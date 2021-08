L'oroscopo di martedì 24 agosto preannuncia una giornata molto avvincente. Alcuni segni zodiacali si faranno prendere dal desiderio di sbaragliare la concorrenza e lotteranno con le unghie e con i denti per far ascoltare la loro voce, mentre altri preferiranno adottare uno stile di vita più pacato, basato sull'intensità dei sentimenti e sui valori.

Il Toro e la Vergine cercheranno di resistere allo stress lavorativo, mentre i Gemelli tenderanno a non preoccuparsi di nulla. Lo Scorpione e i Pesci saranno coinvolti in un rapporto sentimentale da favola, al contrario dell'Ariete e del Leone che rivendicheranno il loro diritto di essere single.

Di seguito approfondiamo tutti i dettagli dell'Oroscopo del 24 agosto.

Previsioni zodiacali di domani 24 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'amore non vi attrarrà in modo particolare. Avrete così tante faccende da sbrigare che non avrete tempo di concentrarvi sulle questioni sentimentali. Inoltre, non sopporterete l'idea di dover condividere la vita con un'altra persona. Al momento, preferirete concentrarvi solo su voi stessi e dare completo spazio alle vostre necessità.

Toro: il rientro al lavoro non sarà affatto semplice. Sarete felici di tornare a porvi nuovi obiettivi, ma dovrete abituarvi al nuovo ritmo quotidiano. Le mansioni non mancheranno e anche i rapporti con i colleghi si mostreranno alquanto impegnativi.

Sarà fondamentale imparare a gestire lo stress, in modo da non avere ripercussioni negative.

Gemelli: non vi farete travolgere da inutili preoccupazioni, ma preferirete rimanete con i piedi ben ancorati a terra. Darete la priorità alla razionalità, senza perdervi in fuorvianti fantasie. Questo atteggiamento potrebbe rendervi un po' troppo rigidi, tuttavia farà molto bene alla vostra produttività.

Dimostrerete a tutti di avere la situazione sotto controllo e di poter fare molto di più.

Cancro: in famiglia non sarà tutto rosa e fuori. Ci saranno delle situazioni da risolvere che vi metteranno a dura prova. Sarà una giornata caratterizzata da fraintendimenti e da litigi. Cercherete di far ascoltare la vostra voce, ma le persone che vi circonderanno non faranno altro che urlarvi contro.

La cosa migliore sarà non seguire il loro esempio.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 24 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: anche se Cupido busserà alla vostra porta, preferirete non aprirgli. Prima di iniziare una nuova storia sentimentale, vorrete essere completamente certi che sia la persona giusta. Al momento, non vi peserà stare da soli, anzi, questo vi darà nuove opportunità per vivere esperienze diverse dal solito. Inoltre, vi piacerà l'idea di non dover rendere conto a nessuno.

Vergine: la compagnia dei vostri colleghi vi renderà molto contenti. Finalmente potrete tornare in un ambiente in cui vi sentite a vostro agio. Però, dovrete anche fare attenzione all'enorme carico di lavoro che dovrete svolgere durante questa settimana.

Ci saranno delle questioni da sistemare e altre che necessiteranno di essere completamente rivoluzionate.

Bilancia: andrete alla ricerca di qualcuno che riesca a farvi battere il cuore. Avrete dei gusti molto difficili da accontentare e darete la vostra fiducia solo a chi mostrerà di esserne degno. La famiglia ricoprirà un ruolo molto importante nella giornata di domani perché saprà starvi accanto e consigliarvi nel modo più giusto.

Scorpione: il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Non avrete bisogno di molte parole per comprendervi e non sarà difficile neanche scegliere come trascorrere il tempo insieme. Avrete molti interessi in comune e non vedrete l'ora di dare spazio alle vostre passioni.

Vi renderete conto di poter far crescere la relazione fino a trasformarla in qualcosa di molto più serio.

Astrologia di martedì 24 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: una nuvola di negatività si abbatterà su di voi. Assumerete un'aria malinconica e tenderete a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Per fortuna, il partner non vi permetterà di dare sfogo alla vostra tristezza: cercherà di aiutarvi e di tirarvi su il morale con la sua simpatia. Inoltre vi proporrà un'idea che potrebbe davvero funzionare.

Capricorno: inizialmente, avrete la sensazione che i vostri colleghi di lavoro non vogliano ascoltarvi. Grazie alla determinazione che sprigionerete, però, le cose cambieranno. Riuscirete a ritagliare uno spazio tutto per voi e a proporre delle idee che non potranno essere ignorate.

Non sarà il momento giusto per dichiararvi alla persona amata.

Acquario: non sarete molto soddisfatti del vostro lavoro. Vorrete cambiare qualcosa, ma per il momento non ci saranno nuove opportunità in vista. L'oroscopo di domani consiglia di non farvi sopraffare dalla rabbia e di attendere il momento giusto per dare una svolta alla vostra vita. Accelerare i tempi potrebbe essere controproducente.

Pesci: avrete un'incredibile affinità emotiva con il partner. La sua presenza vi tranquillizzerà e vi aiuterà a superare tutte le difficoltà che incontrerete. Sarà un punto di riferimento insostituibile che potrebbe prendere anche il posto dei vostri amici. Attenzione, però, a non dimenticare le persone che vogliono continuare a far parte della vostra vita.