vi fa sentire in armonia anche con il corpo.

Capricorno - Sabato tranquillissimo, ritmi rallentati ma niente affatto noiosi: l’ideale per cominciare il weekend all’insegna di un rigenerante riposo. La serata sarà brillante, con la compagnia stuzzicante e maliziosa di Venere in trigono e di Nettuno in sestile a Plutone. Nel lavoro il solito tran tran, ma con un progetto in più: un’offerta irripetibile punta l’occhio sul mercato immobiliare.

È la casa dei vostri sogni? In amore la famiglia in primo piano: serenità e coppia affiatata; non potreste desiderare di meglio. O forse sì, se siete amanti del brivido e dell’avventura. Per la salute, le energie, con l’ingresso della Luna in Leone, sono in aumento, ma il perdurare della disarmonia di Marte consiglia comunque cautela.

Acquario - La Luna capricciosa in mattinata vi crea qualche complicazione, ma Venere e Urano in trigono garantiscono stabilità emotiva e amore. Le emozioni fluiscono, disorientano e confondono, ma sono una ricchezza, vi fanno sentire vivi. Nel lavoro, lo sfasamento a cui siete soggetti fortunatamente non provoca errori gravi, i riflessi sono pronti, la mente è vigile, centrata.

In amore, le incomprensioni nella coppia vanno e vengono, però mettete da parte dubbi infondati e la naturale diffidenza. Andrà tutto bene. Per la salute, accumulate energie e domani sarete di nuovo carichi e sulla cresta dell’onda. Non date troppo peso a un disturbo passeggero.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 7 agosto è pronto a scommettere che sono le chiacchiere degli altri che vi confondono le idee: sapete il fatto vostro, dunque perché preoccuparsi? Nel lavoro, avete buone intuizioni ma date troppo credito a persone cattive consigliere. Il tallone d’Achille come sempre è la superficialità, la scarsa serietà con cui affrontate ogni faccenda. Intanto tenete conto che i malintesi con i colleghi saranno all’ordine del giorno. Prima di sparare a zero, assicuratevi di aver mirato giusto. In amore, ci sono ottime possibilità che una storia nata per gioco diventi qualcosa di più. Non tergiversate, dopo sarà troppo tardi. Per la salute, lo yoga, la danza, la ginnastica dolce vi aiuteranno a sciogliere i blocchi dovuti alla tensione. Per tonificare il fisico ogni tanto fate una bella doccia fresca.