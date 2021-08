L'Oroscopo di domani 6 agosto è pronto a mettere in rilievo l'andamento riservato dalle stelle al prossimo venerdì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella prima sestina zodiacale, è d'obbligo dare un breve anticipo sui segni migliori del giorno. Curiosi di scoprire quanta fortuna arriverà questo venerdì nei confronti del vostro simbolo zodiacale? Ottime chance si profilano in questa parte terminale della settimana per due segni: Cancro e Leone, entrambi valutati a cinque stelle. Dal punto di vista di coloro con astri contrari al proprio segno, le previsioni zodiacali del 6 agosto mettono in allerta gli amici dell'Ariete come anche quelli della Vergine, entrambi valutati a questo giro con la spunta del "sottotono".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★: Ariete, Vergine.

Previsioni zodiacali del 6 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 6 agosto al segno dell'Ariete indica l'arrivo di una "barbosa" giornata da prendere con "le molle", quasi certamente sottotono. In amore, sarebbe meglio stare lontano da fonti di possibili guai: le stelle vi renderanno agitati e scontrosi e potreste perdere facilmente la pazienza. Intanto, piccole prove d'abilità vi attendono lungo il cammino quotidiano, ma non preoccupatevi più di tanto, perché in caso di confusione, il partner vi aiuterà a prendere la decisione giusta. Qualunque cosa vi frulli in testa, ricorrete alla pazienza, alla moderazione e al buon senso.

L'insicurezza, in questo periodo, acuisce la l'essere possessivi e vi rende sospettosi; occhio quindi a non superare il livello di guardia. Single, se non vi sentirete pienamente soddisfatti della vostra vita, basterà imprimerle un'organizzazione più decisa, un indirizzo più netto e preciso. Prima di tutto, stabilite quali sono i vostri obiettivi primari e poi agite di conseguenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il lavoro, non trascuratelo, perché mai come in questo momento richiede particolare attenzione.

Toro: ★★★★. Questa parte della settimana che si appresta alla fase conclusiva si presenterà molto probabilmente a due velocità. Fino a metà pomeriggio tutto abbastanza ok, poi potreste perdere qualche colpo, soprattutto in merito ai rapporti interpersonali.

In amore farete progetti a lungo termine che vi daranno conferme che la persona che avete accanto è sincera e non ha intenzioni di crearvi problemi. Sarà così una giornata piacevole ed armoniosa, piena di affetto e dolcezza; vi sentirete invincibili, il corpo risponderà benissimo agli sforzi e il cervello manterrà un'elevata concentrazione tutto il giorno. Single, potrete affrontare tranquillamente questioni impegnative o trattare affari delicati. Precisi, concreti, fortunati e soprattutto sicuri di se stessi. La giornata scorrerà senza scosse, ideale per occuparvi della casa o per far visita a un'amico/a che non vedevate da tempo. Nel lavoro, darete uno stacco importante alle persone che concorrono per i vostri stessi obiettivi: continuate così e arriverete lontano!

Gemelli: ★★★★. Un po’ di quiete e di sana inattività vi permetteranno di rientrare in contatto con voi stessi e superare certe reticenze emotive. Dedicate un po’ del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di divertimento e relax. In amore, le stelle saranno per voi garanzia automatica di divertimento. Avrete infatti tantissima voglia di avventura e questo potrebbe proprio essere il giorno, prima del weekend, ideale per organizzare qualcosa da fare per sabato e domenica prossima: il partner non aspetta che questo. Single, l'arrivo di una buona notizia vi sveglierà e vi darà come una scossa positiva. Sarete così elettrizzati, non dovrete frenarvi in nessun campo. Nella giornata in questione, infatti, potreste fare degli incontri importanti e non ci sarà tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore e nella testa.

Il lavoro, sarà imperniato sulla pianificazione e sull'organizzazione. L'ambizione vi spingerà a darvi da fare in ambiti interessanti, positivi e costruttivi. Farete moltissimo in modo circostanziato e ben organizzato, senza perdervi in chiacchiere inutili.

Oroscopo e stelle di venerdì 6 agosto

Cancro: ★★★★★. La giornata promette bene, grazie alla Luna e ai pianeti buoni per il segno, che riescono a meraviglia ad infondervi ottimismo e fiducia. Potrete dedicarvi agli interessi che più vi appassionano e magari ampliare i vostri orizzonti culturali. Per i sentimenti, il cielo a voi positivo vi porterà sollievo e vi rilasserà, permettendovi di dare spazio ai vostri desideri e anche di trasformarli in realtà.

Siete persone molto pazienti ma in questo periodo avete una certa verve, il che vi spinge a volere di più, soprattutto quando si tratta dell'affetto da parte del partner. Single, il cielo si rischiarirà e l'umore migliorerà le aspettative. La vostra intelligenza sarà in forma strepitosa e i malumori apparterranno al passato. Ricaricate le batterie e riempite l'agenda di eventi e appuntamenti perché il futuro sentimentale vi aspetta con ansia. Nel lavoro, il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione, probabilmente di natura finanziaria, che credevate disperata. Una soluzione clamorosa, dunque, che porterà serenità e anche buoni guadagni.

Leone: ★★★★★. Una giornata prevista sotto splendidi auspici, quasi interamente a favore, escludendo la primissima parte iniziale, non assolutamente degna di nota.

Favoriti alla grande da una splendida Luna in Gemelli, riuscirete con facilità a portare avanti ogni impegno. In amore, per domare il vostro carattere un po' burbero spesso basterà un pizzico di dolcezza e poi vi scioglierete come degli zuccherini. La vostra durezza infatti, sarà solo apparente e le stelle vi aiuteranno a mostrare al partner il vostro lato più tenero. Single, sarete molto eloquenti e grazie alla vostra parlantina attirerete nuovi pretendenti. In questo periodo le stelle vi proteggeranno e vi faranno vivere una giornata davvero al top. Riscoprirete la gioia di interminabili chiacchierate spensierate in compagnia delle persone che meglio vi conoscono e alle quali volete un gran bene.

Nel lavoro, avrete molta forza e determinazione. Vi sentirete in netto recupero e la vostra dinamicità farà la differenza.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 6 agosto, preannuncia una giornata inizialmente positiva, man mano andrà inevitabilmente a scemare. A favorire qualche attimo di crisi, potrebbe essere qualcuno di vostra conoscenza. In campo sentimentale, sarà una giornata di riflessione, dai ritmi lenti e dalle scarse novità, del tutto priva di quelle vivaci emozioni che invece a voi piacciono tanto. Ma anziché lamentarvi, approfittate di questa fase di stanca per farvi coccolare dal partner che non aspetta altro che aiutarvi. Single, sarà una giornata di ascolto interiore, in concomitanza con il basso tono psicofisico, vi consentirà di riposarvi e di individuare le vostre reali esigenze.

Apatia e pigrizia, faranno la parte del leone, creandovi qualche problema, qualche momento di malumore; ma non ci sarà comunque motivo di rattristarsi solo perché questo non è un giorno perfetto. Nel lavoro, farete meglio a rimandare gli impegni onde evitare ulteriori problemi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 6 agosto.