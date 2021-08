La quarta settimana del mese di agosto entra nel vivo per tutti i segni, portando novità e cambiamenti del punto di vista astrologico in amore e nel lavoro. Approfondiamo nel dettagli quali leggendo l'Oroscopo del 24 agosto 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore se c'è stata una crisi nella coppia ore dovrete fare attenzione. Fortunatamente vi sentite più forti e con più energie da dedicare ai sentimenti. Nel lavoro ci saranno nuove occasioni a breve, attenzione però ad alcuni aspetti di tipo economico.

Toro: per i sentimenti è una giornata che vede qualche complicazione, ci sono maggiori difficoltà.

Nel lavoro al momento c'è la necessità di fare qualcosa in più, anche se qualcuno è contro di voi: per questo motivo potrebbero sorgere dei problemi.

Gemelli: a livello amoroso la giornata partirà in modo agitato, dovrete affrontare dei conflitti con la persona amata. Nel lavoro è meglio evitare di fare passi azzardati, ci sono delle spese di troppo.

Cancro: in amore potrete ora programmare dei progetti interessanti. Evitate solo di rimanere troppo chiusi in voi stessi. A livello lavorativo non mancheranno buone occasioni, sfruttatele al meglio.

Leone: per i sentimenti, con la Luna favorevole, si potranno superare alcune tensioni. Nel lavoro c'è voglia di fare, per questo motivo guarderete con maggiore interesse anche il mese in arrivo.

Vergine: ora in amore potete esprimervi al meglio con la persona amata, la giornata aiuta. Nel lavoro non mancano notizie interessanti e nei prossimi giorni avrete la possibilità di superare dei problemi irrisolti.

Previsioni e oroscopo del 24 agosto 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso Venere nel segno aiuta, per questo motivo le coppie in crisi potranno ora a rimediare.

Nel lavoro alcuni stanno ripartendo nonostante le ultime complicazioni.

Scorpione: in amore le relazioni in questa giornata saranno favorite e riuscirete a vivere tutto con maggior equilibrio. Nel lavoro non mancheranno delle nuove proposte, sfruttate la buona armonia che portano i pianeti.

Sagittario: in amore è meglio avere una maggiore prudenza e stare attenti alle provocazioni.

A livello lavorativo siete piuttosto agitati, per questo è meglio controllare le parole e lasciarsi scivolare tutto addosso.

Capricorno: a livello sentimentale occorre fare attenzione alle relazioni che nascono adesso, nelle prossime ore ci vorrà una maggiore prudenza. Nel lavoro meglio non fermarsi adesso, continuate ad andare avanti per la vostra strada.

Acquario: a livello amoroso, con la Luna favorevole insieme a Venere, le relazioni sono favorite. In particolare i blocchi del passato saranno superati. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, fortunatamente la voglia di fare non manca.

Pesci: in amore, con diversi pianeti in opposizione, la giornata vi vedrà arrabbiati. Ci saranno delle tensioni dettate da una separazione.

Nel lavoro sarebbe meglio fare solo l'indispensabile, questa è una giornata che porterà maggiore stress.