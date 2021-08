Le previsioni zodiacali di martedì 24 agosto 2021 è disponibile a soddisfare quesiti o curiosità riguardanti il secondo giorno della settimana. Pronti per essere analizzati gli ultimi sei segni dello zodiaco, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. L'Astrologia di martedì tinge di rosso passione il periodo svelando l'ingresso della Luna in Ariete a fine giornata. Parlando di segni fortunati, scelti tra i sei in analisi, in primo piano spiccano Scorpione e Acquario, entrambi meritatamente considerati in giornata a cinque stelle.

In leggera difficoltà Bilancia e Sagittario, rispettivamente considerati "sottotono" e con il "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 24 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 24 agosto

Bilancia: ★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata abbastanza indefinita, additata senz'altro come impegnativa: in gergo "sottotono". Nuove esperienze e nuovi interessi accenderanno la creatività, indirizzandola verso settori in espansione. Ma attenzione: non è sempre oro quello che luccica! In amore, una sottile insoddisfazione affettiva coverà dentro l'anima. Comunque non occorrerà ricorrere subito a maniere drastiche, basterà solo parlarne con la dolce metà (o chi per essa) cercando di risolvere subito eventuali problemi.

Single, eventualmente aspettate un po' prima di buttarsi a capofitto in una nuova relazione. Dice il saggio "Errare humanum est, perseverare diabolicum...". Nel lavoro invece, quando la partita si fa dura ma degna di essere portata avanti ad ogni costo, è importante tenere conto anche dell’opinione di chi collabora con voi, valutando di volta in volta scelte e consigli.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano l'arrivo di un periodo molto agevole e anche abbastanza fortunato in amore. Bene anche nel lavoro: nuove esperienze o nuovi interessi accenderanno la voglia di fare e la creatività, indirizzandola verso settori in espansione. Per i sentimenti, disinvolti e simpatici, sfoggerete un entusiasmo contagioso capace di trascinare anche i partner più pantofolai.

Dopo che sarà passato questo periodo vacanziero, in città tutto filerà liscio, ed una pioggia di conferme vi ristorerà dalle fatiche recenti. Una bella comunicativa con lui o lei permetterà di crescere, di stabilire nuove intese. Single, se l'avventura è ciò che cercate o avete sempre desiderato, questo giorno sarà tutto dalla vostra parte, rendendo facile ogni percorso passionale che intendeste intraprendere. Nel lavoro, potete gettare le basi per consolidare il vostro futuro professionale. Iniziate mettendovi in mostra, magari facendo e vedere quello che sapete fare bene.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 24 agosto al Sagittario prevede possa essere una giornata all'insegna del "ko" in gran parte dei settori interessanti la quotidianità.

A dare filo da torcere sarà probabilmente la speculare negatività in arrivo da Sole e Giove, in questo frangente in pessima opposizione tra di loro. In amore, potreste avere la sensazione di dare senza ricevere: può darsi che anche il vostro partner pensi la stessa cosa... Interrogatevi sulle mancanze che avete avuto nell'ultimo periodo e cercate di porvi rimedio, semplicemente riempiendo di affetto la persona che amate. Per i single, finché la barca va lasciatela andare! Perché non sarà la giornata adatta per porsi domande o ipotizzare congetture. Vivete questo momento atipico con più tranquillità possibile e ne uscirete illesi. La parte riguardante il lavoro invece, tutto procederà quasi senza novità, come del resto è stato da un po' di tempo a questa parte.

Non demoralizzatevi, anzi, pensate e agite da veri positivi quali siete.

Oroscopo e stelle del giorno 24 agosto

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo della giornata, per questo 24 agosto, visto il cielo discretamente positivo a disposizione indica che riuscirete ad incanalare la vostra energia nel modo migliore possibile. Raggiungerete così alcuni tra i vostri più ambiti scopi. In merito agli affetti, il giorno riporterà l'armonia nella coppia, stemperando la vostra insicurezza e certe rigidità tipiche del segno. Sarà un momento fortunato per progettare il vostro futuro e magari potrete organizzare un bel viaggio, da tanto tempo desiderato. Vi farete strada con il sorriso sulle labbra voialtri e con l'entusiasmo nel cuore.

Single, sarà una giornata tesa per qualcuno di voi, in particolare per chi si aspetta qualche dimostrazione di affetto in più, che invece non sembrerà arrivare. Nel lavoro, entusiasmo e capacità di persuasione saranno i vostri assi nella manica. Se poi, come preventivato, dovesse entrare in gioco la fortuna, allora il successo è garantito.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano che in molti sarete intraprendenti e costruttivi. Le stelle riscalderanno l’atmosfera e vi daranno una grossa mano a risolvere ogni questione, sia pubblica che privata. Avrete a portata di mano una soluzione capace di dimezzare la fatica quotidiana. In campo sentimentale, fascino, simpatia e spontaneità in aumento: risulterete amabili più che mai nei confronti del partner, l'intesa volerà alta nel cielo delle emozioni.

Per quanto riguarda l'ambito famigliare, le cose inizieranno finalmente a girare per bene. Single, in questa giornata potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento proposto da una persona che non avreste mai pensato di conoscere e verso la quale non avete mai provato (almeno fino ad oggi) alcun interesse. Qualcosa di buono sta avvenendo in voi. Nel lavoro, come potrebbe non andare bene con questo bellissimo cielo che vi protegge? Dai, approfittatene pure, ma con garbo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 24 agosto preannuncia un periodo sereno da condividere con chi si ama, anche se potrebbe partire nella mediocrità più scontata. Dal punto di vista prettamente generale, sarete ben determinati a conservare tutto ciò siete stati capaci di conquistare fino a questo momento, anche a costo di inimicarsi qualcuno.

In amore siate onesti con la persona amata, ammettendo il fatto che non potete garantire sempre ciò che potrebbe farlo/a felice. In alcuni casi a tendere trappole e trabocchetti difficili da tenere sotto controllo sarà certamente la gelosia, pronta a scatenare le ire del malcapitato partner. A coloro ancora single il cielo regalerà una storia importante e, dopo iniziali tentennamenti non sarà difficile continuare sulla strada dell'amore. Per molti sarà una giornata di stelle generose e gaudenti, il tutto suggellato da un oroscopo speciale per voi cuori solitari. Gli astri annunciano un futuro ricco di soddisfazioni. Nel lavoro l'Astrologia consiglia di investire più tempo e nuove energie. Infatti si prevede per voi una continuazione su linee sicuramente più proficue la prossima settimana.

Classifica oroscopo del 24 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 24 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza in questo secondo giorno della settimana il simbolo astrale dell'Ariete, super favorito dall'arrivo della Luna nel proprio settore. Ansiosi di scoprire cosa hanno riservato gli astri ai restanti segni? Andiamo pure ad analizzare il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i magnifici dodici dello zodiaco.

Le stelline di martedì 24 agosto: