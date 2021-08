Le previsioni zodiacali del 6 agosto 2021 sono pronte a svelare i segreti delle stelle necessari per avere una sorta di preavviso in merito al prossimo venerdì. Lo scopo è capire quale direzione prendere in amore oppure in ambito lavorativo, ricordando che ad essere analizzati in questa sede i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Questo venerdì a gongolare sono tutti quegli amici nati sotto la buona stella dell'Acquario: il fortunato segno di Aria avrà massima fortuna in campo sentimentale. Non buona la giornata, invece, per i poco fortunati amici dello Scorpione e del Sagittario, valutati nelle odierne previsioni con le due stelle del "ko": pronti a scoprire cosa avrà riservato l'Astrologia ai restanti segni?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 6 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 6 agosto

Bilancia: ★★★★. Giornata semplice, non troppo opprimente dal punto di vista delle negatività, tutto sommato da vivere alla meglio. Potrebbe presentarsi qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino che, procedendo a passo d’uomo, non vi sarà difficile aggirare. Per voi amanti dell’alta velocità, la prudenza imposta dalle stelle è un vero limite, che però va rispettato. In amore, non troppo favorevole il periodo: se non si sta dimostrando all’altezza delle aspettative, la responsabilità è in parte anche del vostro atteggiamento vago e sfuggente.

Single, il coinvolgimento è grande e questo vi spaventa, tanto che per la paura di cedere le armi, con forza riaffermate la vostra libertà. Nel comparto lavoro, ancora un periodo non troppo efficace nelle proprie attività: cercate di usare al meglio tutti gli strumenti che avete a disposizione. Saprete essere vincenti?

Scorpione: ★★.

Le previsioni zodiacali di venerdì indicano l'eventualità che piccole crisi pregresse tornino a dar fastidio. Quasi certamente il periodo da "ko" potrebbe farsi strada in alcuni contesti: occhio! Tenete altresì a bada il vostro affilato senso critico e lasciate emergere le intuizioni. Potrebbero suggerirvi soluzioni adeguate a situazioni o cose in sospeso.

I rapporti personali seguono ritmi altalenanti, dovete imparare a gestire meglio le situazioni complicate. Per i sentimenti, c'è bisogno di maggiore intimità. Chiudete la porta a doppia mandata e non permettete a nessuno di mettere lo zampino tra voi due. Single, se vivete una nuova relazione, evitate di bruciare le tappe, anche se l’idea di arrivare subito al sodo è piuttosto allettante. Nel lavoro, evitate di prenderete iniziative a voi poco consone o non alla vostra portata: persona avvisata, mezza.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 6 agosto consiglia di stare concentrati, visto il periodo decisamente sotto duro "ko". Pochissime le alternative valide da poter mettere in campo per scongiurare tale inefficace giornata.

In amore, la situazione sentimentale è in continua evoluzione; meglio non dare niente per scontato e non fare progetti a lungo termine. L’umore disteso vi rende una compagnia davvero apprezzabile. Saprete divertirvi e divertire, con battute simpatiche e argute. Per i single, a prescindere dal risultato, cercate di portare avanti con maggiore entusiasmo un’iniziativa che sta a cuore ad entrambi. La parte riguardante il lavoro, intanto, sempre riguardo a questo giovedì, potrebbe riservare piccole opportunità su alcuni fronti, in primis su quello professionale-economico.

Oroscopo e stelle del giorno 6 agosto

Capricorno: ★★★★★. Previsto un venerdì 6 agosto altamente positivo. La giornata partirà con il giusto ritmo, forse un po' troppo sostenuto, ma andrà bene anche così.

Centrerete i vostri obiettivi più ambiziosi, e le vostre idee più ardite saranno accolte con entusiasmo. In merito agli affetti, le stelle in questo periodo fanno il tifo per voi. Un fascino travolgente e spontaneo vi renderà irresistibili. Non pensateci troppo e cogliete l’attimo! Single, sensualità e passione non sono sufficienti a far filare tutto liscio; il rapporto a due è fatto anche di dialogo e di piccole attenzioni. Nel lavoro, avvantaggiati saranno coloro con certe competenze già acquisite: purtroppo per chi non le ha, la differenza la farà il bagaglio delle esperienze accumulate nel tempo.

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani indicano una giornata in grado di far segnare solo punti a favore dell'amore: pronti a volare in campo sentimentale?

Facendo tesoro delle esperienze passate, non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste, personali o professionali. Usate con saggezza le energie che la Luna mette a vostra disposizione, otterrete buoni risultati. In campo sentimentale vi darete da fare in ogni senso. Con il partner sarete brillanti, propositivi e desiderosi di riaccendere la fiamma della passione. Single, le buone intenzioni per stabilire un rapporto sincero ci sono, ciò che manca è la disponibilità a fare qualche piccola rinuncia. Nel lavoro o per la parte dedicata all'economia, venerdì promette molto bene. Le stelle saranno in grado di offrire sufficienti garanzie, favorendo il buon intuito nelle scelte: praticamente un’iniezione verso la propria.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 6 agosto vede abbastanza lineare e senza troppi intoppi questa vostra giornata di fine settimana. Il periodo avrà diretto contatto con formazioni astrali non negative, anche se poco efficaci. Buona volontà e tenacia sono gli strumenti che metterete in campo per far fronte agli impegni quotidiani che, come al solito, con l'avvicinarsi del weekend si moltiplicano all'infinito. Rispondete con risolutezza ai contrattempi, senza lasciarvi scoraggiare dall’incertezza dell’esito. In amore possibili cambiamenti in vista nella vita di relazione, che ora potrebbe richiedere maggiore impegno e responsabilità da parte vostra. Per coloro ancora single, una situazione insolita potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato.

Un po’ stupiti, rivedrete il vostro giudizio. Il lavoro prosegue come sempre.

Classifica oroscopo del 6 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa riguardante la giornata del 6 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza in questo quinto giorno della corrente settimana ben cinque segni. Il migliore in assoluto, l'Acquario, è stato inserito alla testa della classifica quotidiana, meritatamente considerato come segno al "top del giorno". Ansiosi di conoscere quali sono gli altri segni fortunati? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 6 agosto: