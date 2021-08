Le previsioni zodiacali di mercoledì 25 agosto 2021 hanno già messo la "quinta marcia", pronte a stilare la classifica sui segni fortunati e quelli con presunte difficoltà. In analisi in questo contesto principalmente i comparti inerenti amore e lavoro riguardanti la sestina da Bilancia a Pesci. Curiosi di scoprire quali saranno "i prescelti" baciati dalle stelle? A trarre i maggiori benefici dall'Astrologia quotidiana, ovviamente in merito ai sei segni relativi alla seconda sestina, solo in tre: al vertice risulta lo Scorpione, segno valutato al "top del giorno" seguito dal Sagittario considerato in giornata a cinque stelle.

Invece, per quanto concerne i segni in probabile difficoltà nel periodo, le analisi astrologiche puntano il dito in direzione di Capricorno e Pesci, entrambi in giornata abbastanza problematica.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 25 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 25 agosto

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo del giorno 25 agosto preannuncia una giornata discreta: sarà abbastanza buona o problematica? Diciamo che non avrà riscontri eccessivamente negativi ma non sarà nemmeno euforica, insomma una via di mezzo. In amore, vi sentirete finalmente amati e compresi dal partner. Potrebbe essere arrivato il momento per fare progetti a lungo termine oppure avere una prospettiva più concreta sul futuro.

E poi, con la Luna in Ariete favorevole nel campo delle amicizie, non c'è tempo da perdere: organizzate subito una simpatica serata in compagnia di persone allegre e divertenti, proprio come voi. Single, vi sentirete non solo affascinanti, ma anche in vena di romanticismi e dolcezze: gli astri vi suggeriranno le parole giuste per esprimere al meglio i vostri sentimenti.

Nel lavoro, non indugiate, non perdete tempo, rimboccatevi le maniche e dateci dentro, perché sarete vincenti quasi su tutta la linea.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano ottima questa parte della settimana, tutta all'insegna della positività in amore, ma anche sul lavoro. Preparatevi a vivere una meravigliosa giornata basata sui sentimenti e sul buon fare.

L'astrologia del periodo consiglia di avere più fiducia nei propri mezzi specialmente in coppia. Per i sentimenti, proposte e progetti originali, stuzzicheranno quelli di voi che vivono un rapporto da lunga data: potrete contare su un rinvigorimento del feeling di coppia grazie ad un partner sempre disponibile e pronto a ricambiare. Single, il grande privilegiato sarà il cuore, aperto ad emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro seducente vi potrebbe offrire l'occasione per una piacevole avventura. Nel lavoro, le stelle si allineeranno per regalarvi un periodo tranquillo, promettendovi delle belle soddisfazioni. In alcuni casi però, le stesse potrebbero chiedervi anche un maggior impegno.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 agosto al Sagittario predice che, sicuramente, sarà un giorno molto efficace e ottimo da sfruttare. Soprattutto la fortuna sarà dalla vostra, quindi aiutatela aumentando l’impegno nel cercare le occasioni propizie per migliorare ulteriormente il trascorrere della quotidianità. Avrete in mano le carte giuste, quindi approfittate senza pensarci oltre. In amore, gli astri prevedono una giornata particolarmente positiva e chi è legato sentimentalmente da tanto tempo ad una persona. Sicuramente in molti ritroverete pieno entusiasmo nei confronti del partner, rinnovando il rapporto con passione ed armonia. Per i single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionati.

Potete sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti. Nel lavoro, l'Astrologia del giorno invita fare tesoro di ciò che avete e apprezzarlo. Se proprio non siete contenti, datevi da fare per cambiare quello che non vi soddisfa.

Oroscopo e stelle del giorno 25 agosto

Capricorno: ★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì vedono questa parte della settimana inquadrata assolutamente in modo poco positivo. In generale, prendetevi pure una pausa, staccando la spina dai numerosi impegni e liberando la mente da eventuali pensieri negativi. In merito agli affetti invece, se siete in coppia stabile, dunque senza problemi evidenti, non dovrete fare nulla in più di quello che già state facendo.

Al contrario, cercate di mantenere la calma favorendo il buon dialogo. Single, è solo con la cautela non certo per i facili entusiasmi che otterrete gli agognati risultati: per voi certamente scarsi e poco gratificanti in questo periodo. Nel lavoro, non sembra un periodo malaccio, anche se a tratti accusate un po' di stanchezza. Infatti, gli impegni e le attività vi sembrano così pesanti che potreste essere quasi invogliati a voler fare solo lo stretto necessario.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano una giornata decisamente affascinante su molti aspetti, valutata "quasi perfetta". Favoriti soprattutto gli acquisti, gli investimenti sugli immobili. In campo sentimentale, senza troppa fatica riuscirete a creare un'atmosfera quasi magica.

Se state per iniziare una relazione che vi sta a cuore, potrete contare sull'appoggio delle stelle e renderla perfetta. Per alcuni di voi non è più tempo di rivangare qualche episodio infelice della vita: vi aspetta tanta serenità. Single, sarà l'amore a bussare alla vostra porta purché abbiate in cuore aperto! Non rimarrete delusi: vivrete con passione alcuni momenti della giornata: riceverete dimostrazioni d'affetto da chi non ve lo sareste mai aspettato, e questo vi darà la carica per affrontare qualsiasi difficoltà. Nel lavoro, gli eventuali obbiettivi mancati, invece di demotivarvi dovranno fungere da stimolo: cercate di scoprire dove potrebbe annidarsi l’errore.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 25 agosto anticipa già da adesso che potrebbe essere un giorno "sottotono", dunque al limite della tedia più assoluta.

Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito potrebbero risultare nervose o mettere in ansia. Si consiglia di non dare troppo per scontate certe cose: certamente la giornata potrebbe essere quella giusta per mettere in campo qualcosa a cui tenete in particolar modo. In amore questo giorno vi metterà qualche bastone tra le ruote e non riuscirete a essere sempre lucidi e pazienti come sarebbe giusto e in qualche caso necessario. Cercate di buttare giù gli ostacoli con la forza della ragione e vi accorgerete che potete risolvere quasi tutto. Per coloro ancora single: il vostro intuito difficilmente si sbaglia. Avrete la testa ben salda sulle spalle e non vi farete di certo incantare da qualche frase smielata buttata qua e là.

Nel lavoro, anche mettendocela tutta qualcosa potrebbe incepparsi. Se pensavate di aver superato tutti gli ostacoli forse vi sbagliate: dovete darvi da fare nel tirare fuori il meglio di voi.

Classifica oroscopo del 25 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 25 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza nel contesto il simbolo astrale dello Scorpione, seguito a poca distanza, sempre in giornata positiva, da altri quattro segni. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro segno di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutto lo zodiaco.

Le stelline di mercoledì 25 agosto: