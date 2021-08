L'oroscopo di lunedì 23 agosto descrive un inizio di settimana sorprendente per alcuni segni. Ci sarà chi, dopo il riposo del weekend, sarà pronto a radunare le forze per tornare a inseguire i propri sogni e chi invece vorrebbe ancora avere qualche giorno di tregua.

In particolare, il Leone e i Pesci saranno molto concentrati sui loro obiettivi, mentre la Bilancia tenderà a distrarsi molto facilmente. Il Toro conoscerà una persona speciale e i Gemelli consolideranno un'amicizia di lunga data. Il Cancro si sentirà con le spalle al muro, al contrario dello Scorpione che non avrà paura di rivendicare i propri diritti.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 23 agosto.

Previsioni zodiacali di lunedì 23 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non darete abbastanza importanza alla vostra relazione sentimentale. Tenderete a mettere davanti al partner gli impegni quotidiani e il rapporto con gli amici. Questo potrebbe creare una frattura difficile da aggiustare. Sarà importante parlare "a tu per tu" con la persona amata, senza far passare troppo tempo.

Toro: proprio quando inizierete a perdere le speranze nel prossimo, avrete modo di conoscere una persona che vi lascerà a bocca aperta. Sarete colpiti dal suo modo di fare e soprattutto dal suo ottimismo. Vi farete trascinare in un vortice di positività e di gioia. Questo vi aiuterà a trovare la forza per superare alcune difficoltà.

Gemelli: deciderete di valorizzare un'amicizia che per voi è molto speciale. Scoprirete che anche il vostro interlocutore la pensa in questo modo e che su di lui potrete sempre contare. Questo vi renderà più sicuri di voi stessi e più fiduciosi verso il prossimo. Dal punto di vista sentimentale, il rapporto di coppia proseguirà senza ostacoli importanti.

Cancro: vi troverete in una situazione difficile da superare. Vorreste lasciarvi tutto alle spalle, ma vi sembrerà di non avere alcuna via di fuga. Le previsioni zodiacali consigliano di non trascurare il problema e di parlarne subito con qualcuno di cui vi fidate. La famiglia, gli amici e il partner saranno pronti a intervenire senza ripensamenti.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 23 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: inizierete questa settimana con una grinta invidiabile. Adotterete un ritmo d'azione serrato, in modo da non rimanere indietro con i vostri impegni. Riuscirete a dosare lavoro e relax in modo perfetto e a non subire lo stress che determinate situazioni potrebbero provocare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rivedere il rapporto con la famiglia.

Vergine: tenderete a essere i protagonisti della situazione. Sul lavoro, in famiglia e con gli amici cercherete sempre di emergere rispetto agli altri. Ciò, in parte, costituirà una caratteristica della vostra personalità, ma sarà soprattutto dovuto alle delusioni che avete dovuto sopportare.

Sarà importante non sfogarvi sugli altri.

Bilancia: nella vostra testa avrete moltissime idee. Cercherete di lavorare su più progetti contemporaneamente, ma alla fine non riuscirete a portare a termine nulla. L'oroscopo di domani suggerisce di concentrarvi su un solo obiettivo, in modo da non disperdere le energie. In amicizia sarete molto fortunati perché accanto a voi ci saranno persone degne di fiducia.

Scorpione: non sopporterete le persone che tenteranno di imporvi le loro idee. Preferirete prendere le distanze da loro e fare di testa vostra. Rivendicherete la vostra libertà e farete di tutto per difenderla. Forse, tenderete a essere un po' prevenuti nei confronti di chi vorrebbe soltanto aiutarvi.

Attenzione a valutare bene le situazioni.

Astrologia di domani 23 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete pronti a vivere nuove esperienze, sia in ambito lavorativo che personale. Metterete al bando paure e tentennamenti perché vi renderete conto che non saranno utili al vostro scopo. Un po' di sana competizione vi spingerà a superare i limiti che siete imposti, ma fate attenzione a non esagerare.

Capricorno: non sarete molto soddisfatti del vostro rapporto di coppia. Avrete bisogno di trovare qualcosa che vi distragga, ma non sarà semplice. Inoltre, scappare dai vostri problemi non vi aiuterà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di affrontare la questione a piccoli passi, senza rabbia e senza fretta.

Acquario: nel rapporto di coppia dovrete affrontare alcune difficoltà a livello comunicativo. Farete fatica a comprendervi, soprattutto per ciò che riguarderà la gestione della casa. Sarà importante trovare un punto di incontro e non lanciare accuse infondate. Con un pizzico di collaborazione e confronto, tutto andrà per il meglio.

Pesci: apparentemente sarete pacati e riservati, ma dentro di voi sentirete ardere le fiamme del successo. Sarete stufi di dover restare in un angolo e farete appello a tutte le vostre risorse per cambiare le cose. Sorprendentemente, una persona che non vi aspettate vi porgerà un aiuto che si rivelerà determinante per i vostri obiettivi.