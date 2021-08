Una nuova settimana, la quarta del mese di agosto, sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni del 23 agosto 2021 dall'Ariete ai Pesci con le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore le storie che hanno risentito di problemi al momento non vedono miglioramenti. Fortunatamente il periodo negativo è superato. Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento, dovete solo fare attenzione ad alcune spese eccessive.

Toro: per i sentimenti giornata che vede il Sole favorevole. Se c'è la necessità di liberarsi di qualcosa fatelo ora.

Nel lavoro meglio evitare azzardi, il periodo al momento non è favorevole.

Gemelli: a livello amoroso giornata che partirà in modo lento, vi sentirete molto nervosi. Nel lavoro ci sono dei problemi da affrontare: meglio non aspettare troppo tempo per risolvere.

Cancro: in amore siete alla ricerca di una maggiore stabilità. La giornata nel complesso aiuta. A livello lavorativo non mancano nuove opportunità da sfruttare.

Leone: a livello amoroso i single del segno devono guardarsi attorno. Venere favorevole aiuta. Si recupera dopo alcuni giorni non esaltanti. Nel lavoro se ci sono delle scelte da fare, meglio pensare bene.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore con il Sole che è favorevole ampi margini di miglioramento e una netta ripresa in una storia.

Nel lavoro alcuni stanno vedendo nascere nuove attività, il periodo è migliore.

Previsioni e oroscopo del 23 agosto 2021: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti grandi progetti con la persona amata. Al momento vi sentite più energici e pronti all'azione. Nel lavoro non mancano soluzioni, tutto potrà ripartire in questo momento.

Scorpione: in amore giornata positiva, sarà possibile vivere nuove emozioni. Nel lavoro i progetti sono da portare avanti adesso. Anche se gli ultimi giorni non sono stati esaltanti o possono partire.

Sagittario: a livello amoroso giornata di calo a causa della Luna dissonante. Alcuni contrasti sono da prendere con le pinze.

Nel lavoro meglio evitare qualsiasi tipo di polemica.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata nervosa, potranno nascere tensioni. Nel lavoro programmate fin da ora uno spostamento.

Acquario: per i sentimenti giornata interessante, in particolare per i rapporti con gli altri. Nel lavoro potrebbe arrivare una nuova proposta, nuovi investimenti da portare avanti.

Pesci: in amore la Luna vi vede più agitati. Sarete più nervosi. Nel lavoro è preferibile riposare il più possibile.