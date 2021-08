Sta per iniziare un nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 21 agosto 2021 con le novità e i cambiamenti che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata non mancheranno le polemiche. Le storie potranno essere messe in discussione. Nel lavoro è una fase che vede alcuni rallentare, fortunatamente presto si recupererà.

Toro: per i sentimenti, se alcune persone sono contro di voi, è meglio allontanarsi. Questa giornata non è da sottovalutare.

Nel lavoro le cose che fate ora vanno meglio. Attenzione solo a qualche piccolo momento di calo.

Gemelli: a livello amoroso, con la Luna favorevole, è meglio evitare di rimanere chiusi in sé stessi, ma invece provare a mettere a punto nuove conoscenze. La giornata è importante. Nel lavoro, se qualcuno è contro di voi, è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso, almeno in questa giornata.

Cancro: in amore alcune coppie potrebbero vivere momenti di discussione. Per questo motivo meglio evitare azzardi. A livello lavorativo non mancherà qualche ritardo, siate comunque ottimisti.

Leone: in amore, se c'è una storia complicata, in questa giornata potreste anche dire basta, specie se qualcuno è stato contro di voi.

Nel lavoro potrete guardare al futuro con ottimismo, il periodo aiuta.

Vergine: a livello sentimentale, con la Luna favorevole, vi sentite più forti e determinati. Nel lavoro quello che avete fatto in questi giorni sarà importante per i prossimi mesi.

Previsioni e oroscopo del 21 agosto: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso, se una persona vi piace, l'inizio del weekend aiuta. Non rimanete chiusi in voi stessi ma fatevi avanti: i sentimenti sono in ripresa. Nel lavoro il periodo aiuta di più ed entro la fine dell'anno ci saranno maggiori soluzioni.

Scorpione: in amore questa giornata che porterà delle controversie. I rapporti saranno messi in discussione, per questo motivo le arrabbiature non mancheranno. A livello lavorativo ci sarà uno stato di maggiore tensione, fate attenzione da questo punto di vista.

Sagittario: per i sentimenti con diversi pianeti favorevoli è il momento di farsi avanti. Questa giornata porterà nuove sensazioni. Nel lavoro, se un progetto è stato rimandato presto tornerà protagonista.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore situazione non è esaltante, potrà nascere qualche conflitto. Nel lavoro il momento vi vede in crescita, sfruttate al meglio le prossime ore.

Acquario: per i sentimenti il weekend inizia in modo favorevole.

Dovete solo evitare qualche polemica. Nel lavoro gli incontri di questo periodo sono importanti e le nuove collaborazioni vanno bene.

Pesci: in amore le stelle sono dalla vostra parte e la Luna aiuta. Se avete intenzione di dire come la pensate a qualcuno potete farlo ora. Nel lavoro, se c'è una richiesta da fare, è meglio agire con prudenza.